Huit matchs sans défaite pourraient être une fausse aube pour Arsenal et Mikel Arteta, mais la légende des Gunners Martin Keown dit que la victoire sur Leicester « commencerait le voyage »

La pression du manager d’Arsenal Mikel Arteta s’est-elle relâchée ?

Cela ressemble à un lointain souvenir lorsque les Gunners ont perdu leurs trois premiers matches de championnat contre Brentford, Chelsea et Manchester City, nouvellement promus.

Arsenal a été humilié à l’Etihad

C’était le pire début de saison d’Arsenal en 67 ans, et celui qui a conduit à plus de quelques réactions instinctives que les Gunners pourraient être confrontés à une bataille de relégation cette saison.

Le moment de la pause internationale est venu au bon moment et a trouvé sa formule gagnante, avec des joueurs clés se remettant d’une blessure et de COVID-19.

Les signatures estivales de l’équipe du nord de Londres ont été la clé du récent changement de forme du club, avec l’arrivée à la date limite de Takehiro Tomiyasu, rejoignant Ben White et Aaron Ramsdale, avec ce trio défensif se fondant bien avec les renforts défensifs du club de l’été précédent – Gabriel Magalhaes et Kieran Tierney.

Ramsdale a adoré le vainqueur d’Aubameyang pour la victoire d’Arsenal sur Norwich

Arteta a commencé à identifier une ligne de fond solide qui pourrait l’aider dans son processus de reconstruction aux Emirats.

Non seulement cela aidera le patron espagnol, mais la formidable ligne de fond a été si cruciale pendant l’ère du succès sous les 10 premières années de George Graham et Arsene Wenger au club.

Après leur début choquant, les victoires sur Norwich, Burnley et Tottenham Hotspur ont vu Arsenal grimper au-dessus de leurs rivaux du nord de Londres dans la moitié supérieure du tableau.

Le capitaine du club et attaquant clé Pierre-Emerick Aubameyang a ravivé sa forme de buteur et est actuellement à huit buts d’atteindre 100 buts pour les Gunners.

Aubameyang a marqué à domicile pour quatre matches consécutifs

Le diplômé de l’Académie, Emile Smith Rowe, produit des performances exceptionnelles au milieu de terrain, la légende de Manchester United Gary Neville louant l’approche « clinique et impitoyable » du milieu de terrain et la comparant à la superstar portugaise Cristiano Ronaldo.

La forme des 14 vainqueurs de la FA Cup a légèrement baissé, après les récents matchs nuls contre Brighton et Crystal Palace qui auraient pu aller dans les deux sens.

Le manager du Palace et légende des Invincibles d’Arsenal, Patrick Vieira, a failli provoquer un bouleversement à son retour dans son ancien club, les Eagles étant refusés par l’égalisation au dernier souffle d’Alexandre Lacazette dans la dernière minute du temps d’arrêt.

Les Gunners ont été dominés pour la majorité des deux matchs, face à un certain nombre d’attaques qui ont vu leur milieu de terrain déséquilibré et auraient pu mettre le match hors de portée.

Lacazette a arraché un point à Arsenal face à Crystal Palace

La ligne de fond défensive a été testée mais la Premier League est toujours pleine de surprises, notamment avec le défi présenté par les équipes de moindre importance.

Arsenal a rebondi dans un style emphatique, avec une victoire 3-1 sur Aston Villa lors de sa dernière sortie en championnat, et ils chercheront à en faire neuf matchs [all competitions] sans défaite lors de leur déplacement pour affronter Leicester samedi midi – avec des commentaires EN DIRECT sur talkSPORT.

La légende Martin Keown sait que l’équipe d’Arteta a eu ses lacunes cette saison.

Ce n’est qu’en septembre que l’ancien défenseur central a averti Arsenal qu’il serait confronté à un combat au bas du classement de la Premier League à moins que les choses ne changent rapidement.

Et, bien qu’une victoire 3-1 sur les Spurs ait été de loin le test le plus difficile de leur série de huit matchs sans défaite contre une succession de clubs dits « plus petits », Keown en a vu assez pour se sentir dans un bien meilleur endroit.

Et il dit que la victoire sur Leicester mettra toute notion de « fausse aube » derrière eux et pourrait bien commencer le « voyage » pour ramener le club à sa place.

Martin Keown dit qu’Arsenal est maintenant sur la bonne voie, mais qu’ils doivent battre Leicester pour mettre leur terrible début de saison derrière eux

« Dans l’ensemble, je pense qu’ils comprennent tout de suite », a déclaré le héros des Invincibles à l’animateur de talkSPORT Jim White.

« Il évolue maintenant vers ce que je considère être le meilleur 11. Il s’agit de performances et de partenariats, d’une entente.

« Ils obtiennent des corps au milieu du terrain beaucoup mieux. C’était une équipe qui ne pouvait vraiment qu’appuyer haut ou s’asseoir sur le bord de sa surface, mais maintenant ils sont en fait en compétition au milieu de terrain, donc ils obtiennent un meilleur équilibre.

« Ils seront testés à la limite contre Leicester. Brendan Rodgers connaît son affaire, il connaît sa tactique et Arteta sera mis à l’épreuve.

« Mais s’ils gagnent celui-ci, le voyage commence. »