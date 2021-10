Hulkenberg effectue un test Indycar avec Arrow McLaren SP

Nico Hulkenberg aura un premier aperçu de l’IndyCar avec un test d’évaluation unique pour Arrow McLaren SP au Barber Motorsports Park en Alabama lundi, a confirmé l’équipe dans un communiqué.

L’Allemand de 34 ans, ancien pilote de Formule 1 est actuellement pilote de réserve pour l’équipe Aston Martin F1, qui participera au Grand Prix des États-Unis ce week-end sur le Circuit des Amériques.

Hulkenberg a couru deux fois en F1 l’année dernière en tant que remplaçant à Silverstone pour le Mexicain Sergio Perez, qui avait été testé positif pour COVID-19, et le Canadien Lance Stroll malade au Nürburgring.

Vainqueur des 24 Heures du Mans, Hulkenberg a effectué 179 départs en F1 en carrière et est heureux de faire partie des tests : « Je suis ravi d’essayer une Indycar et de voir de quoi il s’agit. Bien que je n’aie actuellement aucun projet de courir en IndyCar, ce sera formidable de conduire une voiture pour la première fois et d’avoir une idée de la série.

Arrow McLaren SP envisage éventuellement d’utiliser une troisième voiture dans la série basée aux États-Unis, avec le Mexicain Pato O’Ward et le Suédois Felix Rosenqvist confirmés pour 2022. (Rapport d’Alan Baldwin)