Huile de frappe | Critique de livre — Harsh Realities: The Making of Marico par Harsh Mariwala et Ram Charan

in

Un compte rendu perspicace de la façon dont une marque FMCG populaire a été construite

On dit aux lecteurs de ne jamais juger un livre par sa couverture, mais la jaquette transparente de Harsh Realities est une tentative de refléter la transparence avec laquelle les auteurs ont tenté d’élucider les épreuves et les tribulations de Harsh Mariwala, le fondateur de la célèbre marque FMCG Marico.

C’est une illustration des défis auxquels on a dû faire face dans l’Inde pré-mondialisée tout en s’affranchissant de la structure traditionnelle d’une entreprise familiale indienne typique pour faire des produits comme Parachute, Saffola, Mediker, Revive, Setwet et Livon une partie du populaire langage dans le pays.

Les Mariwalas tirent leur nom de leur nom de marchands de poivre dans l’Inde pré-indépendante. Tout en racontant cette histoire, les auteurs brossent également un tableau vivant de l’Inde contemporaine et de la façon dont les commerçants basés à Mumbai qui vendent de la noix de coco et des épices du Kerala ont fondé la Bombay Oil Industries en 1948. Dans les années 1960, les principaux produits de la société étaient Huile de noix de coco de parachute, huile comestible de saffola et extraits d’épices.

Le livre donne un aperçu intrigant de l’environnement commercial typique de l’ère post-indépendance, lorsque les entreprises traditionnelles ont dû s’aligner sur la position nationale de non-alignement et marcher de manière précaire sur une corde raide pour répondre aux penchants socialistes et aux désirs consuméristes des gens. Ce n’est pas sans raison que Parachute, le produit le plus populaire de la famille Mariwala, a dû être vendu en boîtes de 15 kg.

Il était difficile à l’époque d’imaginer qu’un jour le même produit sera présent sur les étagères des ménages dans des bouteilles en plastique bleues et rondes. En effet, pour que cela devienne une réalité, Harsh Mariwala a dû surmonter de multiples résistances mises en avant par les détaillants, et a dû convaincre les anciens de l’entreprise familiale très soudée d’entériner la proposition d’introduire 100 ml et 500 ml d’huile de parachute. paquets.

Les lecteurs du nouvel âge peuvent trouver intéressant de savoir à quel point il était peu conventionnel à l’époque d’utiliser des agences de publicité pour vulgariser ou changer les perceptions des produits populaires. En faisant appel à des médecins et à des professionnels de la santé pour promouvoir l’idée de la santé dans l’alimentation, Harsh Mariwala a réussi à réfuter les sceptiques et les opposants en créant une niche et en créant une base de consommateurs captifs prêts à payer plus cher pour l’huile saine de saffola.

Toutes les décisions de ces entreprises étaient prises par la « famille », ce qui signifiait alors de facto uniquement les membres masculins.

Le livre décrit comment Mariwala a dû surmonter la résistance familiale dans ses tentatives d’introduire des changements – désormais considérés comme rudimentaires – tels que le déplacement du bureau de Bombay Oil à Mumbai des rues sombres de Masjid Bander, le recrutement de professionnels bien rémunérés et l’investissement dans les relations publiques. campagnes.

Pour changer la structure organisationnelle très lourde de l’entreprise, surpeuplée de parents, plusieurs réunions ont dû être organisées entre les membres de la famille pendant deux longues années pour finalement convaincre tous les anciens d’accepter le fait fondamental que l’entreprise fonctionnerait mieux si des filiales distinctes étaient formé pour examiner des marchés verticaux spécifiques.

Le titre Harsh Realities lui-même est un jeu de mots qui établit la nature autobiographique du livre co-écrit par le fondateur de Marico, tout en s’inspirant simultanément de l’expression linguistique commune dénotant les luttes de l’entrepreneur dans son effort pour créer l’une des plus grandes marques de consommation en le pays.

La pertinence du livre à l’époque actuelle a été corroborée par d’autres descendants de maisons d’affaires, notamment Adi Godrej, Harsh Goenka et Rajiv Bajaj.

L’évolution de l’entreprise familiale a conduit à la genèse de Marico, et ce parcours se juxtapose à la transition de l’économie et de l’industrie dans un contexte subtil mais palpable.

Des anecdotes intéressantes sont sporadiquement rencontrées dans le texte, qu’il s’agisse du voyage à l’étranger post-universitaire du jeune Harsh avec son ami, ou de ses plusieurs voyages à travers l’Inde pour comprendre le marché et le sentiment des consommateurs. et des leçons pour les intellectuels enclins à l’entrepreneuriat.

Les lecteurs auraient peut-être été plus éclairés si certains sujets tels que les entreprises commerciales ratées de l’entreprise, telles que la poudre dentifrice Whistle et l’huile d’arachide Parachute, avaient été abordés plus en détail.

Réalités dures : la fabrication de Marico

Harsh Mariwala et Ram Charan

Affaires de pingouin

Pp 215, Rs 699

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.