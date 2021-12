Huit ans se sont écoulés depuis l’accident mortel de Schumacher

29/12/2021 à 20h26 CET

Ce mercredi Huit ans se sont écoulés depuis l’accident de Michael Schumacher alors qu’il skiait dans les Alpes français et a changé à jamais la vie du pilote allemand. La chute a causé de graves lésions cérébrales et sa vie est restée un mystère depuis.

Les nouvelles sur l’état de santé du ‘Kaiser’ arrivent au compte-gouttes. On sait qu’il est sorti du coma dans lequel il a été plongé depuis plus de six ans et que vit dans son hôtel particulier au bord du lac Léman à Genève (Suisse).

Un documental sobre su figura estrenado en este 2021 por la plataforma Neftlix, sin embargo, nos ha permitido conocer un poco más acerca de cómo es la vida de ‘Schumi’ desde aquel fatídico 29 de diciembre de 2013. A lo largo del mismo hablan, par exemple, sa femme Corinne et son fils Mick, également pilote de Formule 1.

« C’était juste de la malchance, le pire dans la vie. C’est toujours terrible quand on se demande pourquoi cela arrive à Michael ou à nous : pourquoi ne pourrait-il en être autrement ? Bien sûr, il me manque, tous les jours et pas seulement moi mais aussi les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui lui manque, mais il est toujours là et cela nous donne à tous de la force. Nous sommes ensemble, nous vivons ensemble à la maison et nous faisons ce que nous pouvons pour que Michael soit le meilleur possible et pour qu’il ressente notre lien familial.. Quoi qu’il arrive, je ferai tout ce que je peux », confie sa femme.

« Depuis l’accident, ces expériences, ces moments que j’imagine que beaucoup d’autres ont avec leurs parents, ne sont plus là. Je pense que c’est un peu injuste. Papa et moi nous comprenons d’une manière différente maintenant, simplement parce que nous parlons une langue similaire, la langue des sports mécaniques.. Nous avons beaucoup plus de choses à dire et au moins c’est là où j’ai la tête la plupart du temps. C’est à ce moment-là que je pense, j’abandonnerais tout juste pour avoir ça & rdquor;, explique son fils Mick, qui avoue que le lien avec son père s’est amélioré.