Huit alternatives au chant et à la danse lors de votre réception de mariage ⋆ .

Les restrictions sur les mariages s'assouplissent, mais chanter et danser sont toujours interdits

Bien que la levée de toutes les restrictions ait été retardée de quatre semaines, les mariages peuvent avoir lieu sans limite de nombre après le 20 juin.

Malheureusement, il existe encore des règles qui pourraient empêcher les couples de vivre le grand jour dont ils rêvaient.

La distanciation sociale est toujours requise, ce qui signifie que certains pourraient devoir réduire leur nombre en raison de la taille de leur lieu.

Et même si vous pouvez avoir tout le monde là-bas, le chant est toujours interdit et la seule danse autorisée est la première danse du couple.

Donc, si vous vous mariez et que vous voulez toujours que vos invités passent un bon moment, il y a certaines choses que vous pouvez faire au lieu de la fête traditionnelle.

Organisez un quiz

Vous n’avez peut-être pas encore dépassé la grande tendance des quiz Zoom de 2020, mais un mariage est le moment idéal pour le ramener.

Rassembler de nombreuses personnes d’horizons différents signifie des équipes variées et comme les restrictions signifient que les tables ne peuvent pas se mélanger, c’est un excellent moyen pour tout le monde de créer des liens.

Demandez à votre salle de débarrasser les tables après le dîner pour donner à chacun un espace pour se concerter.

Bien que les tournées de connaissances générales soient bonnes, posez également quelques questions sur les mariés en fonction de l’événement.

Jeux de société

Soit vous proposez une sélection de jeux de société au choix de chacun, soit vous en procurez pour chaque table. Vous pouvez même en faire une partie des pièces maîtresses.

Demandez à votre famille et à vos amis de vous laisser emprunter tout ce qu’ils ont pour ne pas avoir à dépenser beaucoup, ou essayez d’en acheter dans une boutique caritative ou sur eBay.

Recherchez des jeux adaptés à de nombreux joueurs et réfléchissez à votre plan de table – les tables avec des enfants devraient avoir des jeux adaptés aux jeunes joueurs, par exemple.

Bingo

Remplir la carte de bingo (Crédits : .)

Malgré sa réputation, le bingo n’est pas réservé qu’aux grands-mères. Procurez-vous un kit de bingo en ligne et placez des cartes et des tampons à chaque place.

Vous pouvez même engager un appelant professionnel si vous avez le budget.

Choisissez également des prix pour tous ceux qui remportent le jackpot.

Meurtre mystère

Bien que le chant soit interdit, il existe toujours des artistes que vous pouvez engager dans les règles.

De nombreuses entreprises proposent des événements immersifs de mystère de meurtre où les invités regardent des acteurs et tentent de trouver le tueur.

Si vous souhaitez en utiliser un pour divertir vos invités, contactez-les et expliquez-leur comment ils peuvent travailler dans le cadre des directives récentes pour assurer la sécurité de tous tout en s’amusant.

Réservez un magicien

Un autre artiste qui convient à un mariage restreint est un magicien.

Le mélange de tables n’est pas autorisé, donc la magie rapprochée pourrait ne pas fonctionner, certains tours plus importants à distance pourraient fonctionner.

Encore une fois, il est préférable de parler avec l’artiste avant de réserver sur ce qui est faisable dans votre salle.

Journée sportive et jeux de pelouse

Jeu de croquet avec lequel les invités peuvent jouer lors d’un mariage (Crédits : ./iStockphoto)

Si vous avez un espace extérieur disponible, profitez-en pour vous amuser.

Allez à l’ancienne et organisez une journée sportive, avec des courses d’œufs et de cuillères, des courses de sacs et un parcours d’obstacles.

Vous pouvez l’adapter à vos invités et acheter des médailles en chocolat pour le plaisir des gagnants.

Apportez vos propres baskets si vous voulez avoir un avantage sur ceux qui abandonnent leurs talons.

Des jeux de pelouse comme le croquet peuvent également être joués à l’extérieur pendant la réception.

Jouer à la ronde à l’extérieur

Un couple a joué aux rondes en tenue de mariage avec leurs invités en raison de l’interdiction de danser.

Bien que tout le monde ne puisse pas jouer en même temps, vous pouvez facilement créer des équipes et d’autres apprécieront de regarder de loin.

C’est un jeu facile à prendre en main si quelqu’un n’a jamais joué auparavant.

Chasse au trésor

Une chasse au trésor est une autre excellente activité de plein air. Cachez beaucoup d’objets et créez des indices à l’extérieur de votre salle.

C’est un excellent moyen de divertir les adultes et les enfants tout au long de la journée.

Si vous n’êtes pas prêt à en créer une vous-même, vous pouvez acheter des cartes préfabriquées sur Etsy, certaines versions prenant même en compte la distanciation sociale.

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();