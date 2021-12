Hulk, le crack et le buteur de l’année au Brésil

16/12/2021 à 14:53 CET

Hulk personnifie le succès d’un At. Mineiro triomphant et imparable en 2021. L’attaquant vétéran de 35 ans est revenu dans son pays, après 15 ans de carrière professionnelle à l’étranger, et a signé une saison de rêve individuellement et collectivement.

Il est entré dans l’histoire avec le Galo, égalant le cap de son éternel rival, Cruzeiro, en 2003, avec la Triple Couronne : Le Brasileirao a encore gagné après 50 ans d’attente, a remporté la Copa do Brasil (enfreignant un compte de 6-1 contre Ath. Paranaense entre les deux finales) et a remporté le tournoi régional, le Championnat Mineiro. Seuls les Libertadores ont échappé, où ils ont perdu en demi-finale contre Palmeiras pour deux fois la valeur des buts dans la mi-temps opposée.

Ou Incroyable ! O nome da noite ! O nome do championnat! Hulk Hulk Hulk Hulk ! Parabéns, meu attaquant ! Meu artilheiro ! Meu craque ! Pedro Vale / CBF pic.twitter.com/IUkjTDVt1z – Brasileirão Assaí (@Brasileirao) 11 décembre 2021

Et dans la section de reconnaissance individuelle, Hulk s’est imposé comme le tireur de l’année avec 36 buts, plus 12 passes décisives, en 48 matchs officiels. Il succède à un autre vétéran, Diego Souza (Guilde), qui avait inscrit 28 buts en 2020. Il a été le tireur du Brasileirao (19 buts d’avance sur Gilberto, Bahia, avec 15) et la Copa do Brasil (huit buts en dix matchs).

Il a été nommé le crack du Brasileirao par la CBF, dans un concentré de récompenses individuelles, qui certifie l’une de ses meilleures années en tant que professionnel. Il est même revenu à la Seleçao et son nom est déjà sur le radar des favoris de Tite. Il est déjà en train de se battre pour figurer sur la liste de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La saison prochaine, qui débute en janvier, Hulk en veut plus. Le premier défi sera une Super Coupe du Brésil très intéressante, un match unique le 20 février, qui affrontera At. Mineiro avec Flamengo, qui a terminé deuxième au Brasileirao et qui a remporté jusqu’à présent les deux éditions d’un tournoi récemment créé. Sans aucun doute, l’objectif numéro un du prochain parcours pour le Galo et son tireur sera la Copa Libertadores.