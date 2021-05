Hulse du NYT protège les Dems de l’agression culturelle du GOP, suppose un racisme systémique ⋆ 10z viral

Le journaliste du Congrès du New York Times, Carl Hulse, a continué de protéger les démocrates contre les républicains dans l’édition de samedi dans «Les républicains amplifient les problèmes de culture et de guerre dans le but de regagner Pouvoir.” (Euh, l’intérêt de la politique électorale n’est-il pas de gagner le pouvoir?)

Le Times a été sur le coup de peindre tardivement le Parti républicain comme tentant désespérément de militariser les «problèmes de guerre culturelle» contre les démocrates, avec des «problèmes de guerre culturelle» convenablement redéfinis sur place. Hulse a même considéré la perspective capitale de la Cour suprême démocratique comme une simple «question de guerre culturelle», apparemment, et une question marginale qui ne vaut pas la peine de s’inquiéter.

Une légende de photo a normalisé la controverse sur l’idée de «racisme systémique»: «Le sénateur Mitch McConnell a protesté contre une proposition de l’administration Biden promouvant des programmes d’éducation qui s’attaquent au racisme systémique.»

Aucune citation n’a entouré l’expression «racisme systémique», l’idée controversée et hautement discutable qui condamne l’ensemble du système économique et social des États-Unis comme étant intrinsèquement, irrévocablement raciste et, à l’extrême, considère le racisme comme la cause unique de tout type de racisme. disparité partout dans le monde (cliquez sur «développer»):

Quelques minutes après qu’un groupe de démocrates du Congrès a récemment dévoilé un projet de loi visant à ajouter des sièges à la Cour suprême, le Parti républicain de l’Iowa a critiqué la représentante Cindy Axne, démocrate et candidate potentielle au Sénat, sur la question. «Axne emballera-t-il la cour?» était le titre d’une déclaration que le parti s’est précipitée, affirmant que la décision d’élargir le tribunal «met notre démocratie en danger». L’attaque a illustré de manière frappante la stratégie républicaine émergente pour une campagne intensive pour tenter de reprendre la Chambre et le Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022. Les républicains évitent pour la plupart les initiatives économiques des démocrates qui se sont avérées populaires, telles qu’un paquet d’infrastructure et une loi de relance qui associaient le soulagement de la pandémie à une expansion majeure des programmes de filet de sécurité, et se concentrent plutôt sur des problèmes polarisants qui attisent l’indignation des conservateurs.

Comme un libéral loyal, Hulse a tenté de modérer les appels de «défund the police» de la gauche:

Ce faisant, ils saisissent des mesures telles que le projet de loi sur l’expansion des tribunaux et les appels à reporter la police – auxquels de nombreux démocrates s’opposent – ainsi que les efforts visant à donner un statut juridique aux immigrants sans papiers et à accorder le statut d’État au district de Columbia pour caricaturer le parti. aussi extrême et déconnecté de l’Amérique traditionnelle.

Hulse a de nouveau accepté la vision de gauche du «racisme systémique» comme objectivement factuelle, déplorant que le GOP ait «martelé les questions de race et d’orientation sexuelle, cherchant à utiliser la poussée des démocrates. faire face au racisme systémique et sauvegarder les droits des transgenres en tant que lignes d’attaque. »

Notez que Hulse était d’accord avec les démocrates qualifiant les républicains d ‘«extrêmes», mais utilisait des guillemets autour des républicains qualifiant les démocrates de «radicaux»:

Le contraste est susceptible de définir les courses 2022. Les démocrates vendront le programme ambitieux qu’ils poursuivent avec M. Biden, s’attribueront le mérite de ce qu’ils espèrent continuer à être une économie en plein essor et présenteront les républicains comme un parti de plus en plus extrême poussant les mensonges de Donald J.Trump sur une élection volée. Les républicains, qui ont embrassé les fausses allégations de fraude électorale et prévoient de les utiliser pour dynamiser leur base conservatrice, se plaindront de la démesure démocrate «radicale» et essaieront d’amplifier les problèmes de guerre culturelle qui, selon eux, propulseront plus d’électeurs dans les bras de leur parti.

De même, Hulse a trouvé une terminologie dure pour caractériser les républicains, tout en offrant une épaule sur laquelle les démocrates peuvent pleurer.

Les démocrates victimes de l’agression culturelle républicaine admettre que cela peut faire des ravages et que leur parti doit être prêt.

Hulse a même laissé entendre que les démocrates étaient justifiés de soulever l’idée d’une «expansion» de la Cour suprême (un euphémisme) parce que les républicains étaient si méchants à l’époque de Trump: