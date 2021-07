Huit conseils pour entretenir votre santé bucco-dentaire en été

21/07/2021 à 8h20 CEST

Les vacances ont déjà commencé pour beaucoup et, avec elles, le changement d’habitudes nécessaire et bénéfique pour « recharger les batteries ». Cependant, la modification de la routine entraîne également la négligence de certaines coutumes qui doivent être maintenues tous les jours de l’année.

Par exemple, en passant plus de temps dans la rue, au restaurant et en consommant plus de produits malsains, vous pouvez oublier de continuer avec les soins habituels de la santé bucco-dentaire.

Recommandations d’experts

Pour éviter que la santé bucco-dentaire ne se détériore pendant l’été, le Conseil général des dentistes recommande le suivant:

Maintenir une bonne hydratation : le premier signe de déshydratation est une sensation de bouche sèche. Pour contrer la perte de liquides causée par la transpiration et la chaleur, il est nécessaire de boire 2 litres d’eau par jour. Suivre une alimentation saine : bien que pendant ces jours vous mangez à l’extérieur de la maison, vous devriez essayer de manger sainement, en consommant des fruits. , les légumes, le poisson et l’huile d’olive, en évitant les aliments transformés et les graisses. De plus, il faut éviter l’alcool et le tabac Limiter la consommation d’aliments et de boissons sucrés : en été, on ingère davantage de boissons gazeuses, glaces et barbotines. Ces aliments augmentent les niveaux d’acides qui endommagent l’émail, favorisant l’apparition de caries. Portez des protège-dents si vous faites du sport : en vacances, c’est quand plus de traumatismes dentaires se produisent, tant chez les enfants que chez les adultes. Et c’est qu’en ayant plus de temps libre, on pratique plus d’exercice physique.

Pour cette raison, et pour éviter les problèmes dentaires, les dentistes recommandent d’utiliser un protège-dents si vous pratiquez des sports de contact.

Aussi, en cas de fracture dentaire, n’oubliez pas de garder la dent dans du sérum physiologique, de l’eau ou du lait, et rendez-vous immédiatement chez un dentiste pour pouvoir effectuer le traitement le plus approprié.

Soignez l’hygiène bucco-dentaire : bien que ce soit plus compliqué en raison du changement de routine, vous devez vous brosser les dents au moins 2 fois par jour (pendant 2 minutes à chaque fois) avec de la pâte fluorée et utiliser un fil dentaire ou une brosse interdentaire la nuit.

De plus, comme nous continuons en période de pandémie de Covid-19, il est essentiel de prendre soin de la brosse à dents, bien se laver les mains avant et après l’utiliser, la nettoyer, la désinfecter, la sécher, la garder protégée dans son capuchon , ne le partagez pas et ne le stockez pas avec d’autres pinceaux.

S’il n’est pas possible de se brosser les dents, la meilleure option est de mâcher de la gomme sans sucre avec du xylitol pendant 20 minutes, car elle produit de la salive et aide au nettoyage, mais vous devez vous rappeler que aucune gomme ou nourriture, quelle que soit sa santé, ne peut remplacer le brossage.

Ne négligez pas les traitements : si par exemple des attelles de décharge sont utilisées pour le bruxisme ou l’orthodontie, n’oubliez pas de les mettre dans la valise. Il faut continuer à les utiliser pendant les heures recommandées par le dentiste. Protéger les lèvres : ce sont toujours les grandes oubliées, mais il faut les protéger des effets du soleil avec une crème solaire adaptée pour éviter qu’elles ne brûlent, tout comme les le reste du corps est protégé Profitez d’une visite chez le dentiste : en hiver, vous avez moins de temps pour aller chez le dentiste. Profitant des vacances, vous pouvez allouer une heure pour aller réviser. Un bon bilan de santé général pour toute la famille évitera douleurs, complications et dépenses à l’avenir.