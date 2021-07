HUL, Bharti Airtel, Bajaj Auto, Bajaj Finserv, IOC, GAIL, ONGC, IGL, Jubilant Foodworks en bref

Les analystes pensent que les inquiétudes concernant la reprise économique mondiale inquiètent les investisseurs alors que la troisième vague de Covid se propage rapidement. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 131,50 points ou 0,84% sur la bourse de Singapour, indiquant une ouverture plus élevée pour BSE Sensex et Nifty 50 le jour d’expiration hebdomadaire des F&O. Jusqu’à présent cette semaine, l’indice Nifty 50 a chuté de 1,5%, tandis que Bank Nifty a perdu près de 2%. Les analystes pensent que les inquiétudes concernant la reprise économique mondiale inquiètent les investisseurs alors que la troisième vague de Covid se propage rapidement. « Nous pourrions voir une nouvelle baisse et Nifty pourrait trouver un support autour de 15 450, c’est-à-dire la bande inférieure de la fourchette de consolidation en vigueur. Pendant ce temps, les bénéfices continueront d’offrir des opportunités aux traders, mais nous suggérons de surveiller la taille des positions et de nous concentrer sur la gestion des risques au jour le jour », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking.

Des actions à surveiller

HUL, Bajaj Auto : Des sociétés cotées à l’ESB telles que Hindustan Unilever Ltd, Ultratech Cement, Bajaj Auto, Hindustan Zinc, ICICI Lombard Genenral Insurance Company, Biocon, Mphasis, Bajaj Holdings, Persistent Systems, IndiaMART InterMESH, Bank of Maharashtra et IEX annonceront résultats trimestriels le 22 juillet.

Bajaj Finserv : Bajaj Finserv entrera dans le secteur de la gestion d’actifs, a déclaré mercredi Sanjiv Bajaj, président et directeur général, Bajaj Finserv, lors de l’assemblée générale annuelle de la société. La société a demandé une licence pour créer une société de gestion d’actifs et attend l’approbation du Securities and Exchange Board of India.

Bharti Airtel : Bharti Airtel s’associera au fabricant de puces américain Intel pour le développement du réseau 5G en tirant parti des technologies de réseau d’accès radio virtuel et ouvert (vRAN/O-RAN). La collaboration fait partie de la feuille de route 5G d’Airtel pour le pays et la société transforme son réseau pour permettre aux clients de profiter des avantages des technologies de nouvelle génération.

Indian Oil Corp, GAIL, ONGC : Les sociétés d’État IOC, GAIL et ONGC pourraient acheter des actions de Petronet LNG et d’Indraprastha Gas dans l’éventualité où une offre ouverte serait déclenchée après la privatisation de Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), selon des sources citées par PTI.

Aliments jubilatoires : Jubilant Foodworks, qui exploite des chaînes de restauration rapide telles que Domino’s Pizza et Dunkin’ Donuts, a annoncé mercredi un bénéfice net consolidé de 69,06 crores de roupies au premier trimestre clos le 30 juin, aidé par des revenus plus élevés malgré la deuxième vague de perturbation du COVID-19. opérations.

Gland Pharma : Gland Pharma a annoncé une augmentation de 11,83 % de son bénéfice net consolidé à Rs 350,7 crore pour le trimestre clos le 30 juin 2021. La société avait affiché un bénéfice net de Rs 313,6 crore pour la période correspondante de l’exercice précédent.

