Huit arrêtés pour des attaques racistes contre Heung-Min Son

Alex Jankewitz, Anthony Martial, Axel Tuanzebe, Marcus Rashford, Reece James ou Romaine Sawyers. Ce sont quelques-uns des noms qui ont été victimes de harcèlement racial jour après jour. Oui après le cas de Fils de Heung-min début avril, l’Angleterre a fait un pas en avant dans la lutte contre le racisme, en prenant les mesures nécessaires et même en s’adressant aux autorités.

Après que les clubs aient paralysé les médias sociaux pour dénoncer explicitement le racisme, la bataille se poursuit. Maintenant, la police a arrêté huit personnes qui ont insulté le footballeur de Tottenham après la défaite contre United par 1-3. Les huit détenus l’ont fait de manière anonyme, avec de «faux» comptes sur différents réseaux sociaux.

Le club a déjà dénoncé sur les réseaux sociaux ce que Son avait vécu. “Un autre jeu et encore une fois l’un de nos joueurs souffre du fléau du racisme. Nous avons informé les plateformes et procéderons à un examen complet avec la Premier League pour déterminer l’action la plus efficace à l’avenir. Nous sommes avec vous, Sonny », a écrit le compte officiel de Tottenham en espagnol sur Twitter.

Un autre jeu et encore une fois l’un de nos joueurs souffre du fléau du racisme. Nous avons informé les plateformes et procéderons à un examen complet avec la Premier League pour déterminer l’action la plus efficace à l’avenir. Nous sommes avec vous, Sonny. pic.twitter.com/MaEPPvBfgR – Tottenham Hotspur (@Spurs_ES) 11 avril 2021

Cependant, ces huit personnes sont déjà libres, mais ils seront surveillés au fur et à mesure de l’enquête. Les personnes arrêtées n’appartenaient pas seulement à Londres mais certaines d’entre elles appartenaient au Dorset, Llanelli, Hartlepool ou Cheshire, entre autres. La plupart d’entre eux avaient entre 20 et 32 ​​ans, même si un homme de 63 ans se démarque également.