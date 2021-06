Huit questions de sécurité soulevées par les accidents du GP d’Azerbaïdjan · .

La Formule 1 a évité la catastrophe lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan dimanche. Deux conducteurs ont survécu à des défaillances de pneus à grande vitesse et plusieurs de leurs rivaux s’inquiètent de la façon dont les incidents ont été traités.

Qu’est-ce qui a causé les échecs, la F1 y a-t-elle répondu correctement et quelles mesures doivent être prises pour éviter des situations similaires lors des prochaines courses ?

Pourquoi les pneus ont-ils échoué?

A l’origine des problèmes de dimanche, les deux échecs qui ont frappé Lance Stroll au 30e tour et Max Verstappen – qui avait la victoire en vue – 15 tours plus tard.

La F1 peut être satisfaite que les deux pilotes soient sortis d’énormes accidents sans aucune égratignure. Chacun a basculé le nez en avant dans une barrière sur l’une des pistes les plus rapides de la F1 à des vitesses d’environ 300 km/h. Les deux châssis semblaient rester intacts, et Aston Martin a déjà confirmé que Stroll utilisera à nouveau le sien en France une fois qu’il aura été réparé.

Les restes de leurs pneus arrière gauche endommagés, ainsi que l’arrière gauche de Lewis Hamilton qui a également subi une coupure, ont été ramenés lundi au siège de Pirelli à Milan pour inspection. Tous étaient en gomme C3 (dure), mais Pirelli inspecte également un nombre non spécifié d’autres pneus.

Fonctionnalité : « Qui est le prochain ? » « Pourquoi attendent-ils ? » Inquiétude et confusion sur les radios des conducteurs après les accidents de BakouCe n’est pas la première fois que des pneus de F1 tombent en panne sans avertissement au cours des 12 derniers mois. Les deux pilotes ont subi des échecs similaires l’an dernier – Verstappen à Imola et Stroll au Mugello. Trois autres pilotes – Hamilton, Valtteri Bottas et Carlos Sainz Jnr – ont subi des dégonflements soudains de leurs pneus à la fin du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Pirelli a fourni sa gamme de pneus la plus tendre pour la course de cette année à Bakou, un pas plus souple que ceux qu’il a apportés pour la dernière course sur le circuit en 2019. Cependant, aucun pilote n’a utilisé les pneus durs pendant cette course, et la plupart ont effectué des relais de plus de 30 tours sur le pneu moyen, approximatif au dur utilisé cette année. De plus, lors de la course de dimanche, plusieurs pilotes ont effectué des relais plus longs sur leurs pneus durs que Stroll et Verstappen, indiquant que les défaillances n’étaient pas simplement ou uniquement une question d’usure.

Jusqu’à ce que Pirelli révèle les détails de leur enquête, qu’ils ont l’intention de faire avant la prochaine course au Paul Ricard, il ne sert à rien de préjuger de l’issue. Cependant, immédiatement après la course, Verstappen a suggéré que les débris seraient blâmés pour les échecs, et plus tard dans la soirée, le responsable du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, a déclaré que leur analyse préliminaire l’indiquait.

Alors que Verstappen et d’autres avaient traversé la scène de l’accident de Stroll, d’où Stroll aurait-il pu récupérer les dégâts ? Il y a eu peu d’autres incidents avant sa chute, bien que les leaders aient dû faire une embardée pour éviter une branche d’arbre au virage 15 au deuxième tour.

Les changements pour 2021 n’ont-ils pas fonctionné comme prévu ?

Des planchers arrière plus étroits faisaient partie des changements pour 2021. Les derniers échecs sont une préoccupation pour la Formule 1 et Pirelli, car les équipes ont été contraintes d’apporter plusieurs modifications coûteuses aux voitures cette année afin d’éviter une répétition des échecs de l’année dernière.

Un premier paquet de changements a été convenu, puis la F1 a décidé d’aller plus loin afin de réduire considérablement les niveaux d’appui et d’alléger la pression exercée sur les pneus. Les modifications apportées au plancher, aux conduits de frein et au diffuseur – tous à l’arrière de la voiture – étaient une pomme de discorde au début de cette année, car Mercedes et Aston Martin ont affirmé qu’elles avaient perdu plus de performances que leurs rivaux.

Néanmoins, d’autres échecs se sont produits. Il existe cependant des différences notables entre ce qui s’est passé le week-end dernier et les déflations du Grand Prix de Grande-Bretagne qui ont incité les changements pour 2021. Les pannes de Bakou se sont produites à l’arrière de la voiture, pas à l’avant, et la piste d’Azerbaïdjan est un circuit beaucoup moins punitif. que Silverstone.

De plus, comme Isola l’a noté dimanche, le pneu arrière gauche est soumis à un traitement moins sévère que l’arrière droit à Bakou.

La pression des pneus était-elle trop basse ?

