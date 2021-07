Huit nouveaux jeux sont arrivés sur Apple Arcade ce mois-ci, dont “Solitaire Stories”, “Ultimate Rivals: The Court” et “Detonation Racing”

Juillet a été un mois chargé pour Apple Arcade, avec huit nouveaux titres rejoignant la bibliothèque de près de 200 jeux sur le service d’abonnement aux jeux mobiles en pleine croissance d’Apple, y compris certains jeux familiers et préférés des fans.



Le mois dernier, “Legends of Kingdom Rush”, “Game Dev Story+”, “Frenzic: Overtime”, “INKS.+” et “Leo’s Fortune+” sont arrivés sur Apple Arcade. En juillet, huit nouveaux jeux ont rejoint la plate-forme dans les genres cartes, sports, puzzle, action, simulation et course.

2 juillet : Histoires de solitaire



Le premier jeu à arriver sur ‌Apple Arcade‌ ce mois-ci était “Solitaire Stories”, donnant une nouvelle tournure au jeu de cartes classique avec un accent narratif, une gamme de conceptions de deck, des défis quotidiens et des classements mondiaux.

Solitaire Stories propose un voyage progressif à travers des niveaux de plus en plus difficiles. Chaque histoire a un thème différent avec sa propre conception de deck, son environnement de jeu, sa carte de niveau et sa bande-son. Il existe également un mode de jeu rapide pour un jeu de solitaire classique.

9 juillet : Ultimate Rivals : The Court



Ensuite, “Ultimate Rivals: The Court”, un jeu de basket-ball d’action mettant en vedette plus de 140 athlètes de la LNH, de la NBA, de la WNBA, de la MLB, de la NFL Players Association, de la WWE et de l’équipe nationale de football féminin des États-Unis. Les joueurs peuvent créer une équipe de leurs athlètes préférés pour rivaliser avec leurs amis et leur famille dans des matchs à trois contre trois.

Le jeu propose des mouvements de joueur uniques, de courtes sessions, un mode d’arcade “Gauntlet” qui permet aux joueurs de jouer à travers des tournois entre parenthèses pour débloquer de nouveaux athlètes, quatre environnements de combat, et plus encore.

16 juillet: Alto’s Odyssey: The Lost City, Angry Birds Reloaded et Doodle God Universe



À la mi-juillet, trois titres préférés des fans ont rejoint ‌Apple Arcade‌. “Alto’s Odyssey: The Lost City” est un jeu de course sans fin se déroulant dans le désert, où le but est de traverser des dunes, des canyons et des temples pour découvrir les secrets de la cité perdue. Le jeu propose des commandes tactiles simples qui sont faciles à apprendre mais difficiles à maîtriser, et les joueurs sont chargés de créer des combos et d’atteindre des objectifs.

“Angry Birds Reloaded” s’appuie sur l’action de fronde d’oiseaux basée sur la physique du jeu original Angry Birds, introduisant de nouveaux personnages de l’univers du film Angry Birds, un nouveau mode de jeu, de nouveaux bonus et tous les nouveaux niveaux.

Dans “Doodle God Universe”, les joueurs commencent sur une planète vide avec quatre éléments, et le but est de combiner ces différents éléments pour créer des centaines de nouveaux éléments pour faire prospérer et grandir la planète.

23 juillet : Jetpack Joyride+ et Neko Atsume : Kitty Collector+



“Jetpack Joyride+” est un autre jeu App Store classique lancé à l’origine en 2011. Le jeu populaire consiste en un personnage se lançant dans un voyage avec un jetpack, le joueur le contrôlant pour éviter les obstacles. Il propose une large gamme de jetpacks, de missions, de tenues, d’obstacles et de bonus.

“Neko Atsume : Kitty Collector+” est un jeu de simulation qui encourage les joueurs à attirer des chats dans une cour avec de la nourriture et des jouets. Le jeu propose plus de 40 variétés de chats, et les joueurs peuvent attirer des chats rares avec des objets particuliers. Chaque chat en visite est enregistré dans un livre et les joueurs s’efforcent de collecter autant de chats que possible.

30 juillet : course de détonation



“Detonation Racing” est le dernier jeu à venir sur ‌Apple Arcade‌ ce mois-ci. Le jeu de course permet aux joueurs de s’effondrer et de désintégrer tactiquement la piste pour ouvrir de nouvelles routes et des raccourcis dangereux pour obtenir un avantage concurrentiel.

Le jeu peut être joué en mode solo, en ligne et local, et propose six pistes, neuf voitures et une variété de travaux de peinture de véhicules à débloquer.

Prochainement : Super Leap Day, Monster Hunter Stories+, Super Stickman Golf 3+, wurdweb, Tetris Beat, Baldo et Asphalt 8 : Airborne+



Sept jeux devraient bientôt arriver sur Apple Arcade, dont au moins quatre devraient arriver en août, dans les genres action, jeu de rôle, sports, mots, puzzle, aventure et course. “Super Leap Day”, “Monster Hunter Stories+” et “Super Stickman Golf 3+” sont les premiers à être lancés le vendredi 6 août. être averti lorsqu’ils sont disponibles et les configurer pour qu’ils s’installent automatiquement.

Solitaire Stories, Ultimate Rivals: The Court, Alto’s Odyssey: The Lost City, Angry Birds Reloaded, Doodle God Universe, Jetpack Joyride+, Neko Atsume: Kitty Collector+ et Detonation Racing sont maintenant disponibles sur l’App Store. Gardez un œil sur tout le mois d’août pour d’autres nouveaux jeux.

‌Apple Arcade‌ est au prix de 4,99 $ par mois avec un essai gratuit d’un mois disponible pour le tester. Apple propose également une option d’abonnement d’un an disponible pour 49,99 $ par an, une économie de 9,89 $ par rapport au prix mensuel, et elle est également disponible dans tous les niveaux d’Apple One, à partir de 14,95 $ par mois.