Huit joueurs du Bayern Munich sélectionnés dans l’équipe nationale allemande par Hansi Flick

HIFI a acquis The Music Fund en partie grâce à la technologie d’IA de la plateforme de financement des artistes. Crédit photo : Markus Winkler L’« organisation des droits financiers » de l’industrie musicale HIFI a acquis The Music Fund, qui offre aux artistes des paiements initiaux en échange d’une partie de leurs revenus de […] More