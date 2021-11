Huit billets pour le Qatar qui évitent le repêchage

11/09/2021 à 21:04 CET

Arnau montserrat

Laisser les devoirs pour le dernier jour n’est généralement pas une bonne affaire. L’Europe distribue 13 billets pour la Coupe du monde Qatar 2022. 10 directement et trois qui sont remportés au repêchage. Sur les dix vols directs affrétés pour la Coupe du monde, deux ont déjà un propriétaire. L’Allemagne et le Danemark ont ​​fait le travail et ils vivront sereinement une double journée de qualification qui peut laisser plus d’une équipe « top » sur le terrain. Au moins pour l’instant.

Pour lever les doutes, en cas d’égalité de points, envoyer d’abord la différence de buts, puis les buts marqués et enfin les confrontations directes. Par ordre alphabétique, dans le groupe A, Portugal. Cristiano et compagnie sont désormais deuxièmes du groupe derrière la Serbie, qui a encore un match. Les Portugais affronteront d’abord l’Irlande et auront une finale absolue contre la Serbie lors de la dernière journée. Un point les sépare, tous deux dépendent d’eux-mêmes.

De toute évidence, l’Espagne est en danger avec un tout ou rien contre la Suède lors de la dernière journée. Les deux équipes ont leur premier engagement demain.

Italie, vie ou mort

Ne faites rien le vendredi à 20h45. L’actuel champion d’Europe accueille la Suisse à domicile. Ceux de Mancini sont des leaders avec les mêmes points que les Suisses. Ils étaient à égalité à zéro lors du match du premier tour. Celui qui gagnera aura pratiquement la garantie d’un laissez-passer pour le Qatar. Si ce n’est pas l’Italie, les alarmes peuvent se déclencher. Ils n’étaient plus en Russie 2018.

Dans le groupe I, l’Angleterre peut tamponner son ticket ce vendredi. L’équipe championne du monde 1966 dépend d’elle-même et en battant l’Albanie à Wembley, combinée à une improbable crevaison polonaise contre Andorre, elle donnerait la première place aux trois lions. Au contraire, un match nul contre Saint-Marin leur suffirait lors de la dernière journée et Saint-Marin n’a plus gagné depuis 2004. Lewandowski ressemble à un repêchage.

Ils termineront samedi prochain la première journée de match France, Belgique et Pays-Bas. Les champions du monde en titre et de la Ligue des Nations ont trois points d’avance sur l’Ukraine. Ils affrontent le Kazakhstan en tête du groupe D. Ils ont un match de moins que les Ukrainiens mais doivent gagner pour se qualifier samedi. Parce que? Eh bien, parce que la Finlande est aussi dans l’équation. Ils ont un match de moins mais ils ne pourront pas rattraper les bleus s’ils battent les Kazakhs à domicile.

La Belgique, dans le groupe E, l’a fait. Il leur manquait la signature finale lors de la pause précédente. Les hommes de Roberto Martínez sont leaders avec cinq points d’avance sur la République tchèque et en plus, ils ont un match de moins dans le casier. Mais les Tchèques ne sont pas les rivaux, ils ne peuvent plus les rattraper. Le Pays de Galles a encore des options éloignées.

Les Pays-Bas de Memphis et De Jong ne sont pas si faciles. Ce sont des leaders, ils dépendent d’eux mais ils n’ont que deux points d’avance avec la Norvège d’un Haaland blessé. Les visages sont vus au dernier jour. Tout d’abord, le Monténégro.