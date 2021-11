Hulk Hogan publie une photo dramatique de perte de poids au milieu de rapports de santé inquiétants

Hulk Hogan donne aux fans une mise à jour sur sa santé. Le WWE Hall of Famer s’est rendu sur Instagram pour publier une photo de lui, l’air un peu plus mince. Et dans la légende, Hogan a écrit: « Retour à mon frère de 9e année pesant 275 livres. » Cela vient après des rapports selon lesquels Hogan serait aux prises avec de graves problèmes de santé. Ric Flair en a parlé lors de son apparition sur son podcast Woooo Nation.

« Il a de très mauvais problèmes de santé mais il me suit. Nous nous soutenons, bon et mauvais », a déclaré Flair, selon WrestlingNews.co. « Quand j’étais à l’hôpital, il s’est envolé ce jour-là comme tout le monde qui est venu me voir… Hulk était aimable, Jimmy Hart était génial. Je ne me souviens pas les avoir vus parce que j’étais dans le coma mais ils ont fait l’effort de C’est le genre de choses qui signifient beaucoup. »

La fille de Hogan, Brooke, a également parlé de la santé de son père à Hollywood Raw. « Nous avons compté le nombre de chirurgies qu’il a subies au cours des 10 dernières années et je pense que nous en sommes à 25 », a déclaré Brooke. « Il a eu les deux épaules explorées et il avait tout son biceps et son sac bourse et tout attaché dans son épaule l’année dernière. C’était un désastre. Il a attrapé le SARM et c’était comme une grosse chose.

« Nous avons donc dû revenir en arrière et annuler des tonnes de thérapie physique. Il s’est fait remplacer plusieurs fois les deux genoux, je pense à deux fois sur les deux. Il s’est fait refaire les hanches. Il a eu son coude. Alors oui, il a subi tellement de chirurgies , alors il en a fait une tonne, mais ce dernier qu’il vient d’avoir finalement était comme le ticket gagnant. Donc en ce moment, il se sent bien. Il s’entraîne deux heures dans la salle de gym tous les jours. Il continue de s’entraîner. »

Hogan, 68 ans, était la meilleure star de la WWE dans les années 1980 et au début des années 1990. En 2019, Hogan a expliqué comment il voulait participer à WrestleMania. « J’adorerais que ce soit contre Vince (McMahon) », avait-il déclaré à l’époque en parlant de son dernier match. « J’ai passé un très bon moment avec lui sur le ring à WrestleMania 19 », a-t-il déclaré. « Je ne savais pas à quoi m’attendre de lui, mais c’est un super méchant. Son timing est génial. J’ai adoré le combattre, mais tout ce qu’il fait fait mal. Quand vous êtes sur le ring avec quelqu’un et qu’il vous fait du mal , tu les pinces en quelque sorte sur le poignet, et pendant tout le match, j’ai fait ça à Vince. »