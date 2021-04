Hulkenberg: je ferais mieux de ne pas regarder Red Bull ou je pleurerai

Dans le jeu cruel des chaises musicales de Formule 1, Nico Hulkenberg a perdu ce qui aurait pu être un entraînement à plein temps avec Red Bull cette année.

Alors qu’Alex Albon se débattait par rapport à Max Verstappen dans la tenue de boissons énergisantes, les chefs d’équipe ont envisagé Hulkenberg d’apporter une expérience indispensable à l’autre moitié du garage.

À la fin. Red Bull a opté pour un vétéran, mais sous la forme de Sergio Perez, 31 ans, plutôt que de Hulkenberg, 33 ans. Mais c’était un appel serré selon les initiés de l’équipe.

L’Allemand, un vétéran de 179 départs en Grand Prix, a trouvé du travail en marge alors qu’Aston Martin réserve pour 2021, l’année dernière, il a remplacé Sergio Perez et Lance Stroll lorsqu’ils ont contracté un coronavirus et impressionné par son camée au cours d’une saison 2020 difficile.

Parlant à Motorlat du quasi-accident avec Red Bull, Hulkenberg a déclaré: «Je ferais mieux de ne pas regarder Red Bull, ou je pleurerai. Je n’y pense pas.

«J’ai été en pourparlers avec l’équipe tout au long de la seconde moitié de l’année dernière. Les dernières courses, cette période où Perez a commencé à très bien faire, cette victoire à Bahreïn, puis c’était fini.

Aston Martin a récompensé Hulkenberg avec une bonne affaire en tant que réserve de l’équipe, il a expliqué: «Je suis plus le pilote d’essai pour Aston Martin et je travaille avec Mercedes.

«Mercedes n’est qu’un petit boulot, pour quelques courses. Stoffel Vandoorne et Nyck de Vries roulent également en Formule E et en WEC, ils ne sont donc pas disponibles plusieurs fois par an. Pour ces courses, je suis l’homme si quelque chose se passe.

L’un des grands sujets de discussion avant cette saison était le cas curieux de la forme évanouie de Sebastian Vettel. Une pause avec Ferrari devait voir le quadruple champion du monde de F1 réinitialisé et rebondir avec la bouée de sauvetage de la carrière de Lawrence Stroll. Cependant, les premières indications sont que la forme lamentable de Vettel pourrait bien être transférée de Maranello à Silverstone.

Mais Hulkenberg s’attend à ce que Vettel rebondisse: «Il terminera la saison là-bas, je pense, mais il y a encore quelque chose à venir. Cela prend du temps, il ne se sent pas encore complètement à l’aise. Vous pouvez le voir sur le chronomètre, mais oui, ce n’est pas ma décision.

Quant aux opportunités, au-delà de la F1 pour le vainqueur du Mans 2015: «Si cela ne m’arrive pas en Formule 1, alors, bien sûr, je dois voir ce que je veux faire. La course est toujours en moi, ça me manque, donc je dois regarder autre chose. Je veux être à nouveau assis sur un siège pendant des années.