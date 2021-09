Huit Top-10 mondiaux dans la Ryder Cup Team USA

Les 12 joueurs de l’équipe Etats-Unis pour la Ryder cup Ils sont déjà décidés après les six élections privées du capitaine, Steve Stricker, qui agira en tant qu’hôte dans le domaine de Détroit de sifflement du Wisconsin (24 au 26 septembre) avec un authentique ‘Équipe de rêve’ qui comprend huit top-10 mondiaux.

Dustin Johnson (2e), Collin Morikawa (3e), Patrick Cantlay (4e), Alex Schauffele (5e), Justin Thomas (6e), Bryson De Chambeau (7e), Tony Finau (9e) et Brooks Koepka (10e) Ce sont ces huit golfeurs américains qui monopolisent presque le top 10 actuel, où seuls l’Espagnol Jon Rahm (1er) et le Sud-Africain Louis Oosthuizen (8e) interfèrent.

Harris anglais (11ème), Jordan Spieth (15e), Daniel Berger (16e) et Scottie Scheffler (21) compléter la liste des 12 joueurs qui affronteront l’équipe européenne à domicile, qui n’a que cinq morceaux décidés en attendant la Championnat BMW cette semaine : Jon Rahm (1er), Rory McIlroy (13e), Viktor Hovland (14e), Paul Casey (22e) et Tommy Fleetwood (37e).

Le BMW Championship décidera de la liste finale des neuf golfeurs qualifiés puis du capitaine européen, Padraig Harrington, annoncera vos trois choix personnels. Tyrrell Hatton (17e), Matt Fitzpatrick (26e) et Lee Westwood (33º) ils ont tout à faire pour entrer dans l’équipe à part entière, tandis que le Castellón Sergio Garcia, qui a terminé 14e de la FedEx Cup dimanche, pourrait être l’un de ces joueurs compte tenu de son expérience et de sa vigueur compétitive lors de la Ryder Cup.

Schauffele, Spieth, Finau, Anglais, Berger et Scheffler sont les six choisis par le capitaine américain, qui comptera six nouveaux venus dans la compétition, la moitié de l’équipe : Schauffele, Anglais, Berger, Scheffler, Cantlay et Morikawa.

Patrick Roseau, qui a récemment surmonté une double pneumonie sévère, et Tiger Woods, se remettant de blessures après avoir subi un accident de la circulation il y a des mois, sont les deux absences les plus notables aux États-Unis.