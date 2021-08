Huit mythes sur la mauvaise qualité du sommeil : comment l’améliorer ?

in

24/08/2021 à 08h30 CEST

Va te coucher pour dormir À la fin d’une longue journée, cela devrait être quelque chose à espérer. Cependant, pour beaucoup, ce moment tourne au cauchemar.

Ce problème affecte plus de 4 millions de personnes en Espagne, 10 % de la population totale.

De plus, plus de 12 millions de personnes (30 %) déclarent que se réveiller avec l’impression de ne pas avoir passé une bonne nuit de sommeil, selon les données de la Société espagnole de neurologie (SEN).

Cela signifie qu’un 40% de la population espagnole voit sa santé menacée et leur qualité de vie en raison de leurs problèmes au repos.

Pour cette raison, le SEN entend influencer la nécessité de donner au repos l’importance qu’il mérite.

Pour ce faire, ils nous disent quels sont les mythes plus répandu sur le sommeil et que des lignes directrices nous devons effectuer pour améliorer la qualité du même.

Mythes du sommeil et directives pour l’améliorer

Dormir 5 heures suffit : Faux.

Il est très fréquent de voir des gens sacrifier des heures de sommeil, un des mythes très répandus et directement lié à différents problèmes de santé.

De plus, lorsque nous dormons peu, le cerveau fait un plus grand effort pour maintenir son attention, ce qui se traduit par des altérations de l’humeur.

La méditation guidée vous aide à vous endormir : Vrai.

La méditation est une pratique très bénéfique pour soulager l’excitation du système nerveux et préparer le corps à un repos bien mérité.

En atteignant un état de relaxation adéquat, le corps est capable de dormir plus d’heures à la fois, mettant le stress de côté.

Il est bon de récupérer le manque de sommeil pendant le week-end : Faux.

Lorsque nous n’avons pas bien dormi pendant la semaine, dormir tard le week-end semble être une solution facile, mais ce n’est pas le cas.

Il est important que le corps ait un rythme de sommeil constant, c’est-à-dire que nous nous couchions et nous levions à la même heure tous les jours, même le week-end.

Le manque de contrôle des horaires augmente la probabilité d’être de mauvaise humeur, de souffrir de dépression ou de stress, ainsi qu’une augmentation de la possibilité de souffrir d’insomnie.

Il faut dormir dans le noir complet : Faux.

Chaque personne est différente et, en tant que telle, chacune a ses préférences de sommeil. L’essentiel est de trouver les conditions qui conviennent le mieux à chacun.

Certaines personnes ont besoin d’un store ou d’un rideau complètement occultant qui ne laisse passer aucune lumière et d’autres préféreront un peu de lumière.

Faire du sport interfère avec le sommeil : Vrai.

Le sport est très bénéfique pour la santé, et facilite également l’endormissement, puisqu’il favorise la libération d’endorphines qui favorisent une sensation de bien-être et de relaxation.

De plus, la fatigue post-exercice nous conduit à un état de relaxation musculaire et corporelle naturelle, qui invite au repos.

Cependant, il est déconseillé de faire de l’exercice en fin de journée, car le sport augmente également les niveaux de cortisone et d’adrénaline, contrairement à l’hormone du sommeil.

Regarder la télévision au lit détend : Faux.

Un autre mythe très répandu tend donc à penser que se détendre au lit devant le mobile ou la télévision, quelques instants avant de s’endormir, nous aidera à nous endormir.

La vérité est que non seulement ce que nous voyons à l’écran influencera, mais la lumière bleue peut retarder la production de mélatonine, l’hormone responsable du sommeil.

La nourriture influence le repos : Vrai.

D’une part, il existe des aliments qui contiennent des substances qui affectent le système nerveux central et ont une action directe sur le sommeil, comme la caféine, le cacao ou les épices piquantes.

De plus, il sera important de prendre en compte les allergies ou intolérances à certains aliments et qui peuvent provoquer flatulences, brûlures d’estomac ou reflux et gêner le sommeil.

Enfin, il sera également important d’avoir des aliments faciles à digérer pour le dîner et de se coucher au moins 2 heures après le dîner.

Boire un verre de vin avant de se coucher aide à s’endormir : Faux.

La réalité est que boire de l’alcool avant de se coucher nuit à la phase de sommeil profond et réduit considérablement la qualité du repos.

De plus, cette substance interrompt la phase REM, ce qui aide à équilibrer l’humeur, ce qui entraînera des conséquences négatives.