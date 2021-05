Huit joueurs du Barça dans l’équipe de rêve de l’UEFA

20/05/2021 à 15:12 CEST

Le premier UWCL du Fútbol Club Barcelona n’est pas passé inaperçu par l’UEFA. Et c’est que jusqu’à huit joueurs du Barça sont inclus dans l’équipe idéale de la Ligue des champions 2020/21 préparé par l’équipe d’observateurs techniques de l’UEFA: Paños, Mapi León, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Lieke Martens et Jenni Hermoso.

Les 23 sélectionnés par l’UEFA

Les huit sont récompensées pour le succès de Barcelone dans cette édition de la Ligue des champions, la première pour une équipe espagnole dans la compétition féminine, en battant l’anglais Chelsea 0-4 lors de la finale disputée à Goteborg. Sandra Paños, qui avait déjà fait partie de l’équipe idéale lors des saisons 2015/16, 2017/18, 2018/19 et 2019/20, Elle partage le but avec l’Allemande Ann-Katrin Berger (Chelsea) et la Chilienne Christiane Endler (Paris Saint-Germain).

En défense, le seul joueur du Barça est Mapi León. L’UEFA a également inclus dans l’équipe idéale la capitaine de l’équipe espagnole, Irene Paredes (Paris Saint-Germain), et sa partenaire dans l’équipe parisienne, la Canadienne Ashley Lawrence. La Suédoise Magdalena Eriksson (Chelsea) et l’Allemande Marina Hegering (Bayern München) et Kathrin Hendrich (Wolfsburg) complètent la formation défensive.

Au milieu du terrain les joueurs de Barcelone Patri Guijarro, Alexia Putellas et Aitana Bonmatí portent, choisie comme meilleure joueuse de la finale, aux côtés de la Française Grace Geyoro (Paris Saint-Germain), de la Galloise Sophie Ingle (Chelsea), des Allemandes Sydney Lohmann (Bayern Munich) et Lina Magull (Bayern Munich) et de l’Américain Sam Mewis (Manchester City).

En attaque les élus sont la norvège Caroline Graham Hansen (Barcelone), le Danois Pernille Harder (Chelsea), l’Anglais Fran Kirby (Chelsea), l’Espagnol Jenni Hermoso (Barcelone), l’Australien Sam Kerr (Chelsea) et le Néerlandais Lieke Martens (Barcelone).

Barça, le club avec le plus de footballeurs dans l’équipe idéale

Barcelone, avec 8 joueurs sur 23, est le club avec la représentation la plus élevée après avoir battu Chelseun 4-0 en finale et réclamer leur premier UWCL. L’équipe a fait de grands progrès depuis qu’elle a atteint sa première finale en 2019.

Les autres finalistes sont ceux qui accumulent -après les Catalans- plus de joueurs dans l’équipe idéale. Berger, Eriksson, Ingle, Harder, Kirby et Kerr apparaissent. L’équipe est complétée par les quatre footballeurs du PSG -Endler, Lawrence, Paredes et Gessler-, les trois du Bayern -Hegering, Lohmann et Magull-, et Mewis et Hendrich, de City et Wolfsburg.

7 internationaux espagnols sur onze

Après que les catégories inférieures ont déjà été consacrées avec la Coupe du monde et l’Eurocup, il semble que le temps approche pour eux deles succès sont reproduits dans l’absolu. Et après les progrès que les footballeuses ont menés ces dernières années, tout se concentre sur la prochaine Eurocup.

L’Espagne est le pays qui compte le plus de footballeurs parmi ces 23 sélectionnés. Aux six joueurs du Barça -Sandra Paños, Mapi León, Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Alexia Putellas et Jenni Hermoso- Irene Paredes rejoint, qui est tombé en demi-finale après le 3-2 du Barça.

Ils suivent l’espagnol Allemagne, avec cinq participations. Ensuite, un footballeur des pays suivants entre également dans cette liste: Australie, Canada, Chili, Danemark, Angleterre, France, Pays-Bas, Norvège, Suède, États-Unis et Pays de Galles.