HUL, Nestlé India, Reliance Industries, HCL Tech, Nestlé, PSB, actions du groupe Adani en bref

Les analystes disent que les marchés pourraient assister à une prise de bénéfices sélective après la récente recrudescence

BSE Sensex et Nifty 50 devaient démarrer en territoire positif mercredi, un jour avant l’expiration hebdomadaire de F&O. Lors de la session précédente, les principaux indices ont interrompu la séquence de victoires de 7 jours et se sont installés dans le rouge. journée. S&P BSE Sensex a terminé 50 points ou 0,08% de moins à 61 716, tandis que NSE Nifty 50 a terminé la journée à 18 418. Les analystes disent que les marchés pourraient assister à une prise de bénéfices sélective après la récente recrudescence. « Sur les graphiques quotidiens, l’indice de référence Nifty a formé une formation de bougie baissière qui est globalement négative. De plus, sur les graphiques intrajournaliers, l’indice a formé une formation supérieure inférieure qui indique également une faiblesse intrajournalière. Pour les day traders, les niveaux de 18550-18600 seraient l’obstacle immédiat et en dessous du même niveau, la vague de correction pourrait se poursuivre jusqu’à 18350-18300 », a déclaré Shrikant Chouhan, responsable de la recherche sur les actions (détail), Kotak Securities.

Des actions à surveiller

L&T Finance Holdings, Jubilant FoodWorks: sociétés cotées à l’ESB telles que Jubilant FoodWorks, Havells India, L&T Finance Holdings, Angel Broking, Arihant Superstructures, Deep Polymers, Hathway Cable & Datacom, Just Dial, Menon Bearings, Moschip Technologies, Reliance Industrial Infrastructure, Rane (Madras), Shoppers Stop, Snowman Logistics, Supreme Petrochem, Suryalakshmi Cotton Mills, Syngene International, TajGVK Hotels & Resorts, Tata Communications, Tata Steel Long Products, Tejas Networks et TT Ltd, devaient annoncer aujourd’hui leurs résultats du deuxième trimestre.

Nouvelles connexes

Reliance, ICICI Bank, Infosys, parmi 290 actions pour atteindre des sommets de 52 semaines sur l’ESB ; 22 actions ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines Les actions SBI, Vodafone Idea, Sterlite Power, Coal India, HUL, Nestlé, Tata Steel en bref Les actions HDFC Bank, Reliance, Bharti Airtel, Vodafone Idea, UltraTech Cement, Fortis Healthcare en point de mire

Hindoustan Unilever : HUL a enregistré une croissance généralisée dans toutes les catégories au cours du trimestre de juillet à septembre, la mobilité s’étant améliorée grâce à la campagne de vaccination du gouvernement et à la baisse des taux d’infection. Même si la demande rurale a connu une certaine modération en raison de l’effet de base, la demande urbaine a résisté. Dans certaines catégories, la demande a dépassé les niveaux d’avant Covid.

Reliance Industries Ltd : Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL) de RIL a acquis une participation de 52% dans la société Ritika Pvt Ltd du couturier vétéran Ritu Kumar pour un montant non divulgué. « L’acquisition majoritaire du capital de RRVL dans Ritika Pvt Ltd comprenait l’acquisition complète de la participation de 35% d’Everstone dans la société », indique un communiqué conjoint.

Technologie HCL : HCL Technologies et Innovaccer Inc se sont associés pour aider les organisations de soins de santé et des sciences de la vie à conduire la transformation numérique de la santé.

Actions bancaires du secteur public : Le ministère des Finances a conseillé aux banques d’État de lancer bientôt un programme de sensibilisation aux prêts à l’échelle nationale et de profiter d’une augmentation potentielle de la demande de crédit lors de la préparation de Diwali et par la suite, alors que l’économie est sur la voie d’une reprise soutenue, ont indiqué des sources. L’Express Financier.

Nestlé Inde : La grande entreprise de grande consommation Nestlé India a annoncé une augmentation de 5,15% de son bénéfice net à 617,37 crores de roupies pour le troisième trimestre clos en septembre 2021, principalement en raison d’un volume élevé à un chiffre et d’une croissance du mix sur le marché intérieur de toutes les marques.

Actions du groupe Adani : Le conglomérat Port-to-Energy Adani Group investira plus de 50 à 70 milliards de dollars dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables au cours de la prochaine décennie et les entreprises du groupe ont engagé 70% des investissements prévus jusqu’en 2030 dans la transition énergétique, a déclaré son président milliardaire Gautam Adani. mardi.

