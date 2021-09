Huissier de justice, “fier” du match contre le PSV

17/09/2021 à 6h11 CEST

. / Eindhoven

L’entraîneur de la Real Sociedad, Shérif Imanol, ne cachait pas sa satisfaction du match nul 2 buts au domicile du PSV Eindhoven, il était “fier” de ses joueurs et regrettait les nombreux problèmes physiques laissés par le premier match de la phase de groupes de la Ligue Europa, comme le David Silva blessé. “Nous n’avons pas eu de chance car David Silva a remarqué quelque chose au soleil pendant l’échauffement, peut-être une pause, mais nous devrons voir ce qu’il a avec les tests qu’ils font et puis Le Normand a également eu des problèmes à la hanche, Zaldua avec des crampes…”, a proposé dans sa partie médicale improvisée le technicien réaliste après le match.

L’huissier de justice a reconnu les mérites de son rival, qui a bloqué le Real en seconde période dans leur domaine, mais a également souligné que “quand on a joué, ils ont eu du mal aussi, il y a eu plusieurs moments difficiles mais on les a surmontés. “, s’est félicité le coach txuri urdin. “Ils ont commencé très fort mais nous savions déjà que ce serait comme ça, puis ils ont marqué le premier but, nous avons récupéré, nous avons continué à faire ce dont nous avions parlé et nous avons aussi su tenir le coup à la fin”, a rappelé Alguacil.

Il a dédié ce point aux 600 fans qui ont voyagé avec l’équipe au Philips Stadion d’Eindhoven qui ont été “bien entendus” bien qu’étant en minorité, il a regretté de ne pas avoir pu leur dédier la victoire mais “au moins un bon match “.

Schmidt : « Les qualités de la Royal Society étaient clairement visibles & rdquor;

L’entraîneur du PSV Eindhoven, Roger Schmidt, a déploré le match nul et a salué le travail de l’équipe basque. « Les qualités de la Real Sociedad étaient clairement visibles, mais nous avons aussi montré ce que nous valons & rdquor ;, a déclaré le coach aux caméras de la chaîne néerlandaise Veronica.

Le PSV a réussi à égaliser en seconde période, mais n’a pas réussi à renverser la vapeur. « Nous avons fait de notre mieux pour faire le troisième, mais malheureusement nous n’avons pas pu. Nous avons eu un peu de malchance & rdquor ;, a assuré l’Allemand, pour qui son équipe “mérite de gagner”. L’entraîneur a regretté quelques erreurs commises en défense. « Nous avons perdu le ballon trop facilement, surtout en première mi-temps. Nous donnons juste ces deux buts & rdquor ;.

Les buts de la Real Sociedad provenaient d’un centre sur l’aile droite malgré le fait que, selon Schmidt, « obtenir ces ballons est normalement l’une de nos qualités & rdquor ;.

Götze : « La Real Sociedad a joué concentré & rdquor;

Le joueur du PSV Eindhoven Mario Götze il a critiqué le travail de son équipe en défense et a fait l’éloge de l’équipe espagnole. “La Real Sociedad a joué de manière concentrée et a maintenu les écarts au milieu, nous avons donc dû beaucoup jouer sur les ailes & rdquor;, a déclaré l’attaquant au réseau néerlandais Veronica. « C’était difficile pour nous de mettre beaucoup de pression, car ils cherchaient de l’espace derrière notre milieu de terrain. Ils ont créé leurs opportunités trop facilement, c’était notre plus gros problème aujourd’hui. On a perdu beaucoup de ballons & rdquor;, a ajouté l’attaquant allemand. « En deuxième mi-temps, nous avons fait beaucoup mieux et nous sommes revenus dans le match. Malheureusement, nous n’avons pas pu marquer le troisième & rdquor;, a conclu Götze, qui avec un but et une passe décisive était le meilleur de son équipe.

Pour sa part, Cody gakpo, également footballeur de l’équipe néerlandaise, a regretté le tirage au sort et a assuré que son équipe avait fait de son mieux pour remporter la victoire. « En deuxième mi-temps, nous cherchons le nul puis la victoire. Nous nous sommes battus avec acharnement, mais cela n’a pas suffi & rdquor;, a confié l’attaquant aux caméras de la chaîne néerlandaise Veronica.

Gakpo a reconnu que le match « n’a pas très bien commencé & rdquor; pour le leur, car ils se sont reposés en perdant par 1-2. « Je pense que nous étions à côté de la cible sur les deuxièmes balles & rdquor ;, a-t-il ajouté. Concernant la Real Sociedad, l’attaquant a déclaré qu'”ils ont plutôt bien joué & rdquor ;, mais que le PSV” aurait pu mieux trouver les espaces & rdquor ;. « Nous l’avons fait par à-coups, mais souvent nous ne créons pas de grandes opportunités & rdquor ;, a déploré l’international néerlandais.