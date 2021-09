Huile d’olive, ADN, art et NFT : la proposition d’un artiste espagnol dans le domaine des objets de collection numériques

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La proposition de l’artiste cherche à combiner les NFT avec des techniques de diverses disciplines, démontrant que l’utilisation de la technologie Blockchain peut promouvoir une perspective plus interdisciplinaire lors de la réflexion sur l’art.

***

L’arrivée des NFT a ouvert la possibilité de révolutionner la perspective dans laquelle de nombreux artistes et passionnés conçoivent l’art, créant de nouvelles dimensions dans lesquelles les concepts sont intégrés à la technologie Blockchain pour créer des pièces uniques, soit entièrement numériques, soit comme support d’une œuvre physique.

Cela semble être le cas de l’artiste et chercheur scientifique espagnol Solimán López, qui en collaboration avec le laboratoire Twist Bioscience et Blue Room Innovation pour le lancement d’une série de jetons non fongibles appelés OLEA, qui seront liés à des œuvres physiques d’art et Ils serviront de certificat de propriété et d’authenticité.

OLEA et sa proposition dans le secteur du TVN

Les œuvres en question sont inspirées du concept d’Olea, qui est une huile d’olive unique, développée grâce à l’utilisation de techniques de diverses disciplines. Selon son créateur, les propriétés de ce liquide ainsi que la synthèse moléculaire du code donneront vie à une crypto-monnaie dans un environnement Blockchain, reliant la science et les derniers systèmes de stockage numérique basés sur le code génétique, pour la création de pièces artistiques. unique inspiré par ce concept.

Dans un communiqué envoyé à DiarioBitcoin, l’équipe responsable d’OLEA indique que l’œuvre a été présentée pour la première fois le 2 septembre dans la ville de Barcelone, dans le cadre du programme du festival ARS ELECTRONICA – BARCELONA GARDEN à l’Institut Espronceda. Ils indiquent également qu’à travers ce nouvel élément liquide “l’artiste développe, à partir d’une série de NFT, une série de sculptures, d’audiovisuels et d’installations qui tournent autour de l’huile d’olive”.

Dans un premier temps, l’équipe responsable lancera un total de 250 NFT commercialisables via les canaux officiels activés. Pour chaque unité, le titulaire obtiendra une sculpture OLEA et une sculpture OLEA GENESIS, qui seront dûment sérialisées et dans son format physique contiendront l’huile qui incorpore la molécule d’ADN. Tout cela est pris en charge et pour vérification dans la Blockchain via le jeton respectif, conférant à l’article un caractère unique et irremplaçable.

Plus tard, 1 000 autres unités de jetons NFT seront lancées, toutes étant les seules à être émises pour cette année, bien que cela dépende de la demande et de la disponibilité des articles correspondants.

L’essor des TVN

Bien que l’art ait pour propriété principale de se prêter à de multiples interprétations, la vérité est que le secteur NFT capitalise sur un grand boom parmi les locaux et les étrangers de la technologie Blockchain.

Dans ce secteur, nous avons le cas d’OpenSea, une plate-forme qui, à la mi-août, a signalé qu’en l’espace de deux semaines, elle avait dépassé le cap du milliard de dollars US vendu via son service. Il convient de noter que dans ce service, des œuvres ont été vendues à des prix dépassant la barre des 1 million de dollars américains.

D’autre part, des entreprises telles que Marvel, Playboy, Coca-Cola, Dolce & Gabbana et bien d’autres de renom opèrent déjà activement sur ce marché, mettant leurs NFT en vente auprès de leurs communautés de fans et de passionnés familiers de cette nouvelle mode.

Lecture recommandée

Source : Communiqué officiel

Version par Angel Di Matteo / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash