Hulu acquiert la docu-série ‘1619 Project’ produite par Oprah ⋆ .

Le projet 1619, dirigé par un journaliste Nikole Hannah-Jones, qui a remporté un prix Pulitzer pour son travail, a été développé en une série documentaire qui sera diffusée sur Hulu.

La série est le premier projet de la collaboration de Lionsgate et Oprah Winfreyde Harpo Films, ainsi que le New York Times et Hannah-Jones. Le partenariat développera plusieurs films, séries télévisées, documentaires, programmes non scénarisés et plus encore à travers une lentille journalistique.

Harpo Films, le studio appartenant au magnat des médias Oprah Winfrey (ci-dessus), collabore avec Lionsgate, le New York Times et le journaliste renommé Nikole Hannah-Jones pour développer une série de «The 1619 Project» de Hannah-Jones pour Hulu. (Photo par . / . pour Global Citizen)

La série du projet 1619 reliera «la centralité de l’esclavage dans l’histoire avec un récit sans faille du racisme brutal qui perdure dans tant d’aspects de la vie américaine aujourd’hui», selon Deadline.

«Le projet 1619 est un recadrage essentiel de l’histoire américaine», a déclaré le directeur de la docu-série. Roger Ross Williams, a déclaré Deadline. «Nos idéaux et nos réalisations les plus chers ne peuvent être compris sans reconnaître à la fois le racisme systémique et les contributions des Noirs américains. Et il ne s’agit pas seulement du passé – les Noirs se battent toujours à la fois contre l’héritage de ce racisme et son incarnation actuelle. Je suis ravi et reconnaissant d’avoir l’opportunité de travailler avec le New York Times, Lionsgate Television, Harpo Films et Hulu pour traduire l’incroyablement important The 1619 Project en une série documentaire.

Lire la suite: Saweetie et Quavo rompent leur silence sur l’altercation d’ascenseur

Sur son site Web, les responsables du journal décrivent le projet 1619 comme «une initiative en cours du New York Times Magazine qui a débuté en août 2019, le 400e anniversaire du début de l’esclavage américain». Son mélange convaincant d’essais examine comment il a influencé et même façonné tous les aspects de la société nationale.

Winfrey déclare que «rassembler les ressources créatives de nos amis de Lionsgate et du New York Times pour soutenir le récit de Nikole Hannah-Jones et la vision de Roger Ross Williams est le début parfait de notre partenariat.»

Lire la suite: New York légalise la marijuana et Jay-Z se prépare à la prise de contrôle

Hannah-Jones, qui a remporté le Pulitzer l’année dernière pour son travail avec le projet, a déclaré que c’était entre de bonnes mains.

«Je ne pouvais pas demander à un conteur plus doué et plus engagé à confier le projet 1619 qu’à Roger Ross Williams», a déclaré l’écrivain vétéran. «J’admire depuis longtemps l’impact et l’authenticité de sa réalisation, et le fait que nous travaillons avec Disney et Hulu correspond à notre vision de partenariat avec les plus grands conteurs noirs du monde pour porter ce projet à un public mondial.»

Êtes-vous abonné au podcast «Dear Culture» de theGrio? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui!

Partager