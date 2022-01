Hulk pourrait avoir un voyage surprenant à venir dans le MCU

Hulk (Mark Ruffalo) est l’un de ces personnages pour lesquels Marvel n’a pas pu trouver de projet autonome. En conséquence, Marvel a utilisé les films Avengers et Thor pour faire avancer l’arc de Bruce Banner. Contrairement à d’autres Avengers originaux, l’histoire de Hulk ne semble pas être terminée après Fin du jeu. Nous savons déjà que Marvel racontera plus d’histoires sur Hulk MCU à l’avenir. C’est grâce à deux évolutions importantes. Ruffalo nous a donné deux camées très importants en l’espace de quelques mois. Tout d’abord, il est apparu à Shang-Chi dans une configuration stellaire pour l’avenir du MCU. Puis son Hulk est apparu dans le premier teaser de She-Hulk. Maintenant, il y a une nouvelle fuite qui suggère que Hulk se lancera bientôt dans un voyage inattendu, ce qui nous fait nous demander quelles aventures MCU attendent le personnage. Remarquez, plusieurs spoilers suivront ci-dessous.

Les camées MCU Phase 4 de Mark Ruffalo jusqu’à présent

Nous ne pouvons pas ignorer les camées Hulk de cette année dans le MCU. Tout d’abord, nous avons vu nul autre que Bruce Banner apparaître dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Le film se déroule après Endgame dans la chronologie officielle du MCU. Par conséquent, Banner devrait être sous la forme de Hulk. Mais il apparaît comme un humain, ce qui signale que Banner a décidé de revenir du professeur Hulk depuis Fin du jeu.

Les futures aventures du MCU pourraient expliquer la surprenante transformation de Hulk. Mais la raison pour laquelle ce camée Shang-Chi est important n’a rien à voir avec la surprise de Hulk. Cette scène post-crédits nous dit que les Avengers travaillent toujours ensemble et évaluent de nouvelles menaces. Le capitaine Marvel (Brie Larson) et Wong (Benedict Wong) faisaient également partie de cette rencontre avec Shang-Chi (Simu Liu).

Passant au bref teaser de She-Hulk que Marvel a montré lors du Disney Plus Day en novembre, nous vous rappellerons que Ruffalo y apparaît en tant que professeur Hulk. Cela implique que nous obtiendrons soit une explication de la transformation de Hulk en Banner à l’avenir. Ou nous verrons cela se produire dans l’émission de télévision. Cette transformation Banner-to-Hulk est l’une des choses qui se sont produites hors écran entre Infinity War et Endgame.

Ruffalo ne fera pas qu’une apparition dans She-Hulk. Les fuites disent qu’il sera un personnage récurrent, ce qui donnera à Marvel une chance de faire avancer l’arc du personnage au-delà de Fin du jeu. Plus excitant, nous pourrions avoir plus d’action Hulk dans le futur MCU, une fuite différente a été annoncée il y a quelques mois. Marvel est censé développer un film sur la guerre mondiale Hulk. S’il est réel, cela signifie que Disney a récupéré les droits du personnage.

L’avenir du MCU de Hulk

Avant de voir tout cela, She-Hulk nous réservera une grosse surprise. Ce voyage que nous avons mentionné. Le leaker Marvel MyTimeToShine a dit ceci sur l’avenir du MCU de Hulk :

Hulk quittera la Terre à la fin du She Hulk – MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 9 janvier 2022

On ne sait pas pourquoi Hulk quitterait à nouveau la Terre. La dernière fois qu’il l’a fait, c’était dans Age of Ultron. Il a ensuite passé plusieurs années sur une autre planète, et nous en avons vu une partie dans Thor: Ragnarok. Hulk est revenu sur Terre au début d’Infinity War, pour découvrir que les Avengers s’étaient dissous, comme les Beatles. Non seulement cela, mais la planète avait un Spider-Man et un Ant-Man. Banner est de nouveau allé dans l’espace dans Fin du jeu lorsque les Avengers ont pris d’assaut la planète de retraite de Thanos (Josh Brolin).

C’est-à-dire que le personnage est plus qu’habitué à vivre hors du monde. Pourquoi Hulk quitterait-il à nouveau la Terre ? Nous n’en avons aucune idée. Mais un autre leaker a proposé la même tournure de l’intrigue de Hulk pour l’avenir du MCU :

De plus, le tweet ci-dessus indique également que Hulk et son fils quitteront la Terre ensemble. Ce fils est Skaar, et nous espérons le voir bientôt dans le MCU.

Bien qu’il n’y ait aucun moyen de vérifier ces affirmations, pour le moment, nous vous rappellerons une récente fuite du complot She-Hulk. Il a également affirmé que She-Hulk s’envolerait dans un vaisseau spatial dans l’une des scènes post-crédits de l’émission télévisée.

She-Hulk devrait sortir sur Disney Plus cette année, bien que nous n’ayons pas encore de date de sortie.