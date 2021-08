Huit bâtiments disparus, 10K menacés par l’incendie de NorCal Dixie ⋆ 10z viral

Les vagues de chaleur et la sécheresse historique liées à la crise climatique ont rendu les incendies de forêt plus difficiles à combattre dans l’ouest américain. La météo sur le site d’un incendie de forêt faisant rage dans le nord de la Californie devrait avoir une humidité plus élevée et des vents plus calmes au cours du week-end avec des températures dépassant 90 degrés Fahrenheit au lieu des rafales de 40 mph et des sommets à trois chiffres enregistrés plus tôt dans la semaine. La fumée des incendies de forêt a recouvert le centre de la Californie et l’ouest du Nevada, provoquant une détérioration de la qualité de l’air à des niveaux très malsains et, dans certaines régions, les pires niveaux au monde tels que mesurés par l’indice mondial de la qualité de l’air, en particulier dans le comté de Plumas,

Au moins huit personnes étaient portées disparues samedi alors que l’incendie de forêt continuait de brûler les communautés du nord de la Californie, les forêts et les broussailles sèches des montagnes de la Sierra Nevada. Nommé pour la route où il a commencé, le Dixie Fire s’étend maintenant sur une superficie de 679 miles carrés. Aucun blessé ni décès n’avait été signalé samedi matin, mais le bureau du shérif du comté de Plumas, à environ 160 miles au nord de Sacramento, a déclaré samedi après-midi que huit personnes avaient été portées disparues et demandaient l’aide du public pour les retrouver.

Les habitants de la région pittoresque étaient déjà confrontés à un week-end de peur alors que l’énorme incendie de forêt menaçait de réduire en cendres des milliers de maisons. Les flammes provoquées par le vent ont détruit des dizaines de maisons et la majeure partie de la petite ville du centre-ville de Greenville mercredi et jeudi, et ont également gravement endommagé Canyondam, un hameau d’une population d’environ trois douzaines de personnes. L’incendie a atteint Chester, mais les équipes ont réussi à protéger les maisons et les entreprises là-bas, ont déclaré des responsables.

L’incendie, qui fait rage depuis trois semaines et a incinéré une grande partie de la ville de Greenville à l’époque de la ruée vers l’or cette semaine, menaçait plus de 10 000 bâtiments dans le nord de la Sierra Nevada. Il avait englouti une zone plus grande que New York.

75% d’eau dans Ca. State Water Project vient de Feather River (bleu). Pas de couvert forestier en haute altitude signifie pas d’ombre, la neige fond plus rapidement et nous avons moins d’eau disponible à la fin de l’été. C’est vraiment une grosse affaire. Voici la superficie brûlée au cours des 12 derniers mois. #DixieFire pic.twitter.com/Zi4XrakUBz – Zeke Lunder (@wildland_zko) 7 août 2021

Les scientifiques affirment que la dégradation du climat a rendu la région beaucoup plus chaude et plus sèche au cours des 30 dernières années et continuera à rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs.