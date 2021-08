Marjorie Taylor-Greene continue de remplir une fonction essentielle pour les démocrates libéraux. Son existence en tant que représentante républicaine avec droit de vote au Congrès américain et sa présence continue dans les médias républicains fournissent une preuve supplémentaire que le parti républicain n’est rien de plus qu’un culte vivant à Don’stown America, où l’éloge de […] More