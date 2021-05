Huit projets cryptographiques passionnants pour jouer et gagner un revenu passif

Compartir

Si vous possédez des jetons ou des NFT, des dizaines de personnes dans la communauté vous ont peut-être parlé du jeu. Ils n’ont pas tort.

Selon le rapport State of Staking Q1 2021 de Staked, plus de 20 milliards de dollars ont été versés aux investisseurs en 2020 en récompenses de participation. Le même rapport a révélé que la rémunération moyenne de la participation était de 11,2% par an pour les investisseurs. Il est loin derrière les rendements de Dogecoin, mais c’est une bonne source de revenus passifs.

Les jetons cryptographiques émergents peuvent être achetés pour peu d’argent. Si vous achetez le bon jeton à l’avance, vous pourriez bénéficier de l’énorme potentiel de hausse. Par exemple, un investissement de 1000 dollars dans Ethereum le 11 août 2015 vaudrait aujourd’hui 4,1 millions de dollars. Ethereum valait un peu moins de 0,67 $ en août 2015.

Même si le prix n’augmente pas de manière aussi spectaculaire, vous pourriez gagner de belles récompenses en cours de route en pariant vos jetons.

N’oubliez pas que tous les jetons ne fonctionneront pas bien en termes de prix. Beaucoup mordront la poussière. Donc, si vous allez vous lancer dans des projets émergents, assurez-vous qu’ils ont le potentiel de créer et d’entretenir une communauté autour de vous. C’est la communauté qui aimerait posséder ces pièces, augmenter leur utilité et faire grimper les prix.

Mieux encore, diversifiez vos investissements en conservant un mélange de jetons nouveaux et éprouvés pour minimiser les risques tout en récoltant les fruits.

Qu’est-ce que le jeu?

Le staking est le processus par lequel vous verrouillez vos jetons dans un portefeuille pour effectuer diverses fonctions réseau, telles que la validation de transactions sur une blockchain de preuve de participation (PoS). Parfois, le jeu consiste à déléguer ou à ajouter des jetons à un pool de paris.

Sur le réseau PoS, toute personne disposant d’un solde minimum requis d’un jeton peut valider les transactions et gagner des récompenses de participation. La participation encourage également le maintien de la sécurité du réseau par la propriété.

Tout comme les mineurs sont récompensés sur un réseau de preuve de travail (PoW) pour l’extraction de nouveaux blocs, les parties prenantes sont récompensées sur une blockchain de preuve de participation (PoS) avec des crypto-monnaies supplémentaires pour leur contribution au réseau.

Les récompenses de jeu pourraient varier de 3% à 300% par an. Vous pouvez diversifier votre flux de revenus et monétiser les jetons inactifs.

Certains échanges et portefeuilles de crypto-monnaie réduisent les frais de transaction en fonction du nombre de pièces que vous pariez.

Voici quelques-uns des projets cryptographiques émergents les plus prometteurs sur lesquels parier et gagner des récompenses:

1. Cardano (ADA)

Propulsé par une équipe d’ingénieurs et d’universitaires, Cardano est plus économe en énergie que Bitcoin. Il s’agit d’un protocole décentralisé qui vise à rendre les services financiers plus accessibles dans les pays en développement. Cardano est souvent considéré comme une menace pour Ethereum.

Cardano est un réseau de cryptage open source à but non lucratif. La plateforme est gérée par trois organismes indépendants. Il est basé sur la technologie Outboros PoS pour permettre un réseau blockchain plus sécurisé. Il permet aux développeurs d’exécuter des tests de bout en bout sans utiliser de code.

Il s’agit de la première plate-forme de blockchain PoS basée sur des recherches évaluées par des pairs.

Le jeton natif de Cardano est ADA, qui est négocié sur la plupart des grandes bourses. Les propriétaires ADA peuvent miser leurs pièces pour gagner 5 à 7% de récompenses annuelles. C’est devenu l’une des devises les plus pariées de l’industrie.

2. Monnaie publique (MINT)

Public Mint est un système de paiement qui comble le fossé entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. La devise native de la plateforme est le dollar américain (USD).

Public Mint a des frais de transaction fixes et bas de seulement 0,05 $ par transaction.

