Huit jeux Switch impressionnants du projecteur indépendant de Nintendo Life

Aujourd’hui, nous avons organisé notre deuxième Nintendo Life Indie Spotlight, axé sur la présentation de huit titres passionnants pour la Nintendo Switch. La programmation comprenait des plates-formes rapides, des tirs, des résolutions d’énigmes et des combats de monstres, avec plus encore.

Vous pouvez revoir l’émission ci-dessus si vous avez 12 minutes de libre pour un peu de bonté Indie, et si vous préférez les mots ci-dessous sont nos résumés pour chaque titre présenté.

Toree 2 – Sortie maintenant

Initialement prévue comme une surprise amusante, la logistique de l’eShop signifiait que celle-ci était déjà apparue dans le magasin. Eh bien, nous étions toujours absolument ravis d’ouvrir le spectacle avec ce jeu de plateforme 3D à l’ancienne. Son prédécesseur Torée 3D a été un succès de bouche à oreille, et ce suivi offre une interprétation encore plus raffinée du format. Oh, et ça coûte un dollar, donc ça vaut bien un coup de volée.

Image : ouais

Fading Afternoon (premier PC en 2022)

C’est le dernier jeu du développeur yeo, qui nous a apporté Les amis de Ringo Ishikawa et Arrestation d’un bouddha de pierre. Récemment sorti de prison, dans Fading Afternoon, vous incarnez Seiji Maruyama, un yakuza mieux connu sous le nom de « Gozuki ». Il commence à vieillir, vous aurez donc peut-être du mal à répondre aux attentes de votre oyabun. Mélangez une action beat-em-up complexe avec la vie quotidienne à Osaka.

Image : PM Studios / L’attaque de Zarc

Exophobie (avril 2022)

En vous réveillant à bord d’un énorme vaisseau spatial infesté d’extraterrestres, vous devrez garder votre sang-froid pour éviter de devenir une victime inutile. Améliorez votre arsenal extraterrestre et utilisez des réflexes rapides et encore plus rapides contre les hordes impitoyables d’extraterrestres pour vous donner la moindre chance de survie. Cela semble prêt à offrir une prise de vue élégante et rapide de style rétro lorsqu’il arrivera sur Switch.

Image : Kwalee Ltd

Mourir par la lame

Lorsque chaque coup potentiel peut être fatal, vous devez faire appel à plus de tactiques que de force brute. Dans Die by the Blade, un faux mouvement peut donner à votre adversaire l’opportunité dont il a besoin pour vous abattre d’un seul coup de lame. Combattez en ligne, mais gardez un comportement calme et exploitez toutes les faiblesses que votre adversaire peut montrer, car il essaiera sans aucun doute de faire de même avec vous.

Image : Jeux du Yacht Club

Donjon de poche Shovel Knight – Hiver

Entrez dans un donjon en constante évolution où chaque mouvement que vous faites fait partie du puzzle. Vous apprendrez les ficelles de votre bon copain Puzzle Knight en tentant de vous échapper du mystérieux Pocket Dungeon. Affrontez des ennemis pour combattre et échanger des dégâts dans ce système de combat unique. Regroupez-les pour des attaques en chaîne massives tout en saisissant des clés, des bonus et des potions pour recharger votre santé. Cela ressemble à une alternative amusante à l’IP à succès.

Image : Sysiac Games / Tomorrow Corporation

Le capitaine

Enfilez votre uniforme, capitaine ! Vous êtes perdu de l’autre côté de la galaxie ! Le pire, c’est que les forces obscures sont en route vers la Terre, et comme le destin le veut, vous êtes celui qui détient la seule chose qui peut les arrêter et sauver l’humanité. Vous devrez bien sûr vous faire des alliés, mais il est probable que tout le monde n’y arrivera pas jusqu’au bout, et c’est à vous de décider qui sera laissé pour compte.

Image : Studios PM

N’est plus humain

No Longer Human vous fait prendre le contrôle de l’idole vocaloid autrefois célèbre, désormais cyberdémon Tsunono, et vous devrez la guider sur son chemin destructeur vers la domination totale du monde. Avec son esthétique cybergoth psychédélique, le combat de forme libre encourage et récompense le jeu agressif et élégant.

Image: WayForward / Jeux de 13h

L’aube des monstres

Développé par 13AM Games et publié par WayForward, cela pourrait être le jeu de combat de monstres que nous attendions sur Switch. Libérez votre kaiju intérieur alors que vous affrontez la horde maléfique de Nephilim; créatures qui ne veulent rien de moins que détruire la planète. Avec de superbes graphismes 2.5D inspirés de Mike Mignola et des mécanismes de combat profonds qui rivalisent avec les jeux de combat, ce jeu est une explosion en soi, mais une toute nouvelle bête en coopération sur canapé.

Merci d’avoir regardé notre Indie Spotlight ! Dites-nous quels jeux vous ont marqué dans les commentaires !