Après l’entraînement de vendredi à Bakou, Isola a déclaré que Pirelli n’avait observé “rien d’inattendu”. Néanmoins, avant la course de samedi, la décision a été prise d’augmenter la pression minimale de démarrage des pneus arrière de 19 psi à 20 psi, l’alignant ainsi sur les pneus avant. En 2019, les pressions étaient de 20,5 psi pour les arrières et de 21,5 psi à l’avant.

Comme Isola l’a décrit vendredi, l’un de leurs objectifs pour les pneus qu’ils ont introduits cette année était de permettre aux pilotes de rouler à des pressions plus basses, afin de réduire la surchauffe et de produire de meilleures courses.

“Avec la nouvelle construction des pneus slicks, nous pouvons rouler à une pression plus basse”, a déclaré Isola. « L’un des objectifs de la nouvelle construction, parce qu’elle est plus robuste, est de donner la possibilité d’aller avec une pression plus basse.

Lors de l’arrêt qui a suivi l’accident de Verstappen, Mick Schumacher a été informé que Pirelli avait demandé aux équipes d’augmenter la pression de leurs pneus arrière de 2 psi supplémentaires. Cependant, ce message, qui a été relayé à toutes les équipes via la direction de course, était en fait un malentendu, et Haas a corrigé son conseil à Schumacher cinq minutes plus tard :

GannonSo Pirelli vient d’augmenter la pression minimale pour tout le monde à l’arrière de 2 psi. Donc, tout le monde a maintenant une pression arrière plus élevée de 2 psi. Nous le ferons aussi. Mais il s’agit d’un ensemble de C5 d’occasion de six tours, toujours en bon état, car il n’a comme ensembles de tours à grille qu’un demi-tour de poussée. Donc j’augmente les pressions arrière de 2 psi et celle de l’avant seulement donc on aura moins de décalage et tu ne perdras pas trop d’adhérence à l’avant, tu perdras un peu d’adhérence à l’arrière mais conduis juste avec ce que tu as, c’est ça va aller.[…]Schumacher Que s’est-il passé dans l’incident avec Max ? Gannon Il s’est écrasé seul, tout seul. Ah, d’accord, maintenant je comprends, c’était peut-être un problème. C’est pourquoi nous avons ce changement de pression des pneus. Ils sont juste très prudents, ils ne connaissent pas les détails exacts. SchumacherD’accord.[…]GannonD’accord, Mick Pirelli a encore changé les règles, donc nous revenons aux pressions arrière d’origine, et je retire juste un peu de pression avant, juste pour nous donner un peu plus d’avant sur un tour, deux tours.

Néanmoins, il reste à voir si Pirelli peut continuer avec sa préférence pour l’utilisation de pressions inférieures.

La course aurait-elle dû être neutralisée immédiatement après les deux accidents ?

L’accident de Verstappen a semé la confusion sur la radio de Leclerc. Il y a eu un délai de 43 secondes entre l’accident de Stroll et le déploiement de la voiture de sécurité, et de plus de 80 secondes dans le cas de Verstappen.

“Je me demandais un peu pourquoi cela avait pris autant de temps, la deuxième fois que Max avait le shunt, pour que la voiture de sécurité sorte”, a déclaré Sebastian Vettel après la course. “Parce qu’il était assez clair qu’il se tenait au milieu de la piste et cela a pris un peu de temps. Mais nous verrons, nous découvrirons pourquoi.

Charles Leclerc a décrit la décision de ne pas envoyer la voiture de sécurité immédiatement comme une « putain de blague » sur cette radio à l’époque. « J’étais juste surpris qu’il n’y ait pas eu de Safety Car plus tôt », a-t-il expliqué par la suite.

« C’est pourquoi j’ai fait part de mon inquiétude à la radio, car pour moi il était clair que j’arrêterais de pousser avec une chute comme celle-ci, c’était au milieu de la ligne droite, ce qui était assez dangereux. Cela a juste pris plus de temps que ce à quoi je m’attendais. C’est ça. Mais je pense que tous les pilotes ont été surpris de la même manière. »

La radio de Leclerc a souligné les dangers potentiels de couvrir la scène de l’accident avec des drapeaux jaunes au lieu d’une voiture de sécurité. Alors qu’il dépassait la voiture accidentée de Verstappen sur le côté droit de la piste, Leclerc a reçu des instructions contradictoires sur l’endroit où il devait aller pour éviter le Red Bull à l’arrêt :

Marcos PadrosAller à gauche, à gauche sur la ligne droite principale. À droite, à droite. Euh, crash dans la ligne droite principale, à gauche, reste à gauche.

Tous les conducteurs ont-ils répondu correctement aux drapeaux jaunes ?

Ayant choisi de couvrir initialement les deux accidents à l’aide de drapeaux jaunes à double agitation, Masi n’était pas satisfait du nombre de pilotes qui y ont répondu. Pendant la diffusion de la course, on a entendu McLaren se plaindre que Yuki Tsunoda n’avait pas suffisamment ralenti pour l’un ou l’autre accident.

JosephJuste pour confirmer, nous avons informé la direction de course que Tsunoda ne ralentissait pas devant. NorrisOuais c’était des jaunes à double vague et il n’a même pas ralenti.

