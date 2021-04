Huit ans plus tard, qu’est-ce qui vient de «The True Cost», Rana Plaza? – WWD

Le documentaire de mode «The True Cost» a été un moment «a-ha» pour beaucoup de s’engager sur la voie de la mode durable depuis sa sortie en 2015.

Aujourd’hui, le réalisateur du film, Andrew Morgan, fait à nouveau équipe avec Livia Firth, cofondatrice du cabinet de conseil en développement durable Eco-Age, pour sortir leur dernier court métrage de 15 minutes dans le volet vidéo «Fashionscapes».

«Fashionscapes: A Living Wage» fait ses débuts à l’occasion du huitième anniversaire de la catastrophe du Rana Plaza le 24 avril – où plus de 1 130 ouvriers du vêtement ont été tués et plusieurs milliers blessés dans l’effondrement d’une usine au Bangladesh. Le court métrage se concentre spécifiquement sur les femmes qui s’organisent pour un salaire décent à la mode en période de pandémie. Il a été filmé dans des pays du monde entier à l’aide d’équipes de tournage locales respectant la réglementation COVID-19.

Réfléchissant aux efforts déployés depuis le Rana Plaza et à la réalisation de «The True Cost» – le documentaire qui a façonné sa vie de manière indescriptible – Morgan pense que la conversation a dépassé depuis longtemps la prise de conscience bien que peu de choses aient systématiquement changé pour les travailleurs.

«Que faisons-nous à ce sujet? C’est là que ça commence à se compliquer, mais aussi là où nous devons faire très attention à qui dirige la conversation. Parce que le «que faisons-nous à ce sujet» a été détourné par les marques, franchement, parce qu’elles ont d’énormes ressources et un intérêt direct à maintenir le statu quo », a déclaré Morgan, sur les nouveaux écueils créés depuis que la prise de conscience s’est accrue.

Avec la prise de conscience est venu plus de greenwashing et plus de «narration malhonnête au nom de l’industrie», selon ses propres termes, c’est pourquoi le dernier court métrage Fashionscapes était important.

Les ouvriers du vêtement, les militants syndicaux comme Kalpona Akter et les juristes d’organisations non gouvernementales comme The Circle portent la discussion tout au long du film.

«Les travailleurs ne sont pas accidentellement dans la pauvreté. Les travailleurs sont dans la pauvreté parce que le système a été créé pour les maintenir dans la pauvreté », a déclaré Thulsi Narayanasamy, chercheur en affaires et droits humains, dans le film. «Nous avons 60 à 80 millions de femmes qui ne gagnent pas assez pour vivre», a-t-elle ajouté, soulignant l’ampleur du problème. “[Prior to the pandemic], ils étaient déjà dans le dénuement; 17 pour cent des travailleurs étaient confrontés à la faim … la plupart des travailleurs ont dit qu’ils avaient plus peur de mourir de faim qu’ils ne l’avaient été [COVID-19]. »

Avec une valeur mondiale de 2,5 billions de dollars, la course vers le bas de la mode a été mûre pour le vol de salaire et des salaires bien en deçà du potentiel des pays à maintenir un moyen de subsistance de base. Malgré les engagements volontaires des entreprises et la présence d’entités internationales comme l’Organisation internationale du travail, un rapport de 2019 de The Clean Clothes Campaign a révélé qu’aucune marque ne pouvait prouver qu’un salaire décent était versé aux travailleurs des pays en développement.

Chan, un ouvrier du vêtement interviewé dans le film, a décrit le travail comme une «course contre la montre» pour accomplir les tâches à temps avec rarement du temps pour se reposer et des heures épuisantes.

Ayant, par le biais d’Eco-Age, préconisé pendant plus d’une décennie la durabilité, Firth n’hésite pas à mettre les marques et les détaillants sur la sellette. Bien qu’elles ne soient pas isolées uniquement de la mode rapide, Firth a déclaré: «Les marques de mode rapide qui ont chassé les militants de la société civile pendant des années avec un salaire décent sont poussées au changement par une puissante alliance de femmes», citant une «série de promesses non tenues. [that] peuvent désormais être contestées sur la base d’une obligation légale de protéger les droits de l’homme. »

Pourtant, Firth et Morgan sont catégoriques sur le fait de faire pression pour une journée de justice pour les travailleurs du vêtement – et, espérons-le bientôt, une journée enracinée dans un cadre juridiquement contraignant, en tant que champions du film.

Tout au long du film, le film soutient le projet de législation de l’Union européenne (soumis au nom du Lawyers Circle, une subdivision de The Circle, en avril) pour garantir que les travailleurs du vêtement reçoivent un salaire décent.

Jessica Simor, avocate spécialisée dans les droits de l’homme chez The Circle, estime que la conversation actuelle doit être évitée de l’indécision stagnante des marques sur ce qui constitue un salaire vital au profit de mécanismes d’application inspirés d’une législation transfrontalière réussie de l’UE et de la gestion des «problèmes de personnes» comme les questions monétaires ont été réglementées dans le passé.

Pourtant, un sentiment d’urgence accompagne les derniers projets.

De Rana Plaza est né l’Accord du Bangladesh sur les incendies et la sécurité des bâtiments, mais l’Accord expirera le 31 mai. En vertu de cet accord historique, les marques et les détaillants sont légalement tenus de créer des conditions de travail sûres pour les personnes qui confectionnent leurs vêtements.

Les organisateurs (sous Fashion Revolution, The Clean Clothes Campaign et plus) font partie des investisseurs, des designers et des groupes de travailleurs à la recherche d’une extension qui inclut des obligations exécutoires pour les marques, tout en maintenant le caractère indépendant de l’Accord et en ajoutant une application internationale.

À propos de l’impact des films sur lesquels il a travaillé sur la mode, Morgan a déclaré que le point à retenir pour les téléspectateurs est que la mode est l’identité humaine. «Je pense que ce que la mode nous propose – en tant qu’invitation en fait – n’est pas une nouvelle série de problèmes, mais une façon très personnelle de faire des choix qui correspondent aux valeurs que nous détenons… Je ne veux pas que quiconque se sente une obligation de culpabilité et la honte », a-t-il dit, assimilant l’enquête sur les vêtements (sonder une étiquette, interroger un associé du magasin sur les pratiques d’une entreprise) comme des actions significatives en cours de route pour rejeter un système qui crée des« atrocités des droits de l’homme ».

Le prochain épisode sera en juin, disponible sur YouTube et Eco-Age TV, la démystification réside dans la circularité, selon Morgan.

