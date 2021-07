Huile d’olive pour cheveux : le meilleur masque hydratant

Nous savons que l’huile d’olive possède des valeurs nutritionnelles et médicinales très riches, et que ses propriétés organoleptiques en font un aliment très bénéfique pour la santé de notre corps. Mais saviez-vous à quel point l’huile d’olive est précieuse pour les cheveux ? Nous vous disons pourquoi et comment vous pouvez l’utiliser.

Déjà dans la Grèce antique, l’huile d’olive était utilisée comme produit d’hygiène personnelle et pour le massage ; dans la Rome antique, pour fabriquer des produits de soin de la peau tels que des crèmes et des onguents ; et c’est dans l’ancienne civilisation égyptienne qu’il a commencé à être utilisé à des fins très spécifiques : la prévention des rides et la nutrition des cheveux. Et, en fait, la consommation régulière d’huile d’olive peut grandement améliorer l’apparence des cheveux et la santé du cuir chevelu, mais avec son application topique, vous pouvez également obtenir d’excellents résultats.

Propriétés de l’huile d’olive

Contient de la vitamine E et des polyphénols. Ce sont deux puissants antioxydants qui, appliqués sur les cheveux et le cuir chevelu, protègent les cheveux des agressions extérieures et, parmi eux, des dommages causés par le soleil, l’un des facteurs majeurs du vieillissement cellulaire.

Contient de la vitamine C, qui améliore la production de collagène. En conséquence, les cheveux deviennent plus épais et plus forts.

Pouvoir régénérant et calmant. D’une part, l’huile d’olive améliore la croissance des cheveux et les aide à pousser sains et forts. Appliqué avec des racines de pountas, il renforce les follicules pileux et le cuir chevelu pour prévenir et stopper la chute des cheveux. D’autre part, ses propriétés apaisantes, adoucissantes et émollientes aident à traiter les pathologies du cuir chevelu, telles que les pellicules, le psoriasis ou les irritations et démangeaisons.

Sa composition nutritionnelle Non seulement l’huile d’olive est un excellent aliment pour prendre soin de notre santé, mais c’est aussi l’un des meilleurs produits pour nourrir vos cheveux car elle ralentit l’évaporation de l’eau et lui apporte des lipides pour renforcer sa structure cellulaire. . Ainsi, la structure moléculaire de l’huile pénètre dans les fibres capillaires, réduisant les frisottis.

Plus de brillance et de nutrition. L’application d’huile d’olive sur vos cheveux restaure les zones endommagées et les blessures de vos cheveux, leur donnant une apparence plus saine.

Pouvoir hydratant. L’huile d’olive est connue pour être l’un des meilleurs hydratants naturels, ce qui signifie qu’elle aide vos cheveux à retrouver leur hydratation naturelle et à paraître plus toniques.

Comment appliquer de l’huile d’olive sur mes cheveux ?

Vous pouvez utiliser de nombreuses huiles différentes pour le soin des cheveux : huile de coco, huiles essentielles, huile d’amande, huile de karité… Mais, sans aucun doute, l’huile d’olive est l’une des meilleures options et à un prix très abordable. Bien entendu, pour tirer le meilleur parti de ses propriétés, il est préférable de choisir une huile d’olive extra vierge. La différence avec une huile conventionnelle est qu’elle est pressée à froid et est de la meilleure qualité, elle conserve donc toutes les propriétés.

Massage des cheveux à l’huile d’olive

La façon la plus simple de traiter vos cheveux avec de l’huile d’olive est d’effectuer un massage qui commence sur le cuir chevelu et s’étend progressivement au reste des cheveux. De cette façon, l’huile pénètre dans les fibres capillaires, qui absorbent les nutriments. Il faut insister sur les pointes, bien que délicatement, car c’est la zone la plus malmenée. La quantité que vous utiliserez dépendra de la quantité de cheveux que vous avez, de leur longueur et de leur degré de séchage.

Après le massage, l’idéal est de laisser agir l’huile pendant une heure. Vous pouvez le faire tout en faisant d’autres tâches à la maison et rassembler vos cheveux en chignon, en queue de cheval ou les recouvrir d’une serviette pour ne pas tacher les vêtements et que cela ne vous dérange pas. Ensuite, vous devez faire un lavage en profondeur pour éliminer toute huile restante et que les cheveux ne sont pas gras. Si vous avez les cheveux secsFaire cela une fois par semaine renforcera vos cheveux, leur apportera une hydratation supplémentaire, ils cesseront de casser facilement et ils reprendront vie, mouvement et luminosité. En revanche, vous éviterez que les pointes ne se fendent.

Ensuite, nous vous proposons quelques recettes de pommades capillaires avec de l’huile d’olive comme ingrédient principal. Prends note!

Autres applications de l’huile d’olive sur les cheveux

Masque à l’huile d’olive et au miel

Pour cette recette, mélangez l’huile d’olive et le miel dans un bol jusqu’à ce que les deux substances soient intégrées. Appliquez ce mélange dans les cheveux sans oublier les racines et les pointes. Encore une fois, vous pouvez envelopper vos cheveux dans une serviette humidifiée avec de l’eau chaude pour favoriser l’absorption et laisser reposer pendant environ 20 minutes. Ensuite, rincez-le et lavez-le comme vous le faites normalement.

Masque à l’huile d’olive et aux œufs

Mélangez quatre cuillères à soupe d’huile d’olive avec un œuf battu et étalez-le sur le cuir chevelu. Vous devez le laisser agir pendant environ 15 minutes, puis le laver avec de l’eau pas trop chaude. Ce masque va revitaliser les fibres capillaires et nourrir vos cheveux grâce aux protéines d’œuf.

Masque à l’huile d’olive et à l’aloe vera

Dans un bol, mélangez trois cuillères à soupe de gel d’aloe vera ou trois morceaux d’aloe vera naturel avec deux autres cuillères à soupe d’huile d’olive. Vous pouvez appliquer ce masque sur cheveux humides ou secs et utiliser un peigne pour vous assurer qu’il pénètre bien dans la fibre capillaire. Laissez reposer le mélange pendant 30 minutes, puis lavez vos cheveux normalement.

Huile d’olive : convient à tous les types de cheveux

Bien qu’il puisse sembler le contraire, l’huile d’olive est également un traitement approprié pour les cheveux gras. Ce type de cheveux a tendance à être lavé plus fréquemment et avec des produits qui, afin de contrôler l’excès de sébum, les endommagent. En réponse, les glandes sébacées sécrètent plus de graisse, ce qui aggrave le problème.

L’huile d’olive est utile pour lutter contre l’excès d’huile dans les cheveux, oui, il ne faut pas en faire trop souvent (l’idéal est de le faire tous les dix ou quinze jours) et il ne faut en avoir qu’une seule cuillère à soupe. Appliquez-le du cuir chevelu aux pointes en insistant particulièrement sur celles-ci, car Les pointes fourchues et abîmées sont un problème courant avec les cheveux gras.

