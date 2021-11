Huit clés pour rencontrer Pedro Acosta

08/11/2021 à 12h57 CET

Pedro Acosta (Puerto de Mazarrón, 25/05/2004) a révolutionné le Moto3, la petite catégorie du MotoGP, à l’âge de 17 ans et à sa première saison en Championnat du Monde. Le « Mazarrón Shark » est devenu la star émergente des deux roues, même si pour beaucoup, il est encore totalement inconnu. Sans réseaux sociaux ni trop de vie sociale, le motard murcien évolue dans un tout petit cercle et se consacre corps et âme à la moto. « Mon père, qui est pêcheur, m’a toujours appris que quand on veut quelque chose, il faut le gagner. Je voulais être pilote et champion et j’ai travaillé très dur pour y parvenir », souligne-t-il.

Précoce, agressif, intelligent, courageux et assez irrévérencieux, Pedro Acosta est tout cela et plus encore. Pour mieux le connaître, voici quelques clés :

Ses débuts

La première fois qu’il est monté sur le vélo, c’était sur le circuit de Carthagène. Puis il a été formé à Fortuna. Dans les deux circuits, lieu d’entraînement habituel des pilotes de la région, Acosta a appris à peaufiner sa technique en tombant. A fait ses débuts à Championnat FIM CEV Repsol à tout juste 13 ans, en 2018. En 2020, il termine troisième de ce même championnat.

La Red Bull Rookies Cup, un tournant

Dans le Représentant FIM CEVIl frôle le podium à la fin de sa première année, alors qu’en Coupe des recrues Red Bull MotoGP il a été proclamé vice-champion en 2019 et champion en 2020. Malgré le résultat, ce n’était pas une saison facile, car il s’est cassé la jambe quelques semaines après le début de la saison. Le succès lui a ouvert les portes du Championnat du Monde quand Aki Ajo, KTM et Red Bull ont décidé de miser sur lui : « Un an avant j’étais sans équipe et je me voyais descendre des vélos. Ils m’ont donné une opportunité et une famille, » dit Pedro, reconnaissant.

Votre mentor

Paco Marmol était son découvreur et mentor sportif. Et comme le dit Pedro, il est aussi « comme mon frère aîné ». Directeur de la plus prestigieuse auto-école de la communauté murcienne, Marmol se vante d’être un élève prodige et souligne surtout le dévouement de Pedro à son travail.

Sa famille

Le surnom de « Jaws » a une origine claire. Pedro Acosta est né dans une famille de pêcheurs de Puerto de Mazarrón. C’est ainsi que gagnaient leur vie son grand-père et son père, qui ont dessiné le premier logo du pilote : un requin vorace. Le bateau familial, le ‘Peretujo’ fut son premier ‘sponsor’.

Héros local

Ses voisins sont fiers que Pedro fasse le tour du monde du nom de Mazarrón et se retrouvent au bar Siena, à côté du terrain de football, pour suivre ses exploits aux grands prix. De plus, l’Association des pêcheurs de la ville de Murcie l’a aidé dès le début, lorsque l’économie familiale ne cédait pas pour plus. Depuis quelques mois, un drapeau avec le logo « Tiburon Acosta » et son numéro 37 flotte au rond-point à l’accès à Puerto de Mazarrón.

leurs idoles

Le père de Pedro Acosta a toujours aimé les motos. Il avait l’habitude de faire des lots de ‘dominguero’ à l’école de Paco Marmol et y a laissé le gamin. Pedro a été infecté par sa passion pour son idole Kevin Schwantz, que, logiquement, Pedro n’a jamais vu courir. Mais cette année, lors de sa visite sur le circuit d’Austin, il a eu l’occasion de le rencontrer personnellement. Il s’identifie également au style de conduite de Casey Stoner-

Son avenir

Acosta fera le grand saut en Moto2 avec son équipe actuelle, Reb Bull KTM Ajo. Il s’est engagé chez KTM pour trois ans, malgré le fait que Valentino Rossi, qui prend sa retraite cette saison mais continuera en Championnat du monde en 2022 à la tête de son équipe VR46, a voulu le signer et était prêt à payer une clause d’indemnisation. près d’un demi-million d’euros.

Le deuxième plus jeune champion de l’histoire

Pedro Acosta a été proclamé champion du monde dès sa première saison en Coupe du monde et en l’absence d’un grand prix à disputer. Son titre à Portimao lui a laissé un seul jour sans record de précocité : Loris Capirossi était le plus jeune champion de l’histoire lors de sa première saison 125cc en 1990 à 17 ans et 165 jours. Pedro a obtenu son titre avec 17 ans et 166 jours. À 16 ans et 342 jours, Pedro est devenu le plus jeune pilote de l’histoire à remporter trois victoires consécutives, arrachant ce record à Marco Melandri (17 ans et 29 jours).