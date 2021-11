Huit stars de Man Utd « induites en erreur » par Solskjaer alors que le patron revient sur son vœu majeur

Huit joueurs de l’équipe de Manchester United font partie de ceux qui se sentent induits en erreur par le manager Ole Gunnar Solskjaer au cours de leur temps de jeu, selon un rapport.

Solskjaer continue de faire face à la pression à Old Trafford après une mauvaise forme. Alors qu’une victoire sur Tottenham a quelque peu compensé les inquiétudes, la défaite qui a suivi contre Manchester City a aggravé cela.

En effet, United est entré dans la trêve internationale avec le pire résultat possible. Ils n’ont pas réussi à garder une cage inviolée à domicile et la seconde mi-temps a vu City dominer avec style.

La tactique de Solskjaer – en particulier autour du pressing – ont fait l’objet de vives critiques des goûts de Gary Neville. Cependant, ses sélections d’équipes sont également un sujet de débat depuis un certain temps.

Alors qu’il a eu du mal à s’installer sur une équipe de départ régulière, Scott McTominay et Fred au milieu de terrain ont largement conservé leur place.

Pendant ce temps, Harry Maguire serait revenu dans l’équipe après une blessure quand il était à 10 jours d’être prêt jouer.

Selon ESPN, Solskjaer a reconnu lors de réunions au cours de l’été qu’il avait « surjoué » certains joueurs la saison dernière. En tant que tel, il avait promis aux autres membres de l’équipe plus de temps de jeu ce trimestre.

Cependant, le rapport cite huit joueurs qui estiment que Solskjaer n’est pas resté fidèle à ses promesses.

Le milieu de terrain Donny van de Beek obtient la première mention. La signature estivale de renom de l’été 2020 n’a joué que 154 minutes en cinq matchs cette saison et voudrait sortir en janvier.

Ensuite, l’international anglais Jesse Lingard se sent frustré à Solskjaer. L’international anglais a brillé à West Ham la saison dernière, mais son temps de jeu a de nouveau diminué à un niveau similaire à celui d’avant son prêt.

Ailleurs, les défenseurs Eric Bailly, Diogo Dalot et Alex Telles estiment qu’ils devraient avoir plus de temps de jeu. Anthony Martial et Juan Mata sont également préoccupés par leur rôle dans la mise en place de Solskjaer.

Enfin, le gardien Dean Henderson aurait aimé plus de minutes cette saison. Cependant, la forme de David de Gea peut expliquer son manque d’action en match.

Les stars de Man Utd envisagent d’agir

ESPN ajoute que les propos de Solskjaer lors de ces réunions d’été ont convaincu certains des joueurs de mettre fin à leurs plans de sortie.

Cependant, ces réflexions – en particulier pour Van de Beek et Lingard – sont maintenant de retour. Le premier a transféré les intérêts de Newcastle et Everton – entre autres – en Premier League.

Lingard, quant à lui, est suivi par l’AC Milan et Barcelone pour un éventuel transfert gratuit l’été prochain à l’expiration de son contrat.

Un expert a a soutenu Arsenal pour signer Van de Beek pour lui offrir plus de football de Premier League.