Vous pouvez charger de l’argent dans le portefeuille Public Mint en utilisant votre compte bancaire, des pièces stables, des cartes de crédit, etc. Et puis, vous pouvez payer ou envoyer de l’argent à n’importe qui avec la sécurité de la blockchain.

Le programme de récompenses «Earn» de Public Mint devrait être mis en service au troisième trimestre de 2021. Il vous permettra d’accéder aux taux de gains élevés disponibles sur le marché DeFi pour vos dépôts fiduciaires ou en devises stables. Vous pouvez toujours déplacer des fonds instantanément comme un compte courant.

Le programme Earn permet aux utilisateurs réguliers de parier USD et de recevoir un solde équivalent de USD + stablecoin qui génère des bénéfices. Les utilisateurs peuvent échanger USD + contre USD ou USDC à tout moment.

L’USD + est un jeton générateur de bénéfices qui générera des bénéfices quotidiens proportionnels à l’APY actuel, tant que votre USD est verrouillé dans le système de liquidité.

MINT est le jeton de service public et gouvernemental de Public Mint, qui offre aux détenteurs des récompenses supplémentaires, y compris une partie des frais du programme. Les détenteurs de MINT peuvent voter sur l’allocation de portefeuille et d’autres questions de gouvernance.

Public Mint s’est associé à KIRA Network pour permettre à ses utilisateurs de miser USD + stablecoin et jetons MINT pour profiter des opportunités de performance DeFi. Public Mint offre actuellement un APY de 118%.

3. Uniswap (UNI)

Uniswap est un protocole d’échange cryptographique à croissance rapide qui facilite les transactions automatisées entre les jetons sur la blockchain Ethereum.

Les traders paient une commission de 0,3% sur les transactions, qui est répartie entre les fournisseurs de liquidité. Il est devenu l’échange incontournable pour le trading de jetons ERC-20.

Le jeton de gouvernance d’Uniswap est UNI, sur lequel vous pouvez parier pour gagner des récompenses. UNI a des récompenses de participation relativement faibles de 3,31%. Il a une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars et se négocie à 38 dollars.

4. Échange de trésors (HRD)

L’équipe Hoard Exchange travaille sur un marché NFT avec une fonctionnalité de prêt utilisant NFT comme garantie. Il fournit une infrastructure pour intégrer les éléments du jeu dans la blockchain Ethereum. La plate-forme comble le fossé entre les jeux et les NFT.

Les développeurs peuvent utiliser Hoard pour créer des NFT à utiliser dans leurs jeux, même s’ils n’ont aucune connaissance du codage blockchain.

Il facilite également l’achat, la vente et le prêt d’actifs de jeu entre les joueurs. Les actifs peuvent inclure de l’immobilier virtuel, des objets de collection, de l’art numérique, etc.

Les joueurs de pièces stables peuvent émettre des prêts contre des NFT garantis pour un revenu supplémentaire.

Hoard prend en charge les paris dans sa devise HRD, qui est disponible pour parier sur Uniswap. Le marché lui-même est un fournisseur de liquidité chez Uniswap.

Si vous ajoutez HRD / ETH au groupe commercial, vous obtiendrez des jetons UNIV2. Vous pouvez échanger HRD avec n’importe quel token disponible sur Uniswap.

Voici la partie la plus cool: vous obtenez le double des rendements des mêmes fonds. Staking UNIV2 génère des récompenses sur les plateformes Uniswap et Hoard.

Les investisseurs qui parient et effectuent des transactions sur le marché Hoard Exchange peuvent réduire leurs frais de plateforme car une partie des frais est retournée aux investisseurs sous la forme de récompenses de mise.

Les détenteurs de jetons HRD acquièrent également des pouvoirs de vote et ont leur mot à dire dans la gouvernance de la plate-forme, car Hoard a l’intention de devenir DAO.

5. SuperFerme (SUPER)

SuperFarm est une autre place de marché NFT dans la catégorie des jeux. Permet aux joueurs de cultiver des jetons NFT. Le protocole cross-chain DeFi permet le lancement de nouveaux NFT sans avoir besoin de programmation.

Tout projet peut utiliser SuperFarm pour implémenter une ferme NFT avec des règles et des incitations personnalisées. Contrairement à Hoard Exchange, qui est basé sur le réseau Ethereum, SuperFarm est basé sur la plate-forme Polygon (anciennement Matic Network).

