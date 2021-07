Huit États ont de nouveaux gouverneurs au milieu du buzz autour de la refonte du cabinet Modi; Thaarchand Gehlot nommé gouverneur du Karnataka

in

Le ministre de l’Union Thaarchand Gehlot est le ministre de la Justice sociale et de l’Autonomisation.

Alors que le Premier ministre Narendra Modi entreprend le premier remaniement ministériel de son deuxième mandat au Centre, le Rashtrapati Bhavan a annoncé aujourd’hui un remaniement majeur des gouverneurs. Dans un geste qui laisse présager une expansion imminente du cabinet, le ministre de l’Union Thawarchand Gehlot a été nommé gouverneur du Karnataka et Mangubhai Chhaganbhai Patel a été nommé gouverneur du Madhya Pradesh.

PS Sreedharan Pillai, gouverneur du Mizoram, a été muté et nommé nouveau gouverneur de Goa. Satyadev Narayan Arya, gouverneur de l’Haryana, a été muté et nommé gouverneur de Tripura. Ramesh Bais, gouverneur de Tripura, a été muté au Jharkhand.

Bandaru Dattatraya, gouverneur de l’Himachal Pradesh, a été muté et nommé gouverneur de l’Haryana. Hari Babu Kambhampati a été nommé gouverneur du Mizoram. Kambhampati succède au PS Sreedharan Pillai.

Rajendra Vishwanath Arlekar a été nommé gouverneur de l’Himachal Pradesh. Arlekar remplace Bandaru Dattatraya.

“Les nominations ci-dessus prendront effet à compter de la date à laquelle ils prendront la charge de leurs bureaux respectifs”, a déclaré un communiqué publié par le Rashtrapati Bhawan.

Réagissant à la nomination, le vice-président M Venkaiah Naidu a déclaré : « Ravi de savoir que Shri Thawarchand Gehlot a été nommé gouverneur du Karnataka. Je lui présente mes meilleurs vœux pour sa mission de gouverneur.

Heureux de savoir que Shri Thawarchand Gehlot a été nommé gouverneur du Karnataka. Je lui présente mes meilleurs vœux dans le cadre de sa mission de gouverneur. pic.twitter.com/rv60vJdObc – Vice-président de l’Inde (@VPSecretariat) 6 juillet 2021

Notamment, les deux États où les gouverneurs respectifs ont été à couteaux tirés avec la législature n’ont pas été touchés. Au Bengale occidental, le ministre en chef Mamata Banerjee a écrit au Centre pour demander le rappel du gouverneur Jagdeep Dhankhar. D’un autre côté, le Congrès avait également écrit au président pour demander le rappel du gouverneur de Lakshadweep, Praful Khoda Patel. Au Maharashtra, le gouverneur Bhagat Singh Koshyari a été la cible du gouvernement MVA, en particulier du chef du NCP Sharad Pawar.

