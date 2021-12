Huit faits époustouflants sur le Lightning Network

Bienvenue dans « Lightning Speed », une nouvelle section où NewsBTC explorera les possibilités offertes par le réseau Bitcoin Lightning. Dans cette première édition, nous nous concentrerons sur l’article de Peter St Onge « Le réseau Lightning est sur le point de changer le monde ». Selon sa biographie, l’universitaire « a un doctorat. en économie de l’Université George Mason et un baccalauréat en économie et en sciences politiques de l’Université McGill. « Faites ce que vous voulez avec ça.

St Onge était au Free State Project Porcfest dans le New Hampshire quand il a eu une révélation. « Le Lightning Network se rapproche maintenant de manière exponentielle de Bitcoin pour devenir un moyen d’échange vraiment universel contrôlé par les gens, et non par les gouvernements. » C’est correct. Bitcoin a déjà remporté la course à la réserve de valeur, mais, avec le Lightning Network, il devient le principal moyen d’échange. Qu’est-ce que cela signifie pour le monde?

La foudre au Porcfest

Avant de devenir fou, explorons très rapidement le Porcfest du Free State Project. St Onge plante le décor :

« Alors que nous profitions de l’été doux du New Hampshire, les gens ont tendu la main pour acheter du soda à 2 $ avec Bitcoin, en payant instantanément et sans frais de transaction. J’ai vu des bitcoiners patients à bord des recrues de Lightning, les amenant de zéro à un portefeuille Lightning rempli de nouveaux satellites chauds en littéralement 5 minutes. C’était l’emblématique « acheter un café avec Bitcoin » sous stéroïdes. »

Oui, #LightningNetwork est utilisé au # PorcFest2021. Ana a vendu de l’eau à @jfcarpio pendant que @Joe_Saz regarde pic.twitter.com/sUou8otfP4 – Patrick Motorist (@BitcoinMotorist) 27 juin 2021

C’était avant que tout le monde et leurs grands-mères se rendent à Bitcoin Beach pour tester le Lightning Network de première main. St Onge le savait en regardant la rapidité et la commodité de la transaction. C’était la « Confirmation que l’écosystème des développeurs Bitcoin a maintenant construit le Saint Graal : Bitcoin en tant que véritable moyen d’échange. Une solution où les transferts sont instantanés, essentiellement gratuits et aussi faciles à utiliser que l’application la plus simple sur votre téléphone. «

Les quatre idées de St Onge sur LN comme moyen d’échange

Les tarifs sont vraiment si bas. St Onge se souvient, « notre sat party a reproduit ce qui se passe maintenant partout dans le monde. Pas plus tard que la semaine dernière, sur la désormais célèbre plage Bitcoin d’El Salvador, 20 000 transactions quasi instantanées ont été effectuées avec des frais supplémentaires de 4,98 $. Un quarantième de centime par transaction. »

La banque traditionnelle ne peut pas rivaliser. « En perspective, c’est environ 500 fois moins cher que les frais de carte de crédit sur un cappuccino à 5 $, et c’est au moins 4 000 fois moins cher que les frais de transaction moyens par carte de crédit. » Ça s’ameliore. Les frais ne sont pas corrélés au montant total de la transaction. « Gardez à l’esprit que 1/40 de penny couvrirait à peu près n’importe quel montant ; vous pouvez acheter une maison avec Lightning pour 1/40 de penny. »

Lightning Network ne se met pas en veille. « Il transfère instantanément, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, et peut franchir les frontières nationales et les contrôleurs réglementaires sans aucun effort. »

Tableau des prix BTC du 12/04/2021 sur Tradestation | Source : BTC/USD sur TradingView.com

Les quatre points de vue de St Onge sur la croissance et le potentiel du réseau Lightning

Le réseau se développe de façon exponentielle. « Les statistiques du réseau Lightning ont grimpé en flèche depuis mai et la capacité du réseau augmente désormais de 635 % en rythme annualisé. Au fur et à mesure que ces nouvelles applications Lightning embarquent des millions de personnes, elles diffusent et responsabilisent ensuite les débutants par le bouche à oreille, créant une croissance exponentielle qui peut très rapidement passer de non pertinente à dominante. »

Le projet est en développement depuis des années. « Le livre blanc Lightning Network original est sorti en 2015, et après une croissance fulgurante en 2019, le réseau était pratiquement moribond au cours des 2 dernières années. »

La plupart des altcoins ne sont plus nécessaires. « Tout d’abord, cela enlève les jambes aux devises concurrentes » à moyen d’échange « (MOE) comme Dogecoin, Bcash, Ripple, Litecoin ou leurs nombreuses contrefaçons. »

Ce n’est que le début. « Tout comme Internet avait besoin d’interfaces faciles à utiliser (navigateurs Web) avant de pouvoir vraiment changer le monde, Bitcoin avait besoin d’interfaces faciles à utiliser pour se développer au-delà de l’argent et devenir la couche de base, les « rails », pour les services décentralisés. basé sur Bitcoin. seul. »

Lightning Network est déjà en train de changer le monde. De ce fait, NewsBTC a créé « Lightning Speed », une fonctionnalité sur les possibilités qu’offre le Bitcoin Lightning Network.

Image vedette : jplenio sur Pixabay | Graphiques par TradingView