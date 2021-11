Hulk Hogan aurait de graves problèmes de santé, selon la légende de la WWE

Ric Flair a fait le point sur la santé de Hulk Hogan, deux fois Hall of Famer de la WWE. Lors de son premier épisode du podcast Woooo Nation, Flair a parlé de la relation solide qu’il entretient avec Hogan. Il a également partagé ce qui se passe avec Hogan en termes de santé.

« Il a de très mauvais problèmes de santé mais il me suit. Nous nous soutenons, bon et mauvais », a déclaré Flair, selon WrestlingNews.co. « Quand j’étais à l’hôpital, il s’est envolé ce jour-là comme tout le monde qui est venu me voir… Hulk était aimable, Jimmy Hart était génial. Je ne me souviens pas les avoir vus parce que j’étais dans le coma mais ils ont fait l’effort de C’est le genre de choses qui signifient beaucoup. »

Flair n’a pas expliqué ce que Hogan traverse, mais cela survient peu de temps après que la fille de Hogan, Brooke, a parlé des multiples interventions chirurgicales qu’il a subies au cours de la dernière décennie. Brooke est apparu sur Hollywood Raw et a révélé que son père avait subi 25 interventions chirurgicales au cours des 10 dernières années.

« Nous avons compté le nombre de chirurgies qu’il a subies au cours des 10 dernières années et je pense que nous en sommes à 25 », a déclaré Brooke. « Il a eu les deux épaules examinées et il avait tout son biceps et son sac bourse et tout attaché dans son épaule l’année dernière. C’était un désastre. Il a eu le SARM et c’était comme une grosse chose.

« Nous avons donc dû revenir en arrière et annuler des tonnes de thérapie physique. Il a eu ses deux genoux remplacés plusieurs fois, je pense à deux fois sur les deux. Il s’est fait refaire les hanches. Il a eu son coude. Alors oui, il a subi tellement de chirurgies , donc il en a fait une tonne, mais ce dernier qu’il vient d’avoir finalement était comme le ticket gagnant. Donc en ce moment, il se sent bien. Il s’entraîne deux heures dans la salle de gym tous les jours. Il continue de s’entraîner. »

Hogan, 68 ans, a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE pour la deuxième fois plus tôt cette année. Il a également été l’hôte de WrestleMania 37 avec l’actuelle superstar de la WWE Titus O’Neal. Il était https://www.wwe.com/article/hulk-hogan-reinstated-into-wwe-hall-of-fame après une suspension de trois ans en raison de commentaires raciaux faisant surface en ligne.