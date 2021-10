Hulk réaffirme le leadership d’un At. Mineiro imparable

10/10/2021 à 17h21 CEST

L’At. Mineiro marche fermement vers le titre de Brasilerao. Avec Ponton comme une star et l’aide de Diego Costa, qui a réapparu 17 jours à cause d’une blessure musculaire, a battu Ceará 3-1 et continue avec son avantage de 11 points sur Flamengo, qui a encore deux matchs de moins.

Il y a déjà 17 jours de suite sans perdre l’équipe que Cuca dirige, qui n’a pas ressenti le coup d’être éliminé en demi-finale des Libertadores contre Palmeiras. Sa performance est celle d’une équipe championne.

Qui personnalise les succès du Galo est, sans aucun doute, Hulk. Avec son doublé, il a déjà inscrit 10 buts au Brasileirao, et il a été le meilleur buteur de la compétition à côté de Gilberto (Bahia) et de Youri Alberto (International).

Galo ne remporte pas de Mineirão et bénéficie d’une large position de leader : https://t.co/duDTveV2FY ⚔️ #TodoJogoÉDecisão #VamoGalo #CAMxCSC 🏴🏳️ pic.twitter.com/wsetx1yzKt – Atlético 😷 (@Atletico) 10 octobre 2021

A 35 ans, l’attaquant est au top de sa forme, faisant la différence l’année de son retour dans le football brésilien, qui lui a même ouvert les portes de la Seleçao. En 2021, il a disputé 52 matchs, au cours desquels il a marqué 23 buts et délivré 12 passes décisives.

Dans cette dernière ligne droite du Brasileirao qui est appelé à jouer un rôle de premier plan se trouve Diego Costa. Il s’est blessé lors du match aller des demi-finales avec Palmeiras et ce samedi, il a rejoué, marquant le troisième but de son équipe. En six matchs pour le Brasileiro, l’ancien At. Madrid a marqué trois fois.

LE FLAMENGO N’ABANDONNE PAS

La dernière ligne droite du Brasileirao sera un duel entre At. Mineiro et Flamengo, qui compte sur ses deux matchs reportés pour réduire les distances et entrer dans la lutte pour le titre.

L’équipe de Renato Portaluppi, avec de nombreuses pertes dues aux dates FIFA, a obtenu une victoire de mérite contre Fortaleza (0-3), qui est l’équipe révélation de la saison.

Qui a déjà jeté l’éponge, c’est Palmeiras, que la saison se jouera en finale des Libertadores contre Flamengo. Le Verdao a encore échoué et, aux retrouvailles avec son escroc, il a été dépassé par le Red Bull Bragantino (2-4), tout nouveau finaliste de la Coupe d’Amérique du Sud. L’équipe portugaise Abel Ferreira il a maintenant 14 points de retard sur le Galo.