Huit raisons très convaincantes de faire de meilleurs chevaux de jeu vidéo

Image: Red Dead Redemption 2

Il y a deux raisons pour lesquelles je publie à propos de cette liste intitulée « 8 erreurs courantes sur les chevaux que je veux que les développeurs de jeux cessent de commettre ». Numéro un, c’est une bonne liste. Numéro deux, il provient d’un site Web sur le thème du jeu vidéo appelé The Mane Quest.

Mais vraiment, c’est une bonne liste ! La plupart des gens au 21e siècle n’ont rien à voir avec les chevaux et ne sauraient rien à leur sujet, alors quand nous en voyons et en utilisons un dans un jeu vidéo, nous pensons généralement « oui, c’est un cheval, c’est comme un voiture mais je peux parfois la nourrir ». Il s’avère que c’est aussi ainsi que de nombreux développeurs de jeux vidéo (à part l’auteur, puisqu’ils sont en fait des développeurs eux-mêmes) les voient également, car les jeux font encore beaucoup d’erreurs lorsqu’il s’agit de représenter notre plus grand à quatre pattes. copains.

Les gens qui connaissent les chevaux, cependant, peuvent voir au-delà de cela et se rendre compte, merde, ces chevaux de jeux vidéo ont quelques problèmes ! Comme les jambes qui se plient (ou ne se plient pas) alors qu’elles sont censées le faire, ou la bouche du cheval qui reste ouverte sans raison, car contrairement aux humains, les chevaux ne peuvent pas respirer à travers elles et les gardent donc généralement fermées.

Un autre problème : il s’avère que les chevaux ressemblent plus à des chats quand il s’agit de se brosser les dents et de les caresser que, eh bien, ce que nous pensons des chevaux, et donc baser des choses comme les statistiques de confiance là-dessus est un peu raté. Et peut-être le plus important :

… la seule chose aussi frustrante qu’un cheval mal animé est un cheval bien animé que je ne peux pas putain de regarder. Permettez-moi de faire pivoter mon appareil photo s’il vous plaît.

Vous pouvez lire la liste complète ici, et si vous n’êtes pas un amateur de chevaux, vous devriez probablement le faire. Nous sommes tous tellement déterminés à nous assurer que les gens sont parfaitement recréés dans nos jeux vidéo que cela ne peut pas faire de mal de lire sur les moyens de s’assurer que les chevaux sont également parfaitement recréés. Ou si ce n’est pas parfaitement, alors au moins mieux.