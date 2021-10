Huit des dix meilleures marques masculines de l’histoire sont issues du semi-marathon de Valence

26/10/2021 à 16h23 CEST

Les Demi-marathon de Valence Trinidad Alfonso EDP a le privilège d’être la seule course à détenir actuellement les records du monde féminin et masculin dans leur distance, mais pas seulement. Le 21K organisé par SD Roadrunner détient huit des 10 meilleurs records de semi-marathon masculin de l’histoire et trois au classement féminin.

Ainsi, le temps de Kibiwott Kandie dans l’Édition Élite 2020, est toujours valable comme ‘record du monde’ avec son imbattable 57:32. Après lui, les deuxième, troisième et quatrième places sont pour Jacob Kiplimo (57:37), Rhonex Kipruto (57:49) et Alexandre Mutiso (57:59), tous réalisés à Valencia Ciudad del Running en 2020.

Aux sixième et septième places, les notes d’aujourd’hui de Abel kipchumba (58:07) et Rhonex Kipruto (58:09), respectivement, en huitième celle de Philémon Kiplimo (58:11) dans l’édition Elite et ils clôturent le classement à 58:26 Daniel Mateiko de ce dimanche.

Le chrono de Abel kipchumba C’était aussi le meilleur record du monde de 2021, améliorant le record qu’il avait depuis septembre à Herzogenaurach, en Allemagne (58:48). En fait, les sept premiers classés à Valence dimanche dernier ont amélioré ce record.

Bien plus qu’un record du monde féminin

Chez les femmes, Valence prend les deux premières places du podium grâce au record du monde de Letesenbet Gidey dans la 30e édition du semi-marathon de Valence et le 1:02:52 Yalemzerf Yehualaw –Qui a également battu le précédent meilleur record du monde– avec 1:03:51. De plus, à la huitième place, nous trouvons Joyciline Jepkosgei qui en 2017 a atteint le record du monde dans cette course avec 1:04:51.

De plus, la somme de la note du vainqueur masculin et de la gagnante féminine est la meilleure jamais obtenue dans la même course, 2h00:59 (58:07 + 1:02:52), battant le temps conjoint de l’Édition Élite de 2020 (2h02:50).

Les meilleures marques nationales

Concernant les records nationaux, quatre ont été battus, notamment ceux de l’Allemagne chez les hommes, avec Amanal petros (1:00:09); le mâle Djibouti avec Ibrahim Hassan (1:00:10), –battre le record mythique de Ahmed Salah Hussein il y a plus de deux décennies–; le maltais mâle grâce à Cassar Dillon (1:06:11); et celle de la Suède au féminin avec Sarah lahti (1:08:17).

Il y avait aussi plus d’Espagnols sous 1h03:00 que jamais dans l’histoire, sept, et onze sous 1h05:00.

CLASSEMENT MONDIAL HOMME

1 – 57:32 Kibiwott KANDIE KEN Valence (ESP) 06 DÉC 2020

2 – 57:37 Jacob KIPLIMO UGA Valence (ESP) 06 DÉC 2020

3 – 57:49 Rhonex KIPRUTO KEN Valence (ESP) 06 DÉC 2020

4 – 57:59 Alexander MUTISO KEN Valence (ESP) 06 DÉC 2020

5 – 58:01 Geoffrey KAMWOROR KEN Copenhague (DEN) 15 SEPTEMBRE 2019

6 – 58:07 Abel KIPCHUMBA KEN Valence (ESP) 24 OCT 2021

7 – 58:09 Rhonex KIPRUTO KEN Valence (ESP) 24 OCT 2021

8 – 58:11 Philemon KIPLIMO KEN Valence (ESP) 06 DÉC 2020

9 – 58:23 Zersenay TADESE ERI Lisbonne (POR) 21 MAR 2010

dix – 58:26 Daniel MATEIKO KEN Valence (ESP) 24 OCT 2021

CLASSEMENT MONDIAL DES FEMMES

1 – 1:02:52 Letesenbet GIDEY ETH Valence (ESP) 24 OCT 2021

2 – 1:03:51 Yalemzerf YEHUALAW ETH Valence (ESP) 24 OCT 2021

3 – 1:04:02 Ruth CHEPNGETICH KEN Istanbul (TUR) 04 AVR 2021

4- – 1:04:31 Ababel YESHANEH ETH Ras Al Khaimah (EAU) 21 FÉV 2020

5 – 1:04:40 Yalemzerf YEHUALAW ETH Istanbul (TUR) 04 AVR 2021

6 – 1:04:46 Yalemzerf YEHUALAW ETH New Delhi (IND) 29 NOV 2020

7 – 1:04:49 Brigid KOSGEI KEN Ras Al Khaimah (EAU) 21 FÉV 2020

8 – 1:04:51 Joyciline JEPKOSGEI KEN Valence (ESP) 22 OCT 2017

9 – 1:04:51 Hellen OBIRI KEN Istanbul (TUR) 04 AVR 2021

10 – 1:04:52 Joyciline JEPKOSGEI KEN Prague (CZE) 01 AVR 2017