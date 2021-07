Huit clés pour prendre soin de son cœur cet été

31/07/2021 à 18h00 CEST

Beaucoup profitent déjà de leurs vacances d’été souhaitées et d’autres ne sont qu’à quelques jours de les commencer. Et bien que les données de contagion ne donnent pas de trêve, l’assouplissement des restrictions face à la pandémie de Covid-19 et l’avancée de la campagne de vaccination incitent à un retour aux habitudes estivales d’avant le début de la crise sanitaire.

En tout cas, le Fondation espagnole du cœur (FEC) demande à chacun d’être très prudent, en particulier les patients atteints de maladies cardiovasculaires, pour éviter la contagion par le coronavirus.

De plus, les experts en cardiologie vous rappellent que vous pouvez profiter de vos vacances de manière responsable sans oublier comment prendre soin de son coeur.

“Les températures élevées typiques de cette période de l’année sont l’un des principaux ennemis de notre cœur en été”, explique le médecin. José Luis Palma, vice-président de la FEC, qui ajoute que “les changements d’habitudes et de routines peuvent également finir par affecter la santé cardiovasculaire”.

Pour cette raison, et afin de ne pas nous négliger cet été, le FEC rappelle une série de recommandations qui peuvent devenir de grands alliés de nos cœurs durant ces vacances :

Restez hydraté Vous devez boire entre deux et trois litres d’eau par jour, même si vous n’avez pas soif.

«En été, nous perdons plus de fluides et nous devons les regagner car si nous devenons déshydratés dans certains organes, comme le cœur, ils peuvent cesser de fonctionner correctement. Par exemple, une situation de déshydratation prolongée peut provoquer l’apparition d’arythmies », explique le Dr Palma.

Suivez le traitement prescrit. En été, les routines et les habitudes quotidiennes changent, ce qui peut amener certains patients à être désorientés lors de la prise de leur traitement médicamenteux.

Pour les éviter, rien de plus simple que de recourir au téléphone portable. Créer des alarmes au moment de la prise de médicament peut être très utile pour ne manquer aucune dose. De même, si nous sortons de notre environnement habituel, il est indispensable de se munir d’un rapport médical à jour.

Ayez toujours une alimentation variée et équilibrée. En été, il est plus courant de manger à l’extérieur de la maison. Bien que le FEC recommande dans la mesure du possible de préparer sa propre nourriture, rappelez-vous également qu’il est possible de manger sainement dans les bars et les restaurants.

Comment? Palma l’explique : « Il faut privilégier le poisson à la viande, éviter les fritures en garniture et mieux choisir les légumes. Les salades sont une autre option saine en été. Et pour le dessert, des fruits, à la place des bonbons ou des glaces.

Et c’est que le régime méditerranéen doit toujours être la base d’une alimentation saine.

Évitez de boire de l’alcool et des boissons sucrées. La consommation d’alcool en été peut nous amener à nous déshydrater plus facilement, donc si sa consommation est découragée à tout moment de l’année, encore plus pendant ces mois.

Il faut aussi éviter les boissons sucrées car elles augmentent le risque d’obésité et de diabète de type 2, deux facteurs de risque cardiovasculaire importants.

Faire de l’exercice. Le vice-président de la FEC rappelle que “l’exercice physique d’intensité modérée pratiqué de façon régulière est l’un des principaux alliés de la santé cardiovasculaire”.

Il est donc important de ne pas négliger nos routines d’exercice pendant les vacances, même s’il faut bien choisir le moment où on le pratique, surtout si c’est à l’étranger.

Dans ce cas, évitez les heures centrales de la journée, lorsque les températures sont plus élevées.

De plus, nous avons sûrement maintenant plus de temps pour bouger.

Attention au soleil. Pour synthétiser la vitamine D en s’exposant au soleil, il faut éviter les heures centrales de la journée (entre 12 et 17 heures) pendant environ 20 ou 30 minutes sans protection solaire, afin que les rayons ultraviolets passent facilement à travers la peau.

Par la suite, une fois cette période passée, il faut recourir à des crèmes solaires avec une graduation de 30 à 50.

Reposez-vous suffisamment. Pendant les vacances, il est pratique de maintenir les routines de sommeil en dormant sept ou huit heures par jour.

Et c’est que selon une étude publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology a conclu que ceux qui dorment au moins sept heures par jour réduisent le risque de maladies cardiovasculaires jusqu’à 65%.

L’une des clés pour prendre soin de votre cœur pendant ces vacances.

Évitez les endroits bondés et intérieurs. Que personne n’oublie que nous sommes toujours dans une pandémie. Alors pour minimiser le risque de contagion par le coronavirus, il est essentiel d’éviter les endroits bondés et de choisir des espaces extérieurs pour réaliser les différentes activités estivales.