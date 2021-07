Huit patients transplantés sur dix qui contractent le Covid-19 dépassent l’infection

in

13/07/2021 à 18h30 CEST

La survie des patients transplantés d’organes qui ont développé Covid-19 a été plus élevée dans la deuxième vague de la pandémie par rapport à la première.

C’est ce que conclut une étude menée par le Organisation nationale de transplantation (ONT) et dans lequel le Réseau espagnol de don et de transplantation.

Sous le titre « COVID-19 chez les patients transplantés d’organes solides en Espagne en 2020 : faire plier la vague ? », l’étude a analysé l’impact du coronavirus chez 1 634 patients transplantés d’organes qui ont développé la maladie au cours de la dernière année.

L’évolution des 690 cas diagnostiqués lors de la première vague de la pandémie (avant le 13 juillet) par rapport aux 944 diagnostiqués lors de la deuxième vague (après le 13 juillet) a également été comparée.

Les résultats montrent que l’infection n’a pas un impact aussi important sur les patients transplantés qu’on le croyait initialement.

Ainsi, la mortalité chez les patients transplantés qui développent Covid-19 observé au cours de la première vague (26 %) a été réduit à 17 % au cours de la seconde, ce qui reflète que 83 % de ces patients dépassent la maladie.

«Le taux qui a été enregistré dans la deuxième période est plus réel que celui initialement décrit dans ce groupe. Une excellente nouvelle pour les greffés », a déclaré la directrice générale de l’ONT, Beatriz Domínguez-Gil.

Cette analyse montre également la réduction des besoins d’hospitalisation (de 87 % à 58 %) et le développement du syndrome de détresse respiratoire aiguë (de 34 % à 21 %).

“La réduction de la mortalité est largement motivée par la plus grande capacité du système de santé à diagnostiquer les cas asymptomatiques ou avec des symptômes bénins en deuxième période, que nous n’avons pas détectés en mars ou avril”, explique-t-il. Mario Fernández-Ruiz, président de GESITRA-IC et co-auteur de l’étude.

Ainsi, pour évaluer si la mortalité avait réellement diminué au fil du temps, des cas avec un niveau de gravité similaire dans les deux vagues ont été comparés.

Ainsi, aucune différence de mortalité n’a été observée entre les deux vagues lorsque l’analyse a été réalisée spécifiquement chez les patients qui hospitalisation requise.

Il était également similaire dans les deux périodes où l’analyse était limitée aux patients admis dans une unité de soins intensifs (USI).

En revanche, par rapport à la population générale, augmentation de la mortalité due au COVID-19 chez les patients transplantés, cela est largement dû au profil démographique de ces patients.

En effet, la létalité du COVID-19[feminine chez les patients transplantés qui ont développé la maladie tout au long de 2020, il tombe à 12% après ajustement pour l’âge et le sexe de la population générale.

Facteurs impliqués dans la détérioration

Les auteurs ont également pu identifier certains facteurs qui ils influencent une évolution défavorable de l’infection chez ces patients.

Le premier d’entre eux est le type de greffe reçu, l’aggravation étant plus importante chez les receveurs d’une greffe pulmonaire par rapport à ceux d’un autre type.

Deuxièmement, et comme dans la population générale, l’âge du patient est également très important. Ainsi, les patients transplantés âgés de plus de 60 ans au moment de l’infection ont une plus mauvaise évolution.

Enfin, la troisième circonstance qui détermine l’affectation du Covid-19 chez les patients transplantés est le caractère nosocomial de l’infection, c’est pourquoi leur situation s’aggrave si la contagion survient en centre hospitalier.

Modifications des traitements

Cette analyse complète décrit également les changements survenus dans la gestion de l’infection chez ces patients. L’utilisation de médicaments à effet antiviral supposé, postulé durant les premières semaines de la pandémie, a été presque totalement abandonnée, puisqu’ils n’ont pas montré d’efficacité dans les essais cliniques menés ces derniers mois.

D’autre part, le traitement des médicaments immunosuppresseurs dans la deuxième vague par rapport à la première.

Concernant l’utilisation de corticostéroïdes, comme la dexaméthasone, qui a montré son efficacité dans patients nécessitant une oxygénothérapie ou une ventilation mécanique invasive, elle a été utilisée dans plus de 40 % des cas diagnostiqués dans les deux vagues.

L’acquisition de toutes ces informations a été la clé de l’élaboration de recommandations spécifiques qui garantissent la sécurité des patients transplantés, ainsi que ceux qui restent sur la liste d’attente.

Et l’objectif principal de ces analyses est de protéger ce groupe de patients, particulièrement vulnérables à cette infection.

L’étude a bénéficié des conseils du Groupe d’étude sur les infections des greffes et l’hôte immunodéprimé (GESITRA-IC) appartenant à la Société espagnole des maladies infectieuses et de la microbiologie clinique (SEIMC).

Leurs résultats viennent d’être publiés dans la célèbre revue scientifique Transplantation.