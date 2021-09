Huit élèves sur 10 disent qu’ils ne se sentent pas en sécurité en rentrant chez eux ⋆ .

Dans un sondage mené par The Tab, 80 pour cent des étudiants ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas en sécurité en rentrant chez eux. Cela vient après que la police métropolitaine a déclaré que les rues de Londres étaient sûres pour les femmes après le meurtre de Sabina Nessa.

Vendredi dernier, Sabina Nessa, une enseignante de 28 ans, a été portée disparue et le lendemain, son corps a été découvert à Cadot Park, à Greenwich. La police métropolitaine a ouvert une enquête pour meurtre car on pense que Sabina a été tuée au cours de la marche de cinq minutes qu’elle a prise de son domicile au pub où elle prévoyait de rencontrer des amis.

À la suite de l’annonce de son meurtre, les médias sociaux ont protesté contre le manque de sécurité pour les femmes marchant seules. De nombreuses femmes ont expliqué qu’elles changeaient souvent d’itinéraire, s’en tenaient à des chemins bien éclairés ou ne rentraient chez elles qu’avec des amis afin de se sentir plus à l’abri de la violence masculine en marchant. L’écrivain Kimberly McIntosh a déclaré qu’elle avait prolongé de 20 minutes son itinéraire de retour chez elle hier, même si elle sait que “vous ne pouvez pas déjouer la violence en changeant votre itinéraire”.

Est-ce que tu plaisantes? Je viens d’ajouter 20 minutes sur mon voyage de retour, sachant au fond de moi que cela ne fera aucune différence car vous ne pouvez pas déjouer la violence en changeant votre itinéraire. Et comment plus de policiers vont-ils nous faire sentir plus en sécurité lorsque Sarah Everard a été assassinée par un officier en service ? pic.twitter.com/iBOT8cJKZY – Kimberly McIntosh (@mcintosh_kim) 23 septembre 2021

Cette semaine, la police métropolitaine a promis que les rues de Londres étaient sûres pour les femmes.

Le surintendant principal détective Trevor Lawry a déclaré: «Les rues sont sûres pour les femmes, je voudrais rassurer le public à ce sujet.

“Je voudrais m’assurer que les gens sont libres de se promener sans peur et mes officiers veilleront à ce que cela puisse se produire.”

L’onglet a interrogé plus de 2 000 étudiants sur leurs préoccupations en matière de sécurité et les domaines de leur vie publique et personnelle dans lesquels ils se sentent le plus en danger.

Une écrasante majorité d’étudiants ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas en sécurité en rentrant chez eux, 77 pour cent ont déclaré qu’ils ne se sentaient pas en sécurité dans les transports publics et 76 pour cent se sentaient en danger après avoir signalé un incident à la police.

Les endroits où les élèves se sentaient le plus en sécurité semblaient être avec leur famille, leurs amis, à la maison et au travail.

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Ce sont les veillées organisées pour Sabina Nessa à travers le pays

•Beaucoup de promesses ont été faites après la mort de Sarah Everard, mais qu’est-ce qui a réellement changé ?

• Dites son nom : voici comment vous pouvez aider à sensibiliser le public au meurtre de Sabina Nessa