huitièmes de finale de luxe au Palau Sant Jordi

15/09/2021 à 22:46 CEST

Le padel dans sa forme la plus pure est celui qui se vit au Palau Sant Jordi où tous les favoris se sont qualifiés pour les huitièmes de finale, un tour dans lequel les choses deviennent sérieuses pour de nombreux couples qui n’auront rien de facile à suivre dans la boîte.

Les seizièmes du tournoi de Barcelone n’ont donc pas réservé de surprises et Pablo Lima et Agustin Tapia Ils ont battu Fuster et Barahona (6-3 et 6-2) en deux sets et affronteront Denis Tomas et Sergio Alba au deuxième tour. Paquito Navarro et Martín Di Nenno, finalistes en Sardaigne, sont encore doux et ont gagné 6-3 et 6-2 sur les très jeunes Semmler et Leal et ils n’attendent nul autre qu’Agustín Silingo et Jon Sanz qui buescarán ont empêché leur passage aux quarts de finale.

Les chiffres un Juan Lebrón et Alejandro Galán Ils n’ont pas non plus eu de mal à être au Palau Sant Jordi aujourd’hui et se sont effondrés sur la voie rapide, cédant un seul match à Facundo Domínguez et Álvaro Cepero (6-1 et 6-0). Juan Martín Díaz et Pablo Lijo seront leurs rivaux au deuxième tour.

Le duo Cupra Fede Chingotto et Juan Tello a souffert plus que prévu ils ont eu besoin de trois sets pour vaincre Arturo Coello et Alejandro Arroyo (1-6, 7-6 (4) et 7-5).

Les filles se rencontrent aussi

Il n’y a pas eu non plus de surprises dans les huitièmes de finale féminins où tous les couples favoris se sont rendus en huitièmes de finale. Ari Sánchez et Paula Josemaría ont commencé un peu froid, perdant le premier set face à Mesa et Villalba mais ils ont réagi à temps (3-6, 6-1 et 6-4). Les favoris Triay-Salazar ; Marrero-Ortega; Sainz-González et Brea-Icardo sont passés sans problème, les sœurs Sánchez Alayeto ont eu besoin de trois manches.