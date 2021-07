Huit personnes arrêtées pour harcèlement sexuel de mineurs sur Internet

in

La police a arrêté huit personnes pour harcèlement sexuel de mineurs sur Internet. Vous êtes dispersés dans toute l’Espagne, de Ténérife à Tarragone, mais tous avaient en commun une de leurs victimes : une fille de 13 ans dont ils avaient téléchargé des photos sur le réseau.

Les arrestations ont eu lieu à Tenerife, Tarragone, Ciudad Real, Badajoz, Madrid et Valence. Dans ce dernier il y a eu trois des huit arrestations.

Plusieurs des détenus avaient contacté la jeune fille de 13 ans pour obtenir plus de photos et même pour la rencontrer en personne. Au moins l’un d’entre eux a réussi à abuser sexuellement de la jeune femme, qui habite à quelques kilomètres de chez lui, et en fait, il a été arrêté deux fois au cours de l’enquête policière.

L’enquête a été ouverte grâce aux informations reçues par e-mail denunciaciones.pornografí[email protected]ía.es que la police nationale met à la disposition des citoyens afin qu’ils puissent communiquer, toujours de manière anonyme, les événements ou situations prétendument criminels qui mettent en danger le mineur dans l’utilisation des nouvelles technologies.

L’affaire a commencé en avril 2017 lorsque les agents ont reçu un message dans lequel une mère a alerté le contact de sa fille, via un réseau social bien connu, avec une personne qui prétendait avoir une agence de mannequins. Les agents ont vérifié l’existence d’un compte dans lequel une marque bien connue de lingerie féminine était annoncée à la recherche de filles, mineures, désireuses d’exercer ce métier.

Cette offre a été répétée sur différents réseaux sociaux. Enquêtant sur l’origine de ces annonces, la police a localisé un suspect, un habitant de la communauté de Madrid, avec de nombreux antécédents et réussi à localiser un total de huit victimes, dans différentes provinces espagnoles, entre 12 et 16 ans.