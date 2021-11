Huit des meilleurs et des pires managers par intérim : Di Matteo, Shearer, Zagallo…

Au final, la seule surprise a été qu’Ole Gunnar Solskjaer a duré aussi longtemps qu’il l’a fait à Manchester United. Mais après avoir eu si longtemps pour aligner un nouveau manager, il semble que la hiérarchie d’Old Trafford soit la seule à ne pas l’avoir vu venir. Parce que cela peut sûrement être la seule raison pour laquelle ils envisageraient de nommer un manager de transition ?

S’ils prenaient une nomination à court terme, il remplacerait le directeur par intérim Michael Carrick, qui a lui-même remplacé l’intendant devenu directeur permanent Solskjaer. Auparavant, United avait également emprunté la voie du gardien avec Ryan Giggs et, en 1958, Jimmy Murphy.

Et bien que cela n’ait peut-être pas fonctionné pour United et Solskjaer à long terme, peu de gens pourraient contester son record en tant que gardien (W14 D2 L3).

Ici, Planet Sport se penche sur Solskjaer et trois autres succès de gardiens plus quatre qui étaient voués à l’échec depuis le début et concernent principalement Newcastle.

Hit – Roberto Di Matteo (Chelsea)

Di Matteo a commencé la saison 2011/12 en tant que directeur adjoint d’André Villas-Boas. Lorsque le Portugais a été limogé en mars 2012, il a été nommé directeur par intérim pour le reste de la saison.

Il ne pouvait pas faire grand-chose à propos de leur forme en championnat, car les Blues ont terminé sixième, leur plus bas classement en championnat depuis 2002. Il a cependant remporté deux trophées non négligeables.

Il a mené Chelsea à la FA Cup avant de terminer la campagne en devenant le premier club londonien à remporter la Ligue des champions. En chemin, les Bleus ont battu Napoli, Benfica, Barcelone et les favoris du Bayern Munich dans leur propre arrière-cour.

Di Matteo a été récompensé pour son succès par un contrat de deux ans en juin. « Nous savons que Roberto est l’homme idéal pour mener Chelsea vers de nouveaux succès », a déclaré le directeur général du club, Ron Gourlay. Di Matteo a été limogé en novembre.

Hit – Guus Hiddink (Chelsea)

Hiddink a eu deux mandats en tant que manager par intérim de Chelsea. Son premier est venu en février 2009 en remplacement de Luiz Felipe Scolari, tout en occupant toujours le poste d’entraîneur-chef de l’équipe nationale russe.

Au cours de son mandat, Hiddink n’a perdu qu’un seul match de championnat contre Tottenham Hotspur, mais a tout de même vu Chelsea terminer à sept points du vainqueur du titre, Manchester United. Il a cependant remporté la FA Cup, battant Everton 2-1.

Bien qu’aimé par les joueurs et les fans, Hiddink est parti à la fin de la saison pour reprendre son poste d’entraîneur-chef de la Russie.

Hiddink est revenu à Chelsea en décembre 2015 après le limogeage de Jose Mourinho. Au cours de son deuxième passage en tant que patron de Chelsea, Hiddink a établi le record de la plus longue séquence sans défaite en tant que nouveau manager de la Premier League, avec 12 matchs sans défaite. Il a fait passer l’équipe de la 16e à la 10e avant de partir à la fin de la campagne pour prendre la tête de l’équipe chinoise des moins de 21 ans.

Hit – Mario Zagallo (Brésil)

Zagallo était sans doute le manager par intérim de la plus grande équipe à avoir jamais joué au football. Il a été nommé sélectionneur du Brésil avant la Coupe du monde de football 1970 et a hérité d’une équipe comprenant Pelé, Carlos Alberto et Rivelino. Son prédécesseur, Joao Saldanha, a été licencié trois mois avant le tournoi après s’être brouillé avec le président brésilien.

Zagallo a rappelé Pelé, qui avait été abandonné par Saldanha, et a conduit le Brésil à sa troisième Coupe du monde sur le dos d’une célèbre raclée de l’Italie en finale. Zagallo a été la première personne à remporter la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur.

Après le tournoi, Zagallo a été nommé à titre permanent et les a menés à une autre Coupe du monde quatre ans plus tard, où ils ont terminé quatrièmes.

Hit – Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United)

En décembre 2019, Solksjaer a été nommé manager par intérim de Manchester United, succédant à Jose Mourinho pour le reste de la saison 2018/19.

Le premier match de l’ancien manager de Molde était contre un club qu’il avait précédemment dirigé, Cardiff City. United a gagné 5-1, marquant cinq pour la première fois depuis un match nul 5-5 avec West Brom lors du dernier match de Sir Alex Ferguson en charge.

Il est devenu le premier manager de United depuis Sir Matt Busby à remporter ses cinq premiers matches de championnat en charge.

En janvier 2019, Solksjaer a été nommé manager de Premier League du mois après que son équipe ait remporté 10 points sur 12 possibles. Le prix a fait de lui le premier manager de United à le remporter depuis Ferguson en octobre 2012 et le premier manager norvégien à remporter le prix.

En mars 2019, après avoir remporté 14 de ses 19 matches à la tête de l’équipe, il a signé un contrat de trois ans en tant que manager de United à titre permanent.

Miss – Joe Kinnear (Newcastle United)

La nomination de Kinnear en tant que manager par intérim de Newcastle a été l’une des nominations les plus tristement célèbres de la Premier League.

Hors de la direction pendant quatre ans, Kinnear a lancé une attaque verbale tristement célèbre contre le journaliste Simon Bird une semaine seulement après son nouveau rôle. Au cours des cinq premières minutes d’une interview avec les médias nationaux réunis, il a juré plus de 50 fois.

Kinnear a poursuivi en disant qu’il ne parlerait qu’aux journaux locaux, l’entraîneur-chef Chris Hughton s’occupant d’autres interviews.

Son mandat a continué d’être difficile et Kinnear a été expulsé lors d’un match nul 2-2 avec Stoke City après une confrontation avec l’arbitre Mike Riley. Avec des problèmes en dehors du terrain, notamment des joueurs ne voulant pas jouer pour lui, aggravant encore les problèmes du club, Newcastle n’a remporté que cinq de ses 26 matchs sous Kinnear.

En février 2009, Kinnear a été transporté à l’hôpital après être tombé malade. On a découvert plus tard qu’il aurait besoin d’un pontage cardiaque.

Chris Hughton a pris la charge temporairement avant qu’Alan Shearer n’arrive pour essayer de garder Newcastle en place. Cependant, cela ne s’arrangerait pas beaucoup pour les fidèles de Geordie…

Miss – Alan Shearer (Newcastle United)

Après avoir refusé les postes d’entraîneur et d’assistant-manager à Newcastle United, Shearer a fait la surprise en prenant la direction du club par intérim en avril 2009. Après avoir pris le rôle, Shearer a déclaré : « C’est un club que j’aime et je ne veux pas d’eux. descendre. Je ferai tout ce que je peux pour arrêter ça. «

Il a obtenu un congé sabbatique de huit semaines de son rôle dans le match du jour pour couvrir les huit matchs restants de la saison.

Son premier match à la tête de son ancien club a eu lieu à St James’ Park où son équipe a perdu 2-0 contre Chelsea.

Une seule victoire a suivi alors que les Magpies n’ont récolté que cinq points sur 24 possibles sous Shearer.

Newcastle a été dûment relégué de la Premier League, mettant fin à un séjour de 16 ans dans l’élite.

Shearer a été négligé pour le poste de direction à la fin de la saison, Chris Hughton étant nommé directeur par intérim et dirigeant Newcastle à la première tentative.

Miss – John Carver (Newcastle United)

Carver est surtout connu pour son association avec son club d’enfance, Newcastle United, où il a été directeur par intérim à deux reprises. En janvier 2015, il est nommé manager jusqu’à la fin de la saison 2014/15. Il succède à Alan Pardew qui quitte Newcastle pour rejoindre Crystal Palace. Lors de ses quatre premiers matchs en charge, Newcastle a fait match nul et en a perdu trois.

Du 4 mars au 2 mai, Carver a supervisé une série de huit défaites consécutives en championnat, un record de club pour Newcastle en Premier League. Malgré la mauvaise forme, Carver croyait toujours qu’il était « le meilleur entraîneur de la Premier League ». Après la publication de cette déclaration, elle a déclenché une hilarité généralisée. Carver a affirmé que les mots avaient été sortis de leur contexte.

Après avoir garanti le statut de Newcastle en Premier League, Carver a vu son contrat résilié par le club, avec Steve McClaren annoncé comme nouvel entraîneur-chef.

Miss – Steve Kean (Blackburn Rovers)

En décembre 2010, Kean a été nommé directeur temporaire de l’équipe de Premier League Blackburn Rovers, succédant à Sam Allardyce.

Moins d’un mois après sa nomination temporaire, Kean a signé un contrat à long terme de deux à trois ans qui a été entouré de controverse après que son agent Jerome Anderson ait fait partie intégrante de la reprise du club par Venky.

Kean a également été contraint d’envoyer une somme d’argent non divulguée mais « substantielle » à Allaradyce pour dommages et intérêts après avoir été enregistré dans un bar à Hong Kong, alléguant qu’Allardyce avait été limogé de son poste chez Rovers parce qu’il était un escroc.

Rovers a survécu le dernier jour de la saison et en novembre de la campagne suivante, Kean a signé un nouveau contrat malgré le club en bas de la ligue avec une seule victoire. Cela a conduit à l’indignation de la base de fans et ils ont fait campagne pour qu’il soit révoqué en tant que manager.

Les résultats se sont améliorés dans la seconde moitié de la saison alors que les Rovers ont grimpé à la 16e place, mais neuf défaites sur dix les ont vus céder à la relégation, mettant ainsi fin à une série de 11 ans dans l’élite. Incroyablement, Kean a conservé son poste pour la campagne suivante, mais a quitté son poste fin septembre avec le club troisième du championnat.

