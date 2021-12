Huit risques en 2022 qui valent la peine d’être évoqués

Un récent rapport publié par une société de conseil de Washington a décrit les tendances macroéconomiques importantes qui orientent la politique et les politiques en identifiant les principaux risques, comme le COVID-19 et l’inflation, à l’horizon 2022.

Le rapport a été rédigé par Bruce Mehlman, partenaire fondateur de la société de conseil basée à Washington, DC Mehlman Castagnetti Rosen & Thomas et ancien secrétaire adjoint au Commerce de l’administration George W. Bush. Mehlman conseille aux entreprises de premier plan de comprendre et de se préparer aux tendances émergentes et aux risques essentiels à l’environnement politique en constante évolution.

Mehlman a décrit plus de 20 risques en politique et en politique, et la Daily Caller News Foundation a identifié huit des préoccupations les plus importantes. Les risques comprenaient COVID-19, les conditions météorologiques extrêmes, l’inflation, les problèmes de chaîne d’approvisionnement, la bulle boursière, la perception de Biden, le découplage entre les États-Unis et la Chine et l’activisme des employés.

« Chaque trimestre, je jette un regard macro sur les tendances qui animent la politique et les politiques à la fois en arrière et en avant et j’identifie où les principaux risques politiques peuvent se cacher et où les opportunités politiques peuvent se présenter », Bruce Mehlman, ancien secrétaire adjoint au Commerce de la George W. Bush, a déclaré à la Daily Caller News Foundation. « L’analyse la plus récente cible 2022 et identifie les risques émergents que les entreprises et les dirigeants gouvernementaux doivent anticiper et auxquels se préparer. »

COVID : la quatrième vague

Dans l’attente des risques posés par COVID-19 d’ici 2022, Mehlman pense que le virus ne disparaîtra pas soudainement mais n’effacera pas non plus l’humanité, a-t-il expliqué au DCNF.

« Je ne suis pas épidémiologiste, mais il me semble que c’est le meilleur exemple où toutes les attentes sont de 1 ou 11. Vous entendez soit un rhume, soit que nous allons tous tomber malades et mourir », a déclaré Mehlman au DCNF.

Au lieu de cela, Mehlman voit une situation endémique, la comparant à une mauvaise souche de grippe qui aura une nouvelle saveur chaque année, a-t-il expliqué au DCNF.

« À un moment donné, nous devons accepter que cela ne disparaîtra jamais et que cela ne tuera pas tout le monde », a déclaré Mehlman au DCNF.

« Les risques sont exagérés et les préventions sous-estimées », a-t-il déclaré au DCNF, ajoutant que ces préventions incluent des vaccinations de masse et le port de masques en cas de graves épidémies.

En Afrique du Sud, nous assistons heureusement à un découplage frappant entre les nouveaux cas de Covid et les admissions et les décès en soins intensifs. On ne sait toujours pas si #Omicron est intrinsèquement moins virulent, si cette découverte prometteuse est le résultat d’une immunité de base chez les infectés, ou d’une combinaison des deux. pic.twitter.com/xtmCSdpCNc – Scott Gottlieb, MD (@ScottGottliebMD) 19 décembre 2021

Les cas de COVID-19 continuent de monter en flèche dans tout le pays et le monde après l’émergence de la variante Omicron.

Plus de 90 pays ont signalé des cas Omicron, obligeant certains à mettre en œuvre de nouvelles règles de verrouillage. Les cas aux États-Unis sont passés à plus de 156 000 vendredi, la nouvelle variante étant désormais signalée dans 43 États américains, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

Le CDC a déclaré lundi que la variante Omicron est devenue la souche dominante aux États-Unis, représentant 73% des cas signalés. Alors que les cas continuent d’augmenter, les décès n’ont pas augmenté au même rythme car certains pensent que la nouvelle variante est moins dangereuse que les souches précédentes.

Catastrophes météorologiques extrêmes

En 2021, nous avons assisté à un afflux de catastrophes météorologiques extrêmes, à des coûts croissants, à des chaînes d’approvisionnement difficiles et à une politique de conduite, Mehlman a expliqué au DCNF.