Mais dans sa réponse, diffusée sur la chaîne de télévision mondiale, Masi a clairement indiqué qu’il n’était pas satisfait de la réaction des pilotes. « Tout simplement, pour moi, tout le peloton devrait être pénalisé pour ne pas avoir ralenti pour les doubles jaunes conformément au règlement.

“Pour moi, ils sont tous évidents”, a-t-il ajouté. « Soulever un peu n’est pas suffisant et je vais en informer tous les pilotes lors de la prochaine réunion. »

McLaren n’était pas satisfait de la réponse de Tsunoda aux drapeaux jaunes. La réponse de Masi est surprenante pour plusieurs raisons. Premièrement, certains conducteurs ont clairement ralenti beaucoup plus que d’autres. Schumacher, pour sa part, a considérablement reculé en passant la scène de l’accident de Stroll.

D’autres plus loin n’ont pas autant ralenti pour le même incident, mais on peut débattre de ce qu’ils auraient dû faire. Il s’agit d’une section de piste à plat avec des virages aveugles – faut-il vraiment laisser à la discrétion des pilotes jusqu’où ils doivent ralentir pour être en sécurité ?

De plus, si les pilotes étaient en infraction, ils auraient dû être sanctionnés, quitte à sanctionner tout ou partie du peloton. Ce n’est pas sans précédent – ​​12 pilotes ont été officiellement avertis de l’accident de redémarrage de l’an dernier au Mugello.

Pourquoi les conducteurs ont-ils reçu des informations incorrectes sur la voiture de sécurité ?

À la suite de l’accident de Stroll, plusieurs pilotes se sont vu montrer des panneaux de voiture de sécurité par les commissaires de piste bien avant que la voiture de sécurité ne soit déployée. Cela a causé une confusion supplémentaire. Le futur vainqueur de la course, Sergio Perez, faisait partie de ceux qui les ont vus et a ralenti à l’approche du virage cinq, croyant à tort que la voiture de sécurité avait été déployée bien avant :

PerezSafety Car.RenniePas encore de Safety Car. Il n’y a pas de voiture de sécurité.PerezC’est quoi ce bordel ? J’ai vu la…RennieSafety Car, Safety Car maintenant.PerezJ’ai vu le tableau beaucoup plus tôt.RennieCopy.PerezThe marshal…RennieRechargez, rechargez. Pour le moment, l’entrée des stands est fermée, nous restons donc à l’extérieur.

Perez était loin d’être le seul conducteur à être confus. Il existe un risque potentiel évident que certains conducteurs ralentissent parce qu’ils pensent que la voiture de sécurité a été déployée, tandis que d’autres continuent à fond.

Pourquoi le drapeau rouge a-t-il été utilisé de manière incohérente ?

Russell a appelé à un drapeau rouge après l’accident de StrollLa décision de mettre un drapeau rouge à la course en réponse à l’accident de Verstappen était logique. Cela a permis aux commissaires de nettoyer la zone sans pression de temps et sans que les voitures ne passent à plusieurs reprises sur les lieux.

Cela soulevait la question de savoir pourquoi la même chose n’avait pas été faite pour le crash de Stroll. Bien sûr, c’est facile à dire avec le recul, surtout s’il s’avère finalement que le pneu de Verstappen a échoué à cause des débris de cet accident.

Mais certains pilotes appelaient à un drapeau rouge à l’époque, notamment George Russell :

Russell Ils doivent signaler ceci, sûrement, nous avons conduit à travers un tas de débris.

Masi a déclaré que le drapeau rouge avait été utilisé lors du deuxième accident afin de donner aux pilotes la chance de courir jusqu’à l’arrivée, au lieu de prendre le drapeau à damier derrière la voiture de sécurité.

Mazepin fera-t-il face à une sanction pour son écart dans le dernier tour ?

Rapport: la FIA examinera le quasi-accident de Mazepin-Schumacher qui a été négligé pendant la courseLe drame final de la journée a été ignoré par les commissaires sportifs, mais pourrait encore déboucher sur des actions. Nikita Mazepin a fait une embardée alarmante vers Mick Schumacher alors que son coéquipier le dépassait au même point de la piste où le pneu de Stroll avait échoué. Les conséquences d’un accident sur cette section de la piste auraient pu être désastreuses.

Des pilotes ont été sanctionnés pour des mouvements similaires lors de courses récentes. Lando Norris a reçu le drapeau noir et blanc de “conduite antisportive” au Grand Prix d’Espagne pour un mouvement défensif tardif sur Carlos Sainz Jnr.

La décision de Mazepin semble mériter au moins autant. Il a clairement anticipé la tentative de Schumacher de le dépasser, alors que ses yeux étaient fixés sur son rétroviseur droit alors que l’autre Haas se rapprochait de lui. Les commissaires sportifs n’ont peut-être pas vu le mouvement à l’époque, mais cela mérite une enquête, pour éviter de donner l’impression que les normes de conduite ne s’appliquent qu’à ceux qui courent en tête du peloton.

