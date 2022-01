Hulkenberg n’est pas convaincu que les voitures 2022 amélioreront la course après les courses sur simulateur · .

Nico Hulkenberg dit qu’il a du mal à imaginer que les voitures construites selon les nouvelles réglementations techniques pour la saison 2022 de Formule 1 puissent se suivre de plus près à grande vitesse, comme le prévoit la série.

La F1 a introduit cette année de nouvelles réglementations techniques qui ont obligé les équipes à revoir radicalement leurs voitures. Les surfaces supérieures ont été considérablement simplifiées, mais les équipes se sont vu accorder une plus grande liberté pour façonner les sols pour générer une force d’appui.

L’objectif est que les nouvelles voitures offrent des performances similaires à celles de l’année dernière, tout en étant capables de rivaliser plus étroitement. Hulkenberg, le pilote de réserve d’Aston Martin qui a disputé 179 grands prix, a piloté des simulations d’une conception de spécification 2022.

« D’après ma première expérience… les nouvelles voitures sont sacrément rapides et pas nécessairement plus lentes que la dernière génération », a-t-il déclaré dans un article sur les réseaux sociaux. « L’expérience de conduite n’a pas beaucoup changé non plus, du moins dans le simulateur.

La F1 veut que les voitures soient moins sensibles à l’air perturbé produit par les autres. Cependant, Hulkenberg doute que ce soit le cas.

« Ce sera très intéressant de voir si ces voitures peuvent vraiment mieux suivre la voiture de devant », a-t-il déclaré. « Dans le simulateur, les vitesses de virage sont extrêmement élevées, donc le risque d' »air sale » est toujours présent et il m’est difficile d’imaginer que suivre une autre voiture confortablement à ces vitesses sera facile.

« Quoi qu’il en soit, j’espère que nous serons positivement surpris. Une fois que les tests de pré-saison commenceront, les pilotes et les équipes découvriront comment les voitures se comportent vraiment sur la piste. »

Parmi les changements apportés à la voiture de cette année, il y a le passage aux roues de 18 pouces et aux pneus plus hauts. Hulkenberg a déclaré que ces « ne font aucune différence pour la visibilité des conducteurs » sur la base de son travail sur simulateur. « Le conducteur verra simplement plus de jantes que de parois de pneus comme par le passé. »