« Jusqu’à présent, ces politiques ont défavorisé les combustibles fossiles, réduisant les investissements et les stocks provoquant une grave inflation énergétique », a déclaré Mehlman au DCNF.

L’augmentation des catastrophes météorologiques graves pose un risque sérieux pour les assureurs, a ajouté Mehlman.

« Les assureurs utilisent des données historiques pour évaluer le risque. Nous assistons de plus en plus à des inondations record depuis 500 ans et à d’autres catastrophes qui sont hors de proportion avec ce qui a été observé dans le passé », a déclaré Mehlman au DCNF.

« Ces assureurs sont maintenant invités à couvrir des choses que vous ne pensiez pas assurer des choses qui seraient aussi mauvaises parce qu’historiquement, elles ne l’ont pas été », a déclaré Mehlman au DCNF.

« Ils couvrent désormais des personnes qui n’étaient auparavant pas en danger, mais en raison de l’évolution des catastrophes météorologiques, elles sont désormais en danger », a ajouté Mehlman, soulignant le récent gel hivernal au Texas.

Une énorme tempête de verglas a frappé le Texas en février, laissant des millions de personnes sans électricité, le réseau électrique de l’État étant devenu inefficace après avoir été recouvert de glace. Le coût estimé s’élevait à plus de 18 millions de dollars de dommages, ce qui en fait l’une des tempêtes les plus coûteuses jamais enregistrées pour les assureurs.

Fabricants : chaînes d’approvisionnement

Il y a des problèmes à court, moyen et long terme auxquels les chaînes d’approvisionnement sont confrontées à l’entrée de 2022, a déclaré Mehlman au DCNF.

Le risque à court terme est la pénurie mondiale d’employés, de semi-conducteurs et d’énergie exacerbée par la politique.

Les défis à moyen terme pour les chaînes d’approvisionnement sont le thème croissant du nationalisme économique, a déclaré Mehlman au DCNF. Les vents contraires qui ont rendu les chaînes d’approvisionnement mondiales si efficaces de 1989 à 2019 s’estompent, posant les plus grands risques à long terme.

« Les économies américaine et chinoise étaient autrefois liées ; maintenant ils se séparent. La technologie encourageait auparavant des flux de données transfrontaliers plus importants, mais maintenant les régulateurs tentent de les fermer », a déclaré Mehlman au DCNF.

Consommateur : Inflation

L’inflation continue continuera de remettre en cause l’agenda de l’administration Biden, a déclaré Mehlman au DCNF.

La flambée des prix déterminera comment la Réserve fédérale poursuivra sa politique monétaire jusqu’en 2022, combien d’argent le gouvernement essaiera de dépenser pour les filets de sécurité et les infrastructures, et si l’administration poursuivra ses examens de la concurrence antitrust, a ajouté Mehlman.

« Les entreprises que l’administration envisage de rechercher sont également probablement parmi les entreprises les plus productives de l’économie », a-t-il déclaré au DCNF.

L’inflation a atteint son plus haut niveau en 39 ans, l’indice des prix à la consommation ayant bondi de 0,9 % en novembre, portant l’augmentation d’une année à l’autre de l’indicateur clé de l’inflation à 6,8 %. L’indice des prix à la production, qui mesure l’inflation au niveau de la vente en gros, a bondi de 9,6 % en glissement annuel en novembre, augmentant au rythme le plus rapide jamais mesuré.

L’inflation croissante, ainsi que la baisse du chômage, ont poussé la Réserve fédérale à accélérer ses mesures de relance pour l’achat d’actifs tout en prévoyant également trois hausses de taux d’intérêt en 2022, selon CNBC.

Marchés : exubérance irrationnelle

La plus grande menace à laquelle les marchés boursiers sont confrontés en 2022 sont les bulles financières potentielles qui persisteraient alors que la Fed resserrerait sa politique monétaire, selon le rapport de Mehlman.

« Le marché est clairement sorti de toute sa folie historique », a déclaré Mehlman au DCNF. « Le fait qu’au cours de la dernière année, nous ayons vu autant d’argent investi en actions qu’au cours des 19 dernières années n’est pas normal. »

« Le fait que tant d’actions soient en baisse mais que les cinq à 10 plus importantes soient en hausse est également très inhabituel », a-t-il ajouté.