Une fois que la version complète sera disponible dans les mois à venir, elle proposera des intégrations de jeux vidéo et des votes, locations et prêts basés sur NFT. SuperFarm sert de lien entre l’industrie du jeu et l’écosystème crypto.

Les utilisateurs ont accès à des articles en édition limitée et à des expériences de jeu uniques. Ils peuvent également louer, prêter ou échanger leurs actifs.

Le jeton utilitaire de SuperFarm est SUPER, qui est utilisé pour les frais, les baisses de NFT, la gouvernance de la plateforme et bien sûr les paris.

Vous pouvez parier SUPER pour gagner des récompenses exclusives sur les fermes partenaires de SuperFarm. Les parieurs gagneront des récompenses avec les frais de plateforme.

6. Chaîne Ethernity (ERN)

Ethernity Chain est un nouveau marché pour les NFT «authentifiés». Depuis son lancement plus tôt cette année, il a conclu avec succès une vente publique de jetons sur Polkastarter. Ils ont également annoncé des partenariats avec Kenetic et Terra Virtua.

Le jeton natif d’Ethernity Chain est ERN. La plateforme s’associe à des créateurs pour frapper leurs œuvres d’art uniques et authentifiées sous le nom de NFT.

Ethernity Chain a également lancé un programme de récompenses de liquidité de 30 jours le 15 mars pour inciter l’ERN / ETH Uniswap LP. Au cours du programme, 50 000 jetons ERN ont été distribués aux fournisseurs de liquidité ERN / ETH sur Uniswap V2.

Malheureusement, les citoyens américains ne peuvent pas participer à l’implantation d’Ethernity.

Ethernity Chain a un plan de paiement mensuel pour les parieurs de jetons ERN, mais l’APY continue de fluctuer entre 100% et 300%.

7. Polkadot (DOT)

Polkadot est un protocole PoS unique de Web3 Foundation. Il fournit un système dans lequel les réseaux publics et sans autorisation, les chaînes de consortiums et les oracles peuvent interagir de manière transparente les uns avec les autres. Ils peuvent effectuer des transactions et échanger des informations sans confiance.

Polkadot permet aux développeurs de créer incroyablement facilement leurs propres applications, utilitaires et projets décentralisés; et connectez-vous les uns avec les autres. De plus, Polkadot ne souffre pas des problèmes d’évolutivité qui affligent Ethereum.

Le jeton natif de Polkadot est DOT, qui se négocie actuellement à 40 $. Il a une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars. Les récompenses de mise pour la gamme DOT de 13% à 15%.

8. Polygone (MATIC)

Matic Network est soutenu par Binance et Coinbase. Il a récemment changé son nom en Polygon, mais le ticker est toujours MATIC.

Matic Network est une solution de mise à l’échelle qui utilise une version adaptée du framework Plasma avec des sidechains PoS. Il permet des transactions extrêmement rapides et à faible coût. En théorie, une seule sidechain Matic peut réaliser 2 à 16 transactions par bloc.

Le jeton MATIC de Polygon fonctionne sur Ethereum. Vous pouvez l’utiliser pour payer des services sur le réseau Matic. C’est également la monnaie de règlement entre les utilisateurs au sein de l’écosystème Matic.

Sur Matic Network, vous pouvez parier vos jetons via le panneau de jeu. Vous devez déléguer vos jetons à un validateur pour commencer à gagner un revenu passif.

Le validateur prendra un petit pourcentage de vos récompenses de mise sous forme de commission. Mais en tant que délégant, vous pourrez suivre les statistiques, retirer ou re-parier vos récompenses. Matic offre actuellement une récompense APY d’environ 21%.

conclusion

Les jetons PoS de jeu sont un moyen intelligent de gagner un revenu passif tout en conservant vos jetons et vos NFT. L’argent coule dans votre compte sans rien faire, sauf, bien sûr, en aidant à améliorer la sécurité du réseau.

Le rendement en pourcentage annuel (APY) des jetons cryptographiques est beaucoup plus lucratif que les taux d’intérêt des obligations. Et puis il y a la possibilité d’une appréciation du prix si vous achetez les bons jetons à l’avance, ce qui pourrait considérablement augmenter vos profits.

Image par Tumisu de Pixabay