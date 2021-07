Huitième circuit pour répéter la disposition du Missouri sur le syndrome de Down avortement ⋆ 10z viral

La Cour d’appel des États-Unis pour le huitième circuit a accordé une nouvelle audition complète d’une affaire concernant la « disposition relative au syndrome de Down » de la loi restrictive du Missouri sur l’avortement. L’ordonnance du tribunal a été rendue d’office, ce qui signifie qu’aucune des parties n’a demandé la décision et qu’à la place, le tribunal a statué en faveur de sa propre initiative.

L’affaire est une contestation du projet de loi 126 (HB 126) du Missouri de 2019 qui interdit aux prestataires de soins de pratiquer des avortements lorsqu’ils savent que la seule raison de l’avortement est que la grossesse en jeu peut entraîner la naissance d’un enfant atteint de Syndrome de Down. HB 126 interdit également aux prestataires de pratiquer des avortements après huit semaines de grossesse.

Un groupe de médecins et de membres du personnel des Services de reproduction de Planned Parenthood de la région de St. Louis a intenté une action en justice au motif que HB126 violait les garanties constitutionnelles de la liberté reproductive.

Les challengers de la loi ont obtenu une injonction préliminaire au niveau du tribunal de district à la mi-2019 ; le tribunal de district a conclu que la disposition relative au syndrome de Down et les dispositions relatives à l’âge gestationnel étaient invalides en vertu de Planned Parenthood v. Casey et Roe v. Wade. Le Missouri a fait appel des décisions devant la Cour d’appel des États-Unis pour le huitième circuit, et le 9 juin 2021, le huitième circuit a confirmé les ordonnances du tribunal de district dans une décision 2-1. Le Missouri a immédiatement demandé l’examen de la Cour suprême des États-Unis.

Dans la pétition du Missouri pour le certiorari, le gouverneur du Missouri Michael L. Parson (R) et procureur général de l’État Eric Schmitt (R) plaident en faveur du HB126 en tant que loi principalement axée sur l’éradication de la discrimination de longue date à l’encontre des personnes atteintes du syndrome de Down. Qualifiant la loi de « réglementation valide et raisonnable de l’avortement » qui cherche à interdire « l’avortement eugénique », le Missouri exhorte SCOTUS à considérer la loi comme protectrice plutôt que restrictive.

De la pétition :

Notre nation a une histoire récente, honteuse et continue de discrimination médicalisée contre les personnes atteintes du syndrome de Down. “[T]’histoire de l’approche médicale du syndrome de Down au cours du siècle dernier a été dominée par la discrimination. Cette discrimination était enracinée dans le rejet par le mouvement eugéniste du début du XXe siècle des « faibles d’esprit » comme « inaptes » et dignes d’être « éliminés ».

Il continue, abordant l’urgence de la question du point de vue du Missouri :

En outre, répondre à cette question présente une grande urgence. Comme indiqué ci-dessus, le taux d’avortement chez les enfants atteints du syndrome de Down en Amérique se situe entre 67 et 93 pour cent. Cela présente une crise existentielle pour l’ensemble de la communauté trisomique, qui est déjà sur le point d’être éliminée dans d’autres pays occidentaux.

Bien qu’aucune des parties n’ait demandé une nouvelle audience complète au niveau du tribunal de circuit, l’ordonnance du 9 juin est annulée et l’affaire sera réglée pour les plaidoiries devant le tribunal en banc du huitième circuit. Bien que les parties puissent éventuellement faire appel de la décision complète du huitième circuit devant la Cour suprême, cette nouvelle audience ajoute des complications importantes à ce processus.

Une partie du calcul de la Cour suprême dans le choix des affaires à examiner envisage les procédures devant les tribunaux inférieurs. SCOTUS est souvent moins enclin à examiner des affaires qui ont déjà été plaidées devant un effectif complet de la cour de circuit. En outre, il est également possible que le huitième circuit complet se prononce différemment sur l’affaire que le panel de trois juges.

La décision du groupe spécial du 9 juin comprenait un avis rédigé par le seul Barack Obama nommé, juge Jane L. Kelly. Juge David Stras, une Donald Trump personne nommée, s’est jointe à Kelly dans le jugement, mais a exprimé son désaccord sur une grande partie du raisonnement de la cour. Juge Roger Leland Wollman, une Ronald Reagan nommé, a voté sans commentaire pour renverser la décision inférieure.

La juridiction du huitième circuit comprend l’Arkansas, l’Iowa, le Minnesota, le Missouri, le Nebraska, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. La composition actuelle de la cour de circuit comprend 18 juges : trois nommés par Reagan, trois nommés par George HW Bush, sept nommés par George W. Bush, un nommé par Obama, quatre nommés par Trump.

Juge Steven Colloton (une personne nommée par George W. Bush) était le seul qui n’a pas participé à la décision d’accorder une nouvelle audition complète de l’affaire.