Mehlman a identifié des éléments d’un marché boursier robuste avec des bénéfices justifiés, mais a également remarqué les caractéristiques d’une bulle, a-t-il déclaré au DCNF.

Les marchés boursiers ont chuté lundi alors que la propagation de la variante Omicron a déclenché des blocages dans les pays européens. Le Dow Jones Industrial Average a plongé de 433,28 points à la fin de la journée de négociation lundi, tandis que le S&P 500 a chuté de 1,1% et le Nasdaq de 1,2%, selon CNBC.

Biden : « douceur » perçue

La « douceur » perçue du président Joe Biden servira son risque politique à l’aube de 2022, selon le rapport.

Mehlman a souligné la douceur de Biden sur la frontière, l’économie, la criminalité et la politique étrangère. Alors que son taux d’approbation continue de chuter et que de plus en plus d’Américains constatent des échecs et une faiblesse croissants dans les catégories respectives, Biden et les démocrates auront plus de mal à adopter une législation, a expliqué Mehlman au DCNF.

« Un président avec une forte approbation est plus craint et suivi au niveau législatif. Il lui sera plus difficile d’amener les gens à faire ce qu’il veut et ce sera également une nouvelle dangereuse pour les démocrates en bas des bulletins de vote », a déclaré Mehlman au DCNF.

(Sondage mariste) Approuvez-vous/désapprouvez-vous Joe Biden ? Globalement : 41/55

Dém. : 87/11

Indépendant : 29/66

GOP : 4/95

Blanc : 40/56

Latino : 33/65

Non blanc : 44/52

Blanc sans collège : 32/63

Blanc avec collège : 52/46

Génération Z/Millennials : 41/54

Électeurs de Biden : 86/12

Femmes de banlieue : 57/41 – Ryan James Girdusky (@RyanGirdusky) 20 décembre 2021

Environ 46% des personnes interrogées ont approuvé la gestion par Biden de la pandémie de COVID-19, tandis que 48% ont désapprouvé, selon un récent sondage CNBC. L’approbation économique de Biden a également chuté, avec 37% d’approbation et 56% de désapprobation.

La cote de désapprobation de Biden a encore augmenté lundi pour atteindre 55%, selon un sondage NPR/PBS News Hour/Marist.

Multinationales : découplage États-Unis-Chine

En ce qui concerne l’avenir des relations américano-chinoises, Mehlman a constaté un découplage constant entre les deux puissances mondiales, mais les gens ne devraient pas « assumer que tout va s’enflammer », a-t-il déclaré au DCNF.

« Les deux dirigeants équilibreront l’affirmation de soi et l’accommodement », a écrit Mehlman dans le rapport. « Les entreprises ne devraient prévoir ni détente ni guerre, mais plutôt un découplage avec des restrictions plus strictes. »

« Les deux nations doivent montrer qu’elles sont dures, mais elles veulent toutes les deux éviter une guerre et une récession. Les deux veulent défier les grandes technologies, mais ils veulent également rester en tant que moteur de l’innovation », a déclaré Mehlman au DCNF.

Marques : Activisme des employés

Les chefs d’entreprise ont constaté une augmentation de l’activisme des employés après l’administration Trump et le meurtre de George Floyd pour exhorter les entreprises à s’engager dans des questions non traditionnelles, a déclaré Mehlman au DCNF. Les chefs d’entreprise doivent désormais s’adresser aux employés pour exhorter leurs employeurs à lutter contre les problèmes libéraux croissants ou courir le risque d’être « annulés ».

« Nous avons constaté que lorsque les chefs d’entreprise commencent à réfléchir aux risques politiques, certains des risques sont la politique au sein du bureau par opposition à la politique nationale », a déclaré Mehlman au DCNF.

« Les chefs d’entreprise essaient de décider quand il est approprié de peser sur des questions telles que les droits de vote, l’avortement et le changement climatique, et quand rester clair », a ajouté Mehlman.

