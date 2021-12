Huit joueuses du Bayern Munich dans le Top 100 des meilleures footballeuses du Guardian

Le journal anglais The Guardian a révélé son classement des 100 meilleures footballeuses du monde pour 2021, et le Bayern Munich est représenté par huit joueurs au total sur la liste, dirigé par la capitaine Lina Magull dans le classement.

Le meilleur joueur du monde, selon The Guardian, est Alexis Putellas de Barcelone. C’est la première fois qu’elle remporte le prix qui la voit bondir de 22 places au classement. Putellas a connu une année formidable, menant Barcelone au triplé.

Voici les dix premiers :

Alexis Putellas – Barcelone – Espagne

Vivianne Miedema – Arsenal – Pays-Bas

Sam Kerr – Chelsea – Australie

Caroline Graham Hansen – Barcelone – Norvège

Pernille Harder – Chelsea – Danemark

Jenni Hermoso – Barcelone – Espagne

Fran Kirby – Chelsea – Angleterre

Irene Paredes – Barcelone – Espagne

Lieke Martens – Barcelone – Pays-Bas

Aitana Bonmati – Barcelone – Espagne

Voici le classement des joueurs du Bayern et leurs explications :

26 – Lina Magull

La meneuse de jeu allemande passe souvent inaperçue lors de la saison des récompenses, mais elle se classe plus haut que jamais cette année. L’une des joueuses les plus créatives d’Europe, Magull est à l’origine de nombreuses attaques à la fois pour son pays et pour le Bayern Munich, ses cinq buts et six passes décisives étant l’une des principales raisons pour lesquelles l’équipe de Jens Scheuer a enfin pu mettre fin à la domination de Wolfsburg en Allemagne. Une belle année d’un bon joueur qui continue de s’améliorer.

33 – Hanna Glas

Cela a pris du temps, mais Glas est finalement devenu cette année l’arrière latéral le mieux classé de notre liste, dépassant Lucy Bronze. C’est bien mérité – pendant trop longtemps, Glas a été sous-estimée malgré sa présence constante en défense et sa capacité à avancer et à aider en attaque. Elle a été excellente pour la Suède contre les États-Unis à Tokyo et a été une source constante de passes décisives pour le club et le pays, jouant un rôle clé pour aider le Bayern Munich à reconquérir son titre de Bundesliga contre Wolfsburg.

40 – Léa Schüller

Schüller revient non seulement dans le 100 cette année, mais revient directement dans le top 50 et il y a peu d’arguments quand on regarde son impact en 2021. Elle a terminé la saison dernière avec 16 buts, le plus grand nombre de tous les joueurs du Bayern Munich puisqu’ils ont remporté le titre de Bundesliga. et ses sept cette saison la voient déjà en tête de la course au soulier d’or. À 24 ans, elle est l’une des attaquantes les plus redoutables d’Europe et a déjà marqué 11 buts pour l’Allemagne en seulement six éliminatoires de la Coupe du monde, un record incroyable à tous égards.

41 – Saki Kumagai

Kumagai a quitté Lyon cette année où elle a toujours été un élément clé de la domination française. Rejoignant les champions allemands du Bayern Munich cet été, la superstar japonaise reste l’un des opérateurs les plus classe du jeu, que ce soit au milieu de terrain ou en défense, et revient généralement hanter son ancien club avec un but en retard lors d’un récent match de phase de groupes de la Ligue des champions. Kumagai reste l’une des plus calmes avec le ballon aux pieds et s’est déjà bien installée dans la vie de Bundesliga.

62 – Sofia Jakobsson

Jakobsson a connu un bon début d’année avec le Real Madrid, fournissant constamment des buts et des passes décisives à son équipe, comme nous l’attendions de la Suédoise. Elle a joué un rôle clé pour son pays aux Jeux olympiques d’été, enregistrant trois passes décisives avec son jeu d’attaque poussé sur les ailes et a remporté une médaille d’argent pour ses efforts. Un déménagement au Bayern Munich a suivi. Elle a eu un départ régulier en Bavière malgré la lutte pour une place de titulaire régulière, mais a montré sa qualité lorsqu’elle a été appelée par Jens Scheuer.

69 – Linda Dallmann

Personne n’a eu un taux de passes décisives plus élevé toutes les 90 minutes en Bundesliga la saison dernière que Dallmann, et cela en dit long sur son influence sur l’équipe du Bayern Munich et sur son titre mérité en 2020-21. Dallmann est devenu l’un des meilleurs joueurs créatifs d’Europe, qu’il s’agisse de passes décisives directes ou de passes qui aident à créer des ouvertures, Dallmann s’impose comme une joueuse de premier plan et avant l’Euro de l’année prochaine, l’Allemagne est vraiment à surveiller.

81 – Marina Hegering

Hegering a connu une floraison tardive pour figurer sur la liste pour la première fois à 31 ans, mais son rôle dans le triomphe national du Bayern Munich la saison dernière garantit que c’est une inclusion méritée pour l’Allemande solide comme le roc qui n’a commencé à tenir le coup que ces dernières années. une place permanente dans l’équipe nationale. Hegering va tranquillement à ses affaires, mais est devenue en 2021 l’un des meilleurs défenseurs centraux et est extrêmement importante pour le Bayern et l’Allemagne.

91 – Sydney Lohmann

Lohmann est l’un des nombreux joueurs qui auraient probablement revendiqué un classement plus élevé s’il n’y avait pas eu de blessures. L’une des vedettes de 2020, Lohmann a pris cette forme en 2021 et a joué un rôle de premier plan au milieu de terrain dans ce qui s’est avéré être une année finalement réussie pour le Bayern Munich. Désormais membre clé de l’équipe d’Allemagne, Lohmann a dû se faire opérer de la hanche il y a quelques mois mais devrait tout de même revenir au sommet de son art.

Les autres Allemandes non-bayernoises du classement sont Lena Oberdorf (44) de Wolfsburg, Dzsenifer Marozsán (46) d’OL Reign, Ann-Katrin Berger (49) et Melanie Leupolz (64) de Chelsea et Sara Däbritz du Paris Saint-Germain.

Les autres joueuses de la Frauen Bundesliga non bayerniennes (et non allemandes) dans le classement sont Jill Roord (76) de Wolfsburg et Ewa Pajor (78) aux côtés de Nicole Billa (80) de Hoffenheim.