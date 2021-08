Huit équipes possibles du Super Bowl avec Peter Schrager

in

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Peter Schrager de NFL Network pour discuter de leurs prétendants au Super Bowl beaucoup trop tôt, des paris à terme, des équipes dormantes et plus encore (2:15). Ensuite, Bill est rejoint par sa fille, Zoe, pour discuter de l’été 2021 à travers le prisme de la culture adolescente, suivi d’un nouveau segment BS Pod, 12-Minute Recap, dans lequel ils abordent l’émission Netflix Outer Banks (1:16:57) .

