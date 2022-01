Hulkenberg : les F1 2022 pas forcément plus lentes

Le pilote de réserve d’Aston Martin, Nico Hulkenberg, a donné son avis sur les voitures de Formule 1 2022, après en avoir conduit une dans le simulateur, et il affirme qu’elles ne seront pas nécessairement plus lentes que les machines sortantes.

La dernière saison de Hulkenberg en tant que pilote régulier de F1 était la saison 2019 lorsqu’il conduisait pour Renault. Après cela, il a passé la saison 2020 en tant que pilote de réserve pour Racing Point et a conservé son rôle au sein de l’équipe sous sa nouvelle apparence d’Aston Martin en 2021.

Hulkenberg a écrit dans Linkedin : « Après l’une des saisons de Formule 1 les plus spectaculaires et les plus excitantes que nous ayons jamais eues, une grande révolution automobile nous attend.

« L’objectif : améliorer le spectacle avec des courses plus proches et encore plus intenses, en rapprochant la grille. Les compétences et le talent des chauffeurs gagnent à nouveau en importance. Après l’écart budgétaire en 2021, le deuxième changement majeur et le début d’une nouvelle ère.

« À cette fin, un modèle de véhicule a été développé en collaboration entre la F1 et la FIA qui devrait produire beaucoup moins d’air sale », a expliqué l’Allemand. « En théorie, la voiture qui conduit derrière une autre devrait pouvoir mieux suivre dans les virages et donc avoir de meilleures opportunités de dépassement.

« Ce développement m’intéresse bien sûr, c’est pourquoi j’ai déjà regardé de plus près la future voiture », a révélé le pilote de 34 ans.

« Une chose qui se démarque immédiatement est que les voitures ont l’air plus futuristes et auront des jantes de 18 pouces au lieu de 13 pouces à l’avenir », a souligné Hulkenberg. « Soit dit en passant, ces pneus plus gros ne font aucune différence pour la visibilité des conducteurs. Le conducteur verra simplement plus de jante au lieu de paroi de pneu comme par le passé. »

Hulkenberg a conduit la voiture F1 2022 dans le simulateur

Hulkenberg a ensuite détaillé son expérience avec une voiture de F1 2022, qu’il a conduite dans un simulateur, et a affirmé que bien que les nouvelles voitures soient censées être plus lentes et plus difficiles à conduire, elles pourraient s’avérer plus rapides que la génération à la retraite.

Il a écrit : « Cependant, d’après mon expérience initiale, les nouvelles voitures sont sacrément rapides et pas nécessairement plus lentes que la dernière génération.

« L’expérience de conduite n’a pas beaucoup changé non plus, du moins dans le simulateur. Il sera très intéressant de voir si ces voitures peuvent vraiment mieux suivre la voiture de devant.

« Dans le simulateur, les vitesses de virage sont extrêmement élevées, donc le risque d' »air sale » est toujours présent et il m’est difficile d’imaginer que suivre une autre voiture confortablement à ces vitesses sera facile », a déclaré le vétéran de 179 grands. prix réfléchi.

« Quoi qu’il en soit, j’espère que nous serons positivement surpris. Une fois que les tests de pré-saison commenceront, les pilotes et les équipes découvriront comment les voitures se comportent vraiment sur la piste », a insisté le pilote – qui a commencé sa carrière en F1 avec Williams.

Les équipes qui apprennent plus vite auront un premier avantage en 2022

Hulkenberg attend avec impatience de savoir laquelle des dix équipes de F1 obtiendra correctement ses sommes avec les nouvelles voitures.

« Je suis également impatient de voir quelle équipe et quel pilote prendront le meilleur départ », a-t-il écrit. « C’est là que le blé sera séparé de l’ivraie, et ce sont les gars qui apprennent vite, s’adaptent vite et s’adaptent bien aux nouvelles conditions qui seront au premier plan au départ.

« Plus tard dans l’année, les choses peuvent changer car ce sera une énorme courbe d’apprentissage pour toutes les personnes impliquées. Les équipes de course au développement sont en place, feront passer l’ordre dans une si longue saison.

« C’est trop tôt pour faire des pronostics même si je serais très surpris si les meilleures équipes des années précédentes ne seraient pas près de l’avant », a conclu Hulk.

Hulkenberg qui est entré en F1 en 2010, a couru dans l’élite pendant dix ans, où il n’est jamais monté sur le podium, détenant le tristement célèbre record du plus ancien pilote de F1 à ne jamais monter sur le podium.

Ce n’était pas par manque de talent pour autant, car sa performance en 2010 (son année de rookie), au Brésil, où il avait mis sa Williams en pole dans des conditions humides, était la preuve qu’il ne manquait pas sur ce